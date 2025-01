Cine e Sebastian Stan, actorul român care a câștigat un trofeu la Globurile de Aur 2025. În ce filme a jucat până acum

Sebastian Stan este numele de pe buzele tuturor în România după ce și-a adjudecat un trofeu la Globurile de Aur 2025. Actorul originar din Constanța, în vârstă de 42 de ani, are o viață la fel de interesantă precum rolurile în care a jucat de-a lungul carierei sale.

Cine e Sebastian Stan, românul care s-a ales cu un trofeu la Globurile de Aur 2025 pentru rolul din „A Different Man”

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, la malul Mării Negre, iar pasiunea pentru artă i-a fost insuflată de mic copil. La vârsta de 8 ani, Sebastian și mama lui, Georgeta Orlovschi, cunoscută pianistă, s-au stabilit, pentru o vreme în Viena, Austria.

La zece ani, Sebastian Stan a jucat primul său rol într-un film realizat de directorul austriac Michael Haneke. La patru ani după, Stan s-a mutat în New York, în Comitatul Rockland.

A urmat, apoi, cursurile școlii particulare Rockland Country Day, unde a jucat în câteva piese de teatru. A fost admis la Facultatea de Arte Mason Gross din cadrul Universității Rutgers din New Jersey. A studiat, totodată, un an la Shakespeare s Globe Theatre din Londra.

Chiar dacă de mic a fost pasionat de lumea filmului, Sebastian a avut și joburi ceva mai ”pământești”. Pentru a-și câștiga existența, actorul decernat cu Globul de Aur a lucrat, la un moment dat, și la compania de haine must-market H&M.

Începuturile sale ca nu au fost tocmai roz. În drumul său spre ascensiune, tânărul a înfruntat diferite frici. Însă, numai prin muncă și perseverență a reușit să își dovedească lui, în primul rând, că locul lui nu îl poate ocupa nimeni.

A jucat în producții uriașe

În România, a ajuns pentru a doua oară cu ocazia Festivalului de Film American Independent în luna mai 2018. În cadrul acestui festival a fost organizat și un eveniment caritabil Our Big Day Out. A fost un proiect dedicat copiilor din orfelinate, dar și vârstnicilor din azile.

Sebastian Stan s-a făcut remarcat într-o serie de producții spectaculoase. A câștigat respectul industriei hollywoodiene prin versatilitatea de care a dat dovadă la fiecare interpretare a sa.

A bifat producții precum „Marțianul ” (2015), „The Avengers” (în rolul Soldatului Iarnă) sau „I, Tonya” (2017). S-a făcut iubit și în câteva seriale de televiziune cu priză la public. Enumerăm doar , „Once Upon a Time” și „The Falcon and The Winter Soldier”.