Cine e Sergiu Buș, noul atacant al FCSB-ului! În iarnă declara pentru Fanatik că nu îi este frică să lucreze cu Gigi Becali

Sergiu Buș este noul atacant în care își pun speranțele fanii FCSB-ului, după ce Gigi Becali l-a prezentat oficial la Palat pe fostul jucător al lui Gaz Metan Mediaș.

Transferul lui Sergiu Buș a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK și a semnat un contract valabil pe trei ani, cu o clauză de reziliere de 2.000.000 de euro.

De-a lungul anilor, Sergiu Buș a trecut pe la mai multe echipe, inclusiv din străinătate, printre care și din Anglia.

Cine e Sergiu Buș, noul atacant al FCSB-ului

Sergiu Buș este noul atacant al FCSB-ului, iar în ciuda faptului că are doar 27 de ani, acesta a trecut de-a lungul timpului la numai puțin de 11 echipe, fără a lua în calcul mutarea la vicecampioana României.

Printre cele mai importante echipe la care Sergiu Buș a jucat se numără și Sheffield United, formație la care a jucat și Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului.

Sergiu a recunoscut că a fost un vis împlinit să joace în Anglia, țară pe care o admiră mult: „Am vorbit cu mai mulți agenți, la toți le-am spus că vreau să joc în Anglia, la orice echipă, pentru că-mi place viața aici, stilul de joc din Anglia, care e cel mai bun.

Contactul cu Sheffield a apărut acum 3-4 săptămâni și am acceptat cu plăcere să vin aici. Inițial nu am știut nimic, bineînțeles, până nu am discutat mai serios. Dar știam că un român a jucat aici, un foarte mare fotbalist român, Dan Petrescu”.

„Știu că au câștigat trei campionate, două cupe, deci e o echipă mare, e o onoare pentru mine să joc aici. Depinde de mine, dacă mă antrenez și joc bine, sunt convins că voi ajunge la naționala României”, declara Sergiu Buș pentru presa din Anglia în 2015.

Din păcate, în Anglia, Sergiu a suferit mai multe accidentări care l-au ținut departe de teren. Printre cele mai dure a fost una suferită la inghinali, chiar la încălzire înaintea unui meci cu Derby County, atacantul român stând pe bară 38 de zile.

Trofeele câștigate de Sergiu Buș în carieră:

1 Cupă a României, cu CFR Cluj în sezonul 2009-2010

1 titlu în România, cu CFR Cluj în sezonul 2009-2010

Echipele la care a jucat Sergiu Buș:

CFR Cluj

Unirea Alba Iulia

Corona Brașov

FCM Târgu Mureș

CSKA Sofia

Sheffield United

Salernitana

Astra Giurgiu

Levski Sofia

Astra Giurgiu

Gaz Metan Mediaș

A recunoscut că nu îi este frică să lucreze cu Gigi Becali

În pauza de iarnă, Sergiu Buș declara, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, că nu îi este frică să lucreze cu Gigi Becali, însă în acel moment Gaz Metan traversa o perioadă foarte bună sub comanda lui Edi Iordănescu.

„Normal că mă gândesc în viitor să ajung la FCSB. Nu știu dacă există un fotbalist în România care nu se gândește.

E o presiune în plus, într-adevăr, să lucrezi la FCSB pentru că acolo este domnul Gigi Becali. Dar pe undeva, e normal, e clubul lui, face ce vrea.

Eu consider că este cea mai mare echipă din România, chiar dacă este FCSB, multă lume o consideră Steaua, eu o consider Steaua, pentru că fotbaliști mari au jucat de când a preluat domnul Gigi clubul, toată lumea își dorește să ajungă acolo.”, spunea în iarnă Sergiu Buș.

În actualul sezon, Sergiu Buș a înscris 11 goluri și a oferit 3 pase decisive în 31 de meciuri în toate competițiile pentru Gaz Metan Mediaș.