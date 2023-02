Cine e Sergiu Gherman, românul care a câștigat trofeul Grammy, alături de Kendrick Lamar: „Am făcut foamea”

Numele lui Sergiu Gherman, un orădean de 34 de ani, a fost auzit de toți americanii, și nu numai, care au urmărit recenta gală a decernării prestigioaselor premii Grammy.

Românul a câștigat, alături de starul hip-hop Kendrick Lamar, la categoria „cel mai bun album rap”. Două din piesele aflate pe albumul lui Lamar, „Mr. Morale & The Big Steppers”, sunt semnate de bihorean! Este vorba despre hit-urile „Auntie Diaries” și „Mirror”.

Sergiu Gherman are o poveste care confirmă încă o dată că visul american există, dar pentru a ajunge sus e nevoie de multă răbdare și de eforturi uriașe, iar sacrificiile făcute au fost pe măsura reușitei de acum.

Înainte să ajungă în Statele Unite, Sergiu a repetat o dată clasa a 10-a, nefiind foarte pasionat de școală. În inima lui erau doar beat-urile pe care le compunea, nefiind interesat de alte discipline de la liceu. A terminat, în cele din urmă, liceul și a ajuns prima oară în Chicago, la o facultate de muzică.

S-a certat cu fiul lui Dr. Dre.! Primul eșec pe plan muzical l-a ambiționat, însă, și mai tare

Sergiu a povestit cât de greu au fost începuturile sale pe plaiurile americane. În primii ani, acesta a stat la Chicago, dar și-a dat seama că visul de a face muzică pe bune poate fi îndeplinit doar dacă se mută în New York sau

În statul New York nu avea nicio legătură, nicio portiță pe care să se strecoare în vreun studio muzical. Cu Los Angeles a stat altfel treaba. Sergiu a reușit pentru a patra oară să facă muzică la modul serios, după ce în prima sa ședere în L. A. a luat țeapă de la Curtis, unul din băieții celebrului Dr. Dre.

„Nu ne-am înțeles pe partea de business. Lui i s-a urcat la cap”

„În primii ani de America, am fost la Chicago. Am început o facultate de muzică acolo, apoi am decis să mă mut în L. A. Nu prea se întâmplau lucruri acolo. Eu nu m-am înțeles așa de bine cu școala aici, tocmai pentru că voiam să fac muzică. Am zis că trebuie să mă mut în L. A. că acolo se întâmplau niște lucruri. Toată lumea mergea din Chicago în L. A. sau New York să facă treabă. Erau punctele unde se întâmpla ceva benefic. În Los Angeles am avut o intrare care nu s-a dovedit a fi neapărat o intrare.

Prima dată, i-am scris prin MySpace lui Curtis, fiul lui Dr. Dre. Ne-am făcut studio în California. M-am dus în L. A. în câteva zile, ne-am făcut studio și nu a funcționat chestia aia, apoi m-am dus înapoi în Chicago.

Noi ne-am certat de la o chestie foarte idioată. N-aș vrea să vorbesc urât de el. Nu ne-am înțeles pe partea de business. Eu mă ocupam de tot și lui i s-a urcat la cap: `Ah, eu sunt fiul lui Dr. Dre., cine ești tu?`. Eram copii, știi?”, a dezvăluit la sfârșitul anului trecut Sergiu Gherman în

Danny Bekon, omul care i-a făcut legătura cu Kendrick Lamar

După numeroase tentative mai mult sau mai puțin reușite, tânărul l-a cunoscut pe Danny Bekon, cu care a lucrat împreună la un album de-ale lui Eminem, un proiect care nu s-a încheiat cu bine, din cauză că e „prea multă politică”, susține Gherman.

Bekon a fost mentorul său, omul de la care a avut cel mai mult de învățat, cel care i-a făcut, de altfel, legătura cu Kendrick Lamar. „Prin Bekon am lucrat și cu Kendrick Lamar. Deși am lucrat enorm cu el, au fost chestii despre care nu au știut unde se îndreaptă. Este un om căruia i-a păsat să facă sens. Când a lucrat cu Kendric la un album, m-a pus și pe mine în legătură”, a mai povestit Gherman pe YouTube.

„Am dormit în studiouri, am făcut și foamea”

Până la succesul de azi, Sergiu a trudit din greu, dormind în studioul lui Bekon. A avut noroc de oameni buni în jurul său, căci pe mâncare, o bună perioadă, nu a dat bani, având un prieten român care îi aducea câte ceva de la restaurantul la care lucra.

„Am dormit în studiouri, am făcut şi foamea, m-am împrumutat de unde am putut, am avut legende din România care m-au susţinut financiar etc. Drumul nu a fost uşor, dar sunt norocos pentru că am crescut cu oameni care au crezut în visul meu de mic, începând de la părinţii mei….

Tata mi-a arătat muzica de calitate, iar mama a fost puternică atunci când m-am mutat în State acum 14 ani. Orice e posibil… practic am lucrat cu artistul meu preferat”, a mai precizat Gherman.