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Natalie Pike (43 de ani) este o prezentatoare TV de sport din Marea Britanie, originară din Edinburgh, Scoția, bună prietenă cu (55 de ani) din perioada în care acesta era antrenor la Ea colaborează cu BBC Radio 5 Live, TalkSport, DAZN și TNT, dar și cu formația de pe „Etihad Stadium”, acesta fiind bineînțeles și contextul în care l-a cunoscut pe antrenorul spaniol.

Natalie Pike, prezentatoare TV de sport din Marea Britanie și prietenă bună cu Pep Guardiola

Recent, ea a fost aleasă de organizatorii turneului de snooker „Champions of Champions”, desfășurat săptămâna trecută la Leicester și câștigat de Kyren Wilson. Doar că Natalie Pike nu știe practic mai nimic despre acest sport, după cum chiar ea a recunoscut, astfel încât cunoscuta prezentatoare TV a întâmpinat, în mod firesc deci, destul de multe dificultăți în acest context.

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Mai exact, ea s-a văzut nevoită, chiar cu ocazia relatărilor sale de la fața locului, să adreseze mai multe întrebări despre regulamentul și formatul competiției, motiv pentru care a fost luată în colimator pe rețelele de socializare de fanii acestui sport. Bineînțeles, respectivii au considerat că alegerea ei a fost una nepotrivită.

De ce a fost criticată Natalie Pike în Anglia după apariția de la turneul de snooker

Pe de altă parte însă, în acest context au existat totuși și persoane care au sărit în apărarea lui Natalie Pike. De exemplu, Emily Frazer, directorul executiv de la Matchroom Multi Sport, compania care s-a ocupat de producția acestui eveniment. Ea a explicat de ce a fost aleasă această variantă și, de asemenea, a subliniat și de ce consideră că Natalie Pike a adus în cele din urmă un plus de valoare prin implicarea sa în acest proiect, chiar dacă în principiu ea nu are nimic în comun cu acest sport.

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„Natalie aduce o perspectivă complet diferită. Este ceva nou. Pune întrebări pentru că nu se uită niciodată la snooker. Nici măcar nu a visat vreodată că ar putea să fie implicată în snooker. Stă în spate și întreabă: ‘Ce este aia, care e treaba cu cealaltă?’. Dar sunt întrebări de care este nevoie, pentru că aici există o audiență grozavă de snooker, și aici (n.r. în Leicester), și în întreaga Mare Britanie. Altfel cum am putea face o audiență bună?”, a spus Emily Frazer pentru