Cine e și ce meserie are, de fapt, iubita lui Gabi Torje. Concurentul de la Asia Express a dezvăluit totul

ADVERTISEMENT

Gabi Torje a avut relații sentimentale cu vedete celebre din România, însă puțini știu cine este actuala iubită a cunoscutului fotbalist. Iată ce meserie are, de fapt, partenera concurentului care a plecat pe Drumul Mătăsii, într-o aventură pe care nu o va uita pentru tot restul vieții sale.

Cine este iubita lui Gabi Torje

Noul director sportiv al celor de la CSM Oltenița, Gabi Torje (36 ani), a lăsat în urmă confortul și a decis să se bucure de o experiență pe cinste. A acceptat provocarea producătorilor de la Antena 1, unde . A plecat la Asia Express cu Alin Alexuc Ciurariu.

ADVERTISEMENT

Pentru că este în vizorul oamenilor datorită carierei, mulți sunt curioși să afle detalii despre viața sa. În trecut și-a pus pe tapet poveștiile de dragoste pe care le-a avut. Una dintre ele a fost cu superba prezentatoare de la Pro TV, .

Analistul sportiv s-a iubit și cu Ioana Grama, o influenceriță extrem de apreciată în spațiul online. Cei doi au format un cuplu solid în perioada în care jucătorul activa pentru Konyaspor. De atunci a preferat să se concentreze pe domeniul profesional, fiind discret cu iubitele sale. În prezent, a transmis că nu este singur.

ADVERTISEMENT

Iubita sa se numește Larisa și este o brunetă foarte frumoasă. Tânăra lucrează ca make-up artist, dar este cunoscută și pentru faptul că predă cursuri tinerelor care sunt interesate de automachiaj sau alte informații prețioase. Așadar, este trainer, având o carieră de succes în industria frumuseții.

ADVERTISEMENT

Cu ochi albaștri și cu trăsături angelice, aceasta îi este alături de Gabi Torje de o perioadă destul de lungă. Fostul jucător de la Dinamo a subliniat că relația sentimentală durează de 5-6 ani. De-a lungul timpului cei doi au apărut destul de rar împreună.

ADVERTISEMENT

Gabi Torje: ”E o perioadă mai dificilă”

„E o perioadă mai complicată acum, dar de cinci ani, aproape șase ani, sunt cu cineva. Problema este că nu a știut nimeni cu cine sunt și de patru ori am apărut în ziar cu aceeași persoană, ei crezând că sunt persoane diferite.

E o perioadă mai dificilă, ca în orice relație, dar nimic care să separe drumurile. Vedem ce ne va rezerva viitorul”, a declarat Gabi Torje, în emisiunea Xtra Night Show, de la . Cu această ocazie, concurentul de la Asia Express a oferit din casă.

ADVERTISEMENT

A povestit că a trecut prin câteva momente grele în cuplu. Din fericire, cei doi îndrăgostiți au reușit să depășească respectivele obstacole. Întrebat dacă se gândește la căsătorie sau să devină tată în perioada următoare, sportivul a dat cărțile pe față.

Celebrul fotbalist a recunoscut că nu a luat în calcul aceste situații până acum. Gabi Torje a revenit în fotbal și se focusează pe carieră, deși a luat o pauză pentru a pleca în Asia Express. După ce a acceptat propunerea a realizat ce a făcut, de fapt.

”Plecăm cu gândul să se bucurăm de fiecare moment”

„Primul lucru la care ne-am gândit când am acceptat Asia Express a fost: Oare în ce ne-am băgat? Dar exact asta e frumuseţea aventurii. Plecăm cu dorinţa de a trăi experienţa la maximum, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim.

Eu şi Alin ne ştim de mult timp şi cred că asta o să fie unul dintre avantajele noastre în cursă. Ne putem baza unul pe altul, chiar dacă probabil o să existe şi momente în care ne întrebăm de ce n-am rămas acasă.

Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaştem oameni şi locuri noi şi, dacă tot mergem până acolo, să câştigăm finala”, a spus Gabi Torje, înainte de plecarea la Asia Express.