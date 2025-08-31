Sport

Cine e și cum arată soția lui Raphinha. Fotbalistul brazilian are de ce să fie mândru

Cum se numește și cum arată, de fapt, partenera lui Raphinha. Sportivul de origine braziliană are toate motivele să se fălească.
Alexa Serdan
31.08.2025 | 19:15
Cine e si cum arata sotia lui Raphinha Fotbalistul brazilian are de ce sa fie mandru
SPECIAL FANATIK
Cu cine este căsătorit fotbalistul brazilian Raphinha. Sursa foto: Instagram.com

Raphinha este cunoscut pentru faptul că ocupă postul de atacant la Barcelona în La Liga. Toată lumea îi știe performanțele sportive, dar cine este și cum arată soția sa. Fotbalistul brazilian, în vârstă de 28 de ani, are de ce să fie mândru pentru că are o parteneră superbă.

Cine e și cum arată soția lui Raphinha

Lumea sportului este una complexă și nu se oprește la fotbaliști. Oamenii sunt curioși să afle detalii din viața personală și nu numai. Așa se face că unii se întreabă cum se numește partenera de viață a lui Raphinha.

Sportivul de origine braziliană este căsătorit și are un singur copil. Cu toate acestea, nu vorbește foarte des despre viața de familie. Internauții au descoperit că soția sa, Natalia, este o prezență constantă pe rețelele de socializare.

Frumoasa blondină nu ezită să posteze imagini din timpul vacanțelor sau din intimitate. Nu lipsesc nici fotografiile alături de fiul său. Tânăra se prezintă pe social media drept Taia Belloi, fiind un model popular pe Instagram.

E urmărită de peste un milion de persoane din lumea întreagă. Soția lui Raphinha reușește să capteze atenția oamenilor datorită fotografiilor din vacanță, care sunt pline de farmec. De asemenea, pozează des în ținute elegante și costum de baie.

Raphinha și soția sa, Natalia
Raphinha și soția sa, Natalia. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cum a început relația dintre Raphinha și soția sa

Partenera lui Raphinha s-a născut pe 31 decembrie 1998, în Brazilia, conform Daily Sports. Natalia Rodrigues și căpitanul Barcelonei s-au cunoscut în copilărie, prima întâlnire având loc în anul 2013. Relația lor a înflorit de-a lungul timpului.

În decembrie 2022 s-au căsătorit, evenimentul fiind unul privat și ferit de ochii curioșilor. Au avut aproape doar rudele și persoanele foarte dragi. Ulterior, în primăvara lui 2023 au devenit părinți pentru prima oară.

Cei doi parteneri de viață au un fiu, care nu lipsește din imaginile de familie. Soția lui Raphinha este apreciată pentru că este deschisă cu urmăritorii săi, fanii așteptând cu nerăbdare informații despre viața pe care o împarte cu fotbalistul brazilian.

În prezent, Natalia se concentrează pe creșterea copilului. În același timp își susține soțul care se află în plină ascensiune în cariera fotbalistică. Mai mult, nu lipsește de la meciurile pe care sportivul le are pe diferite stadioane din această lume.

Ce a postat soția lui Raphinha după un meci important

Natalia își sprijină partenerul de viață în carieră, motiv pentru care comentează meciurile acestuia. În urmă cu un an fotbalistul brazilian a bifat o reușită semnificativă, care nu a fost trecută cu vederea de soția sa.

Evenimentul a avut loc după ce Barcelona a reușit să o învingă pe Bayern Munchen. Scorul de 4-1, în runda cu numărul 3 din UEFA Champions League, i-a adus un mesaj emoționant din partea frumoasei creatoare de conținut.

Aceasta l-a lăudat pentru că i-a dat trei goluri lui Neuer și a umilit-o pe Bayern Munchen. Soția lui Raphinha a fost prezentă în tribune la al 100-lea meci al brazilianului pentru Barcelona, iar la final a făcut o postare în mediul virtual.

„Hat-trick în Champions, dragostea mea! Numai Dumnezeu știe”, a scris Natalia în dreptul unui videoclip în care sportivul se bucură în fața fanilor de reușita sa. Fotbalistul are numai aprecieri pentru partenera de viață.

Raphinha, despre motivația personală

Raphinha a semnat recent un nou contract cu FC Barcelona, ceea ce înseamnă că și-a extins colaborarea cu clubul. Contractul este valabil până pe 30 iunie 2028, fotbalistul brazilian fiind pregătit să dea totul atunci când este pe teren.

Într-o postare de pe social media a dezvăluit care este motivația personală. Sportivul recunoaște că nu ar fi ajuns unde este în momentul de față dacă nu ar fi avut alături familia. Soția sa, Natalia, este un sprijin remarcabil.

„Și când cineva mă întreabă ce mă motivează în fiecare zi, pentru cine aș merge la război, pentru cine mi-aș da viața? Fără bani, fără succes, uită de agitație. Și răspunsul ar fi: Familia mea!”, a scris Raphinha pe Instagram.

De asemenea, într-o altă postare a subliniat că se simte tânăr alături de partenera sa de viață. Natalia și fotbalistul brazilian postează adesea campanii în care apar împreună, dar și numeroase fotografii împreună cu fiul lor.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
