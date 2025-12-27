Sport

Cine e singurul care a picat testul cântarului la Manchester City! Pep Guardiola a amenințat că va exclude jucători din lot

Pep Guardiola i-a lăsat pe fotbaliștii lui Manchester City să își facă poftele de sărbători, dar i-a și avertizat că nu au voie să se îngrașe. „Cetățenii” s-au urcat pe cântar înaintea meciului cu Nottingham Forest
Cristian Măciucă
27.12.2025 | 07:20
Situație incredibilă în vestiarul lui Manchester City înaintea meciului cu Nottingham Forest. Pep Guardiola i-a amenințat cu cântarul pe fotbaliști, dar singurul care a picat testul a fost chiar managerul catalan.

Pep Guardiola (54 de ani) a băgat frica în fotbaliștii de la Manchester City înainte de Crăciun. Managerul „cetățenilor” le-a dat voie jucătorilor să își facă de cap, cu condiția să nu se îngrașe mai mult de 3 kilograme. În caz contrar, vinovații vor fi excluși din lot pentru meciul cu Nottingham Forest.

După ce au câșigat cu 3-0 meciul cu West Ham, jucătorii lui Manchester City au primit trei zile libere pentru a sărbători Crăciunul, dar au fost avertizați de Guardiola. „În momentul în care băieții revin după trei zile, vreau să văd cum se întorc. Pot mânca, dar vreau să-i controlez. Trebuie să fac o selecţie pentru meciul cu Nottingham Forest.

Imaginaţi-vă un jucător, care acum este perfect, dar va sosi cu trei kilograme în plus. Va rămâne la Manchester! Nu va călători pentru jocul cu Nottingham Forest”, a transmis antrenorul spaniol.

Avertismentul n-a fost însă valabil decât pentru jucători. Cu toții au trecut proba cântarului înaintea meciului cu Nottingham Forest și au fost lăudați de Pep. Managerul lui City a dezvăluit că elevii săi au fost „incredibil de disciplinați”, dar că el a pus 4-5 kilograme în plus de Crăciun.

„Am pus patru sau cinci kilograme după mâncărurile și băuturile consumate. Jucătorii mei au fost incredibil de disciplinați în ultimii 10 ani. Sezonul trecut a fost puțin mai dificil din cauza accidentărilor pe care le-am avut, dar jucătorii s-au comportat mereu exemplar”, a declarat Pep Guardiola, înainte de Nottingham Forest – Manchester City.

Erling Haaland l-a „înțepat” pe Pep Guardiola

Unul dintre fotbaliștii care a vrut să și arate că ascultă indicațiile antrenorului a fost Erling Haaland. De Crăciun „Tunetul Nordului” a postat pe Instagram o fotografie de pe cântar. Rezultatul a fost 94,4 kilograme și mesajul „Totul bine”.

Nottingham Forest – Manchester City este programat în etapa a 18-a din Premier league. Partida de pe City Ground are loc sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 14:30.

