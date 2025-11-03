Cine e singurul fotbalist român arătat cu degetul după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: „E în cădere! Totul a pornit după națională”

ADVERTISEMENT

Alex Dobre a avut un start foarte bun de sezon în tricoul Rapidului, însă evoluțiile sale au fost sub așteptări în ultima lună, după ce mijlocașul a participat la ultima acțiune a echipei naționale. Marius Șumudică și Horia Ivanovici au analizat la FANATIK SUPERLIGA prestațiile lui Dobre din ultima perioadă.

Alex Dobre, arătat cu degetul după Universitatea Craiova – Rapid 2-2

Alex Dobre a evoluat timp de 33 de minute în meciul amical dintre România și Moldova, încheiat cu scorul de 2-1 pentru „tricolori”, însă apoi a fost lăsat în afara lotului de Mircea Lucescu pentru partida oficială cu Austria, în care echipa națională avea să se impună dramatic, scor 1-0.

După , Horia Ivanovici a subliniat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA faptul că evoluțiile lui Dobre de la echipa de club au avut de suferit în ultima perioadă. „Dobre e în cădere de la acțiunea naționalei, de când nu a fost băgat niciun minut (n.r. în meciul cu Austria). Pare că l-a afectat”.

Ce a declarat Marius Șumudică despre evoluțiile lui Alex Dobre

Marius Șumudică, tehnician care a colaborat cu Alex Dobre la Rapid în sezonul trecut, a analizat la rândul său prestațiile mijlocașului de bandă. „Parcă și fizic, înainte era mai bine, pe începutul de campionat, în duelurile unu contra unu, în driblinguri. Dar și așa, Dobre marchează.

Eu cred că dacă Petrila și Dobre se ridicau la nivelul la care trebuiau să fie, Rapidul avea mai multe puncte în momentul de față. Câștigau și cu Hermannstadt, dar și la Craiova. Dacă erau cei doi ‘în vână’, puteau câștiga”, a afirmat acesta în exclusivitate pentru FANATIK. .

Ce realizări a avut Alex Dobre în ultima lună

Rapid a disputat patru partide după ultima acțiune a echipei naționale, iar Alex Dobre a fost titular în trei dintre ele, fiind introdus pe parcurs o singură dată. Internaționalul român a reușit să marcheze de trei ori, una dintre reușite fiind în Superligă, în victoria cu 4-1 contra Unirii Slobozia.

Celelalte două goluri ale lui Dobre au sosit în meciul contra divizionarei secunde CSC Dumbrăvița din Cupa României. Introdus de Costel Gâlcă în minutul 60, la scorul de 2-0 pentru Rapid, acesta a reușit o „dublă” în ultima jumătate de oră, contribuind astfel la succesul clar al giuleștenilor: 4-0.

