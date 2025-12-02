Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15 ani de la Steaua – Liverpool 1-1: „Cu el am avut lupte grele”

În urmă cu 15 ani, Steaua obținea un admirabil 1-1 pe teren propriu cu Liverpool. Florin Gardoș și Bănel Nicoliță au jucat atunci pentru bucureșteni și și-au amintit meciul. Cine le-a creat cele mai mari probleme.
Pe 2 decembrie 2010, fix în urmă cu 15 ani, Steaua juca pe Ghencea returul cu Liverpool din cadrul grupei K din Europa League. Bucureștenii aveau să scoată un singur punct din acea confruntare cu echipa din Premier League.
Jovanovic deschidea scorul în minutul 19 pentru Liverpool, cea care acum stă pe un butoi cu pulbere după umilința cu PSV. Bonfim restabilea egalitatea în minutul 61. Dintre toți jucătorii adverși, olandezul Ryan Babel a rămas un rival de temut pentru Florin Gardoș și Bănel Nicoliță.
„În decembrie a fost? (n.r. – vizibil mirat de perioada disputării meciului). Eu cu Bicfalvi aveam 22 de ani. Babel, cu el am avut lupte grele. Avea o vână! A fost meciul în Europa League”, a spus Florin Gardoș. „Mama ce viteză avea, și o forță în el… Doamne! L-am prins și cu echipa națională”, l-a completat imediat Bănel Nicoliță.
Marius Lăcătuș, antrenorul Stelei atunci, alinia o formulă de start de tip 4-2-3-1. „Omul meciului” a fost Eder Bonfim, brazilianul care marca atunci unicul său gol pentru formația bucureșteană și pe care o părăsea pe 4 mai 2011.
Steaua: Tătărușanu – Bonfim (omul meciului, 3 stele), Gardoș, Geraldo Latovlevic – Bicfalvi, Ricardo – Bănel, Stancu, C. Tănase – R. Surdu. Antrenor: Marius Lăcătuș.
Liverpool: Reina – Kelly, Wilson, Kyrgiakos, Aurelio – Pacheco, Poulsen, Shelvey, Jovanovic – J. Cole, Babel. Antrenor: Roy Hodgson.
La meciul tur dintre cele două formații, disputat în luna septembrie pe Anfield, lucrurile au stat total diferit. Liverpool s-a impus cu 4-1, după ce, la 1-1, tabela de marcaj indica numele singurului român care a marcat pe stadionul „cormoranilor”: Cristi Tănase, cel care a depus actele de divorț.
Golul fostului decar de la echipa bucureșteană a rămas în amintire și pentru felul în care a fost realizat. Bogdan Stancu i-a dat o pasă în adâncime lui Cristi Tănase, iar căpitanul Stelei a trimis o „scăriță” de zile mari în poarta lui Pepe Reina: „Și ce gol!”, a exclamat Gardoș. „Ce scăriță! I-am spart, dar ne-au dat 4 în tur”, a spus imediat și Bănel Nicoliță.