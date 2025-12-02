Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15 ani de la Steaua – Liverpool 1-1: „Cu el am avut lupte grele”

Au trecut 15 ani de la Steaua - Liverpool 1-1. Amintirile lui Florin Gardoș și ale lui Bănel Nicoliță din meciul în care țineau piept englezilor. Cine este singurul român marcator pe Anfield.
Mihai Dragomir
02.12.2025 | 16:10
Cine e singurul roman care a dat gol pe Anfield Florin Gardos si Banel Nicolita amintiri fabuloase la 15 ani de la Steaua Liverpool 11 Cu el am avut lupte grele
EXCLUSIV FANATIK
Florin Gardoș și Bănel Nicoliță și-au amintit de meciul Steaua - Liverpool 1-1 după 15 ani. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

În urmă cu 15 ani, Steaua obținea un admirabil 1-1 pe teren propriu cu Liverpool. Florin Gardoș și Bănel Nicoliță au jucat atunci pentru bucureșteni și și-au amintit meciul. Cine le-a creat cele mai mari probleme.

15 ani de la Steaua – Liverpool 1-1. Cine a fost „coșmarul” lui Gardoș și al lui Bănel

Pe 2 decembrie 2010, fix în urmă cu 15 ani, Steaua juca pe Ghencea returul cu Liverpool din cadrul grupei K din Europa League. Bucureștenii aveau să scoată un singur punct din acea confruntare cu echipa din Premier League.

ADVERTISEMENT

Jovanovic deschidea scorul în minutul 19 pentru Liverpool, cea care acum stă pe un butoi cu pulbere după umilința cu PSV. Bonfim restabilea egalitatea în minutul 61. Dintre toți jucătorii adverși, olandezul Ryan Babel a rămas un rival de temut pentru Florin Gardoș și Bănel Nicoliță.

„În decembrie a fost? (n.r. – vizibil mirat de perioada disputării meciului). Eu cu Bicfalvi aveam 22 de ani. Babel, cu el am avut lupte grele. Avea o vână! A fost meciul în Europa League”, a spus Florin Gardoș. „Mama ce viteză avea, și o forță în el… Doamne! L-am prins și cu echipa națională”, l-a completat imediat Bănel Nicoliță.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

Echipele de start în Steaua – Liverpool 1-1

Marius Lăcătuș, antrenorul Stelei atunci, alinia o formulă de start de tip 4-2-3-1. „Omul meciului” a fost Eder Bonfim, brazilianul care marca atunci unicul său gol pentru formația bucureșteană și pe care o părăsea pe 4 mai 2011.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat

Steaua: Tătărușanu – Bonfim (omul meciului, 3 stele), Gardoș, Geraldo Latovlevic – Bicfalvi, Ricardo – Bănel, Stancu, C. Tănase – R. Surdu. Antrenor: Marius Lăcătuș.

Liverpool: Reina – Kelly, Wilson, Kyrgiakos, Aurelio – Pacheco, Poulsen, Shelvey, Jovanovic – J. Cole, Babel. Antrenor: Roy Hodgson. 

ADVERTISEMENT

Cine a fost singurul fotbalist român care a marcat pe Anfield

La meciul tur dintre cele două formații, disputat în luna septembrie pe Anfield, lucrurile au stat total diferit. Liverpool s-a impus cu 4-1, după ce, la 1-1, tabela de marcaj indica numele singurului român care a marcat pe stadionul „cormoranilor”: Cristi Tănase, cel care a depus actele de divorț.

Golul fostului decar de la echipa bucureșteană a rămas în amintire și pentru felul în care a fost realizat. Bogdan Stancu i-a dat o pasă în adâncime lui Cristi Tănase, iar căpitanul Stelei a trimis o „scăriță” de zile mari în poarta lui Pepe Reina: „Și ce gol!”, a exclamat Gardoș. „Ce scăriță! I-am spart, dar ne-au dat 4 în tur”, a spus imediat și Bănel Nicoliță.

Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15 ani de la Steaua - Liverpool 1-1

Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul...
Fanatik
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
Sorin Cârțu a dat verdictul după 18 etape! Prinde sau nu FCSB play-off-ul...
Fanatik
Sorin Cârțu a dat verdictul după 18 etape! Prinde sau nu FCSB play-off-ul SuperLigii? Cum arată Top 6
Kevin Ciubotaru, la FCSB? Anunțul lui Marius Măldărășanu imediat după plecarea de la...
Fanatik
Kevin Ciubotaru, la FCSB? Anunțul lui Marius Măldărășanu imediat după plecarea de la Hermannstadt
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Atac NECRUȚĂTOR la adresa unui antrenor român: 'Nu ar face niciun punct până...
iamsport.ro
Atac NECRUȚĂTOR la adresa unui antrenor român: 'Nu ar face niciun punct până la finalul campionatului la Sibiu, atât de slab e! Nu vine la antrenamente, nu se trezește'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!