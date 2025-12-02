Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15 ani de la Steaua – Liverpool 1-1: „Cu el am avut lupte grele”

ADVERTISEMENT

În urmă cu 15 ani, Steaua obținea un admirabil 1-1 pe teren propriu cu Liverpool. Florin Gardoș și Bănel Nicoliță au jucat atunci pentru bucureșteni și și-au amintit meciul. Cine le-a creat cele mai mari probleme.

15 ani de la Steaua – Liverpool 1-1. Cine a fost „coșmarul” lui Gardoș și al lui Bănel

Pe 2 decembrie 2010, fix în urmă cu 15 ani, Steaua juca pe Ghencea returul cu Liverpool din cadrul grupei K din Europa League. Bucureștenii aveau să scoată un singur punct din acea confruntare cu echipa din Premier League.

ADVERTISEMENT

Jovanovic deschidea scorul în minutul 19 pentru Liverpool, . Bonfim restabilea egalitatea în minutul 61. Dintre toți jucătorii adverși, olandezul Ryan Babel a rămas un rival de temut pentru Florin Gardoș și Bănel Nicoliță.

„În decembrie a fost? (n.r. – vizibil mirat de perioada disputării meciului). Eu cu Bicfalvi aveam 22 de ani. Babel, cu el am avut lupte grele. Avea o vână! A fost meciul în Europa League”, a spus Florin Gardoș. „Mama ce viteză avea, și o forță în el… Doamne! L-am prins și cu echipa națională”, l-a completat imediat Bănel Nicoliță.

ADVERTISEMENT

Echipele de start în Steaua – Liverpool 1-1

Marius Lăcătuș, antrenorul Stelei atunci, alinia o formulă de start de tip 4-2-3-1. „Omul meciului” a fost Eder Bonfim, brazilianul care marca atunci unicul său gol pentru formația bucureșteană și pe care o părăsea pe 4 mai 2011.

ADVERTISEMENT

Steaua: Tătărușanu – Bonfim (omul meciului, 3 stele), Gardoș, Geraldo Latovlevic – Bicfalvi, Ricardo – Bănel, Stancu, C. Tănase – R. Surdu. Antrenor: Marius Lăcătuș.

Liverpool: Reina – Kelly, Wilson, Kyrgiakos, Aurelio – Pacheco, Poulsen, Shelvey, Jovanovic – J. Cole, Babel. Antrenor: Roy Hodgson.

ADVERTISEMENT

Cine a fost singurul fotbalist român care a marcat pe Anfield

La meciul tur dintre cele două formații, disputat în luna septembrie pe Anfield, lucrurile au stat total diferit. Liverpool s-a impus cu 4-1, după ce, la 1-1, tabela de marcaj indica numele singurului român care a marcat pe stadionul „cormoranilor”: Cristi Tănase, .

Golul fostului decar de la echipa bucureșteană a rămas în amintire și pentru felul în care a fost realizat. Bogdan Stancu i-a dat o pasă în adâncime lui Cristi Tănase, iar căpitanul Stelei a trimis o „scăriță” de zile mari în poarta lui Pepe Reina: „Și ce gol!”, a exclamat Gardoș. „Ce scăriță! I-am spart, dar ne-au dat 4 în tur”, a spus imediat și Bănel Nicoliță.