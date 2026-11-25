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Universitatea Craiova va întâlni în Conference League un club aflat în proprietatea unuia dintre cei mai nonconformiști oameni de afaceri din fotbalul mondial. Tony Bloom, patronul celor de la Brighton, a făcut avere din industria pariurilor sportive, a câștigat milioane de dolari la turneele de poker și a finanțat construcția stadionului pe care vor evolua oltenii. Britanicul, supranumit „Șopârla”, și-a extins imperiul fotbalistic pe două continente și deține acțiuni inclusiv la echipa unui fost jucător al FCSB-ului.

Tony Bloom, de la sălile de jocuri din Brighton la imperiul de milioane de lire sterline

Născut pe 20 martie 1970, chiar în Brighton, Tony Bloom provine dintr-o familie pentru care fotbalul a reprezentat dintotdeauna o pasiune. Bunicul său, Harry Bloom, a ocupat funcția de vicepreședinte al clubului în anii ’70, în timp ce unchiul său, Ray Bloom, a făcut parte din conducerea grupării engleze.

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Înainte de a deveni unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul britanic, Tony Bloom și-a construit, însă, o reputație impresionantă într-un domeniu cu totul diferit, cel al jocurilor de noroc. Avea doar opt-nouă ani când a început să frecventeze sălile de jocuri de pe West Street, una dintre străzile cunoscute ale orașului Brighton. Fascinația pentru cifre și probabilități l-a determinat ulterior să studieze matematica la Universitatea din Manchester.

După terminarea studiilor, Bloom a lucrat în contabilitate și în domeniul tranzacțiilor financiare, înainte de a se orienta către industria pariurilor sportive. La sfârșitul anilor ’90, britanicul a ajuns să lucreze inclusiv pe piața asiatică a pariurilor.

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De ce patronul lui Brighton este supranumit „Șopârla”. A câștigat aproape patru milioane de dolari la poker

Tony Bloom și-a câștigat renumele internațional și datorită performanțelor sale la masa de poker. Britanicul a primit porecla „The Lizard”, în traducere „Șopârla”, grație stilului său calculat și sângelui rece de care dădea dovadă în momentele decisive. Potrivit bazei de date specializate , actualul patron al lui Brighton a încasat de-a lungul carierei nu mai puțin de 3.892.611 dolari din turneele live de poker. Cel mai mare premiu individual obținut de omul de afaceri britanic se ridică la 964.296 de dolari.

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În 2004, Bloom a triumfat la prestigiosul turneu Aussie Millions, unde a câștigat 426.500 de dolari australieni. Un an mai târziu, și-a trecut în cont un alt succes important, la VC Cup, competiție care i-a adus 200.000 de lire sterline. Britanicul a ajuns de trei ori la masa finală a competiției Poker Million, iar în 2010 a terminat pe locul secund, fiind învins de celebrul jucător danez Gus Hansen. Pokerul i-a adus notorietate și premii consistente, însă adevărata avere a patronului lui Brighton a fost construită în industria pariurilor sportive.

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3.892.611 dolari a câștigat patronul lui Brighton din turneele de poker

Afacerea misterioasă din spatele succesului lui Brighton. Matematica, arma secretă a lui Tony Bloom

În 2006, Tony Bloom a fondat Starlizard, o companie specializată în analiza statistică a evenimentelor sportive, prin intermediul căreia și-a construit o bună parte din avere. Compania utilizează volume uriașe de date, modele matematice și evaluări statistice pentru analizarea meciurilor de fotbal și a probabilităților asociate acestora. Metodele exacte utilizate de specialiștii săi sunt păstrate cu strictețe.

Interesant este că experiența acumulată în această industrie a fost valorificată ulterior și în conducerea clubului Brighton. Analiza matematică a devenit unul dintre pilonii strategiei de recrutare a fotbaliștilor. În loc să intre în competiție cu marile forțe ale Europei pentru jucători consacrați, Brighton caută talente insuficient valorificate pe piața transferurilor, pe care le dezvoltă și le vinde ulterior pentru sume impresionante.

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Patronul lui Brighton a investit 200 de milioane de lire în stadion și baza de pregătire

Tony Bloom a preluat conducerea clubului Brighton în mai 2009, într-o perioadă în care echipa de suflet a familiei sale se afla departe de strălucirea actuală. Brighton tocmai evitase retrogradarea în al patrulea eșalon al fotbalului englez și își disputa partidele de pe teren propriu pe Withdean Stadium, o arenă destinată în principal atletismului.

Venirea lui Bloom a schimbat radical destinul clubului. Omul de afaceri a finanțat construcția unui stadion modern, inaugurat în 2011, dar și dezvoltarea unei baze de pregătire la standarde ridicate. Potrivit publicației britanice The Observer, Tony Bloom a investit aproximativ 200 de milioane de lire sterline în construcția stadionului Amex și a centrului de pregătire de la Lancing.

În 2011, Brighton a promovat în Championship, iar șase ani mai târziu a revenit în elita fotbalului englez, după o absență de 34 de ani. În 2023, clubul a obținut, în premieră, calificarea în cupele europene.

Afacerile fabuloase ale lui Tony Bloom: a cumpărat un fotbalist cu 4,5 milioane de lire și l-a vândut cu 115 milioane!

Una dintre cele mai spectaculoase demonstrații ale eficienței sistemului implementat la Brighton este transferul mijlocașului ecuadorian Moisés Caicedo. Englezii l-au achiziționat de la Independiente del Valle pentru aproximativ 4,5 milioane de lire sterline, iar în vara anului 2023 l-au cedat la Chelsea într-o tranzacție evaluată, cu bonusuri, la 115 milioane de lire sterline. Diferența dintre cele două sume depășește, practic, 110 milioane de lire sterline!

Caicedo nu reprezintă însă un caz izolat. Brighton l-a cumpărat pe Yves Bissouma pentru aproximativ 15 milioane de lire și l-a vândut la Tottenham pentru o sumă care putea ajunge la 35 de milioane de lire sterline.

Un alt exemplu este brazilianul João Pedro, pentru aproximativ 30 de milioane de lire sterline și vândut, după numai două sezoane, la Chelsea, într-o afacere evaluată la 60 de milioane de lire. Marc Cucurella, Alexis Mac Allister și alte nume importante din fotbalul internațional au trecut, de asemenea, prin sistemul de recrutare și dezvoltare al clubului patronat de Tony Bloom.

Tony Bloom, patronul lui Brighton, are acțiuni și la echipa lui Darius Olaru

Imperiul fotbalistic al milionarului britanic nu se limitează la Brighton. Tony Bloom și-a extins afacerile inclusiv în Belgia, acolo unde a investit, în 2018, la Royale Union Saint-Gilloise, actuala formație a internaționalului român Darius Olaru. La momentul respectiv, clubul belgian evolua în eșalonul secund și era departe de performanțele care îi marcaseră istoria în prima jumătate a secolului trecut.

Sub noua conducere, Union Saint-Gilloise a cunoscut o ascensiune spectaculoasă. În 2021, echipa a revenit în prima ligă belgiană după o absență de 48 de ani, iar doi ani mai târziu a ajuns până în sferturile de finală ale Europa League.

În 2024, Union Saint-Gilloise a cucerit Cupa Belgiei, pentru ca în 2025 să câștige primul titlu de campioană după o așteptare de 90 de ani. În vara anului 2023, după ce atât Brighton, cât și Union Saint-Gilloise s-au calificat în Europa League, Tony Bloom și-a redus participația la clubul belgian pentru a respecta regulamentele UEFA privind proprietatea multiplă. Pachetul majoritar a trecut în mâinile asociatului său, Alex Muzio, însă britanicul a rămas acționar minoritar.

în vara anului 2026, după despărțirea de FCSB, într-o tranzacție evaluată la trei milioane de euro. Internaționalul român are contract cu gruparea belgiană până în vara anului 2030.

Patru cluburi de fotbal pe două continente. „Șopârla” și-a extins imperiul până în Australia

Pe lângă investițiile din Anglia și Belgia, Tony Bloom a intrat și în fotbalul scoțian, dar și în cel australian. În 2025, omul de afaceri a investit 9,86 milioane de lire sterline pentru achiziționarea unui pachet de 29% din acțiunile clubului Heart of Midlothian, una dintre formațiile de tradiție ale Scoției.

Bloom și-a stabilit inclusiv un obiectiv extrem de ambițios: câștigarea campionatului scoțian în decurs de zece ani, într-o competiție dominată de decenii de Celtic și Rangers. La celălalt capăt al lumii, britanicul a achiziționat un pachet de 19,1% din acțiunile clubului Melbourne Victory, una dintre cele mai cunoscute echipe din Australia.

Cluburile de fotbal la care Tony Bloom deține acțiuni: