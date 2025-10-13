Sport

Cine e soția lui Virgil Ghiță, fotbalistul care a bucurat milioane de români în meciul cu Austria. Ce studii are Sandra

Cum arată și ce facultate a absolvit partenera lui Virgil Ghiță, fotbalistul care a adus victorie în meciul cu Austria. Sandra este extrem de frumoasă.
Alexa Serdan
13.10.2025 | 11:49
Cu cine este însurat Virgil Ghiță. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Virgil Ghiță, fotbalistul care a bucurat milioane de români în meciul cu Austria, este în vizorul oamenilor. Iată cine este soția sa, dar și ce studii are Sandra. Femeia cu care este însurat i-a dăruit doi copii sportivului de 27.

Cine este, de fapt, soția lui Virgil Ghiță

Partenera lui Virgil Ghiță este o tânără naturală și discretă cu viața personală. Sandra Sonia Axinciuc este o prezență constantă în spațiul public, femeia fiind una dintre cele mai frumoase soții de fotbaliști din România.

Fotbalistul care a adus victorie în meciul cu Austria are toate motivele să fie mândru de brunetă. Aceasta este în formă maximă, cu toate că a devenit recent mamă pentru a doua oară. Cuplul are doi băieți: Karim și Aris.

Tânăra este originară din Constanța, însă îi este alături jucătorului la fiecare contract pe care-l semnează. Prin urmare, în mediul virtual, acolo unde se declară creatoare de conținut, apare că locuiește în Cracovia, Polonia.

Cu toate acestea, sportivul ocupă postul de fundaș la Hannover, în Germania. Soția lui Virgil Ghiță a absolvit cursurile Universității Ovidius din orașul natal. Are o diplomă în Kinetoterapie si motricitate specifică.

Virgil Ghiță și Sandra, în vacanță într-o destinație exotică
Virgil Ghiță și Sandra, în vacanță. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

De când sunt căsătoriți Virgil Ghiță și Sandra

Virgil Ghiță și Sandra formează un cuplu de multă vreme. Sunt împreună de ani buni, dar au decis să facă pasul cel mare în clipa în care bruneta a rămas însărcinată prima oară. Cununia civilă a avut loc în anul 2021.

Cunoscutul fotbalist și soția sa au așteptat ceva vreme pentru a ajunge la altar. Ceremonia religioasă s-a desfășurat la aproape 3 ani distanță de la cea de la starea civilă. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu pe 1 iunie 2024.

Evenimentul a fost unul grandios, marcat printr-o petrecere superbă. Invitații au avut parte de un decor de poveste, încărcat cu hortensii și gypsophila. Florile nu au fost trecute cu vederea de nicio persoană de la cununie.

„Un început magic pentru o căsnicie trainică. Mulțumesc că ați avut încredere să vă conturez povestea de iubire într-un mod grandios. Superb arată sute de Hortensii și Gypsophila într-un spațiu atât de mare.

Iar duminică, după ce s-a încheiat evenimentul, am împărțit sute de flori din decor oamenilor din parcul de pe bulevardul Ferdinand”, a scris organizatorul nunții lui Virgil Ghiță cu Sandra, pe Instagram.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
