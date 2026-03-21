Cine e sportivul care a fost pe marginea prăpastiei din cauza viciilor sale: ”Nu-mi mai rămăsese decât moartea!” 

ADVERTISEMENT

Luvo Manyonga este un atlet sud-african care s-a confruntat cu numeroase suișuri și coborâșuri. Sportivul a recunoscut într-un interviu pentru o publicație internațională că a fost pe marginea prăpastiei din cauza viciilor sale. A luat decizii necugetate ce l-au costat extrem de scump.

Campionul mondial care a avut probleme cu substanțele interzise

A venit pe lume cu un talent precoce, în copilărie obișnuind să sară peste mașinile din parcare. Luvo Manyonga (35 de ani) a crescut într-o localitate situată la o oră distanță de Cape Town, parcursul său schimbându-se odată ce a descoperit că se descurcă de minune la sărituri în lungime.

ADVERTISEMENT

La doar 20 de ani a fost încoronat african. S-a întors de la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 cu o medalie de argint, doar că schimbările neplăcute au intervenit în existența sa odată ce a prins gustul substanțelor interzise. Le-a folosit în scop recreațional, dar asta l-a afectat pe toate planurile.

În scurtă vreme a devenit dependent de „tik”, o formă de metamfetamină folosită în Africa de Sud. Reușea să stea departe de această doar în perioada în care mergea la diverse competiții. Credea că ține viciul sub control, doar că a realizat că lucrurile nu sunt deloc așa.

ADVERTISEMENT

A trecut prin suișuri și coborâșuri, chiar și atunci când se afla la apogeul carierei sale sportive. Luvo Manyonga a dezvăluit acum că a fost la un pas să-și piardă viața din cauza deciziilor pe care le-a luat. A avut momente în care își dorea să curme totul, mai ales după moartea mamei sale.

ADVERTISEMENT

În carieră a avut parte de mai multe suspendări. Una dintre ele a fost de 18 luni în 2012 pentru consum de droguri. O a doua suspendare a venit la finalul lui 2020, de această dată urmând să stea departe de atletism vreme de 4 ani.

Motivul a fost neactualizarea datelor de localizare pentru testele antidoping, lucru pe care atletul nu l-a negat. Mai mult decât atât, a recunoscut toate problemele cu legea și faptul că a fost abandonat de echipa sa de management.

ADVERTISEMENT

Trei ani de groază pentru atletul sud-african

Luvo Manyonga a povestit că o perioadă de 3 ani a făcut lucruri neplăcute. A început să fure pentru a face rost de bani pentru a-și procura droguri. Atletul sud-african a decis că este timpul să recurgă la o transformare abia după ce a trecut prin chinuri.

A fost bătut crunt de membrii unei patrule comunitare din apropierea orașului Paarl. Aceștia l-au atacat după ce sportivul a furat telefonul fiicei unui bărbat din această bandă. Campionul mondial a fost lovit cu o bâtă de baseball, evenimentul având loc în anul 2023.

„Am simțit că nu mai am pentru ce să trăiesc. După ce mama a murit, am decis că viața mea s-a terminat. Ea era sprijinul meu. Ea mă făcea să merg mai departe. Viața mea era un vârtej.

Trăiam doar pentru următoarea doză de meth. Ajunsesem să jefuiesc oameni, le smulgeam telefoanele din mână, spărgeam case. Atât de jos ajunsesem. Trebuia doar să mă trezesc dimineața și să-mi amorțesc suferința.

Nu voiam să accept că am o problemă. Nu am putut să merg timp de o săptămânăMi-am văzut viața trecând prin fața ochilor în timp ce acei tipi mă băteau. Nu-mi mai rămăsese decât moartea, pentru că asta e viața unui dependent de droguri.

Așa că atunciam decis : fie mă sinucid, fie îmi schimb existența. Trebuia să-l regăsesc pe Luvo Manyonga”, a spus sportivul, scrie . Următorul pas a fost să plece din cartierul său, Mbekweni. S-a stabilit în provincia Eastern Cape, departe de ispita drogurilor.

În urmă cu puțin timp s-a întors la marea sa pasiune. Și-a pregătit planul după ce ultima suspendare i-a expirat în decembrie 2024. A început să se antreneze și apoi, a luat parte la o competiție minoră din Stellenbosch. În momentul de față, e gata să dea totul.

Se pregătește intens în orașul Johannesburg, sub atenta supraveghere a noului său antrenor, Herman Venske. După aproape șase ani de rătăcire atletul vrea să demonstreze că săriturile sale în lungime pot intra în istorie.

Ce premii a cucerit sportivul

Luvo Manyonga a cucerit argintul olimpic la Rio de Janeiro, în anul 2016. Ulterior, atletul a câștigat primul titlu mondial la săritura în lungime pentru Africa de Sud, la Londra, în 2017. Acesta avea să bifeze o bornă de 8,48 metri.

Deține, de asemenea, un titlu la Jocurile Commonwealth din 2018 în Gold Coast, Australia. Cea mai bună săritură a sa a măsurat 8,65 m și a fost realizată cu câteva luni înainte de câștigarea aurului mondial.

Are un obiectiv major pe care-l țintește, sperând să devină primul om din istorie care sare 9 metri. La finalul acestei săptămâni, revine la Campionatul Mondial de sală din Polonia, unde este gata să strălucească.