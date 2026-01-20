Cine e sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă. Amanta este căsătorită. ”Nu voi intra în detalii”

ADVERTISEMENT

Mijlocașul și căpitanul australienilor de la Brisbane Lions se află în mijlocul unei dispute de amploare. Sportivul în vârstă de 32 de ani și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă, care are la rândul său un partener.

Scandalul în care este implicat un sportiv infidel partenerei

Lachie Neale este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști în țara sa natală. A evoluat pentru Fremantle Football Club, în perioada 2012-2018, iar un an mai târziu a fost transferat către Brisbane Lions, în Liga de Fotbal Australiană.

Are o carieră impresionantă, însă acum numele său este legat de un scandal de amploare. Bărbatul este implicat într-o dispută care este legată de viața sentimentală. Acesta cu care are doi copii.

Zvonurile că a călcat strâmb în mariajul cu Jill au apărut în perioada sărbătorilor de iarnă. Femeia a călătorit aproximativ 1.600 de kilometri pentru a se întoarce în orașul natal, Perth. Ulterior, sportivul a fost surprins în compania amantei.

Potrivit presei internaționale, aceasta este una dintre cele mai bune amice ale partenerei de viață. Se numește Tess Crossley și este la rândul său căsătorită. Lachie Neale a vorbit despre care îl are în prim-plan, dar nu a adus în discuție relația extraconjugală.

Cum se apără jucătorul de fotbal

„Deși nu voi intra în detalii pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele care i-au rănit pe cei apropiați. Pentru asta, îmi pare profund rău”, a spus Lachie Neale, conform .

Amicii jucătorului de fotbal susțin că infidelitatea bărbatului a fost doar o greșeală de moment. În schimb, alte persoane apropiate sportivului susțin că infidelitatea a început în urmă cu aproximativ trei luni.

Mai mult decât atât, soția australianului a confirmat separarea de tatăl copiilor săi. Jill a dezvăluit că a fost trădată în cel mai urât mod posibil, dând de înțeles că nu ia în calcul o posibilă împăcare cu partenerul de viață.

„Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei”, a spus femeia, mai arată sursa citată.