Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a luat această decizie

Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar nu vrea să le lase absolut nimic. Descoperă cine este sportivul în vârstă de 35 de ani care a făcut dezvăluirea momentului. De ce a luat, de fapt, această decizie neașteptată.

El e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar nu vrea să le lase nimic

Boxerul profesionist Canelo Alvarez a făcut o declarație surprinzătoare în urmă cu puțin timp. Sportivul născut pe 18 iulie 1990 are o de 250 de milioane de euro, bani pe care-i cheltuie pe micile plăceri și mofturi.

Recent, și-a achiziționat ceasuri în valoare de 2,3 milioane de euro, fiind cunoscut pentru faptul că are o pasiune în acest sens. Are cinci copii, trei din fostele relații: Emily (19 ani), Mia Ener (11 ani) și Saul Adiel (6 ani).

Maria Fernanda (8 ani) și Eva Victoria (născută în 2025) au venit pe lume în timpul relației cu actuala parteneră de viață. Mexicanul este însurat cu Fernanda Gomez, o influenceriță cu peste 1,6 milioane de următori pe Instagram.

Deși are o avere impresionantă, Canelo Alvarez a anunțat că a luat decizia de a nu le lăsa niciun ban urmașilor săi. Sportivul a dezvăluit care este motivul pentru care nu vrea să le facă viața ușoară copiilor săi.

De ce nu-și lasă averea Canelo Alvarez copiilor

Boxerul, pe numele său real Santos Saúl Álvarez Barragán, susține că nu este dator să le lase nimic copiilor săi. Sportivul, cunoscut sub numele de Canelo, consideră că este foarte important ca cei mici să o ia de la zero, nicidecum să primească totul de-a gata.

„Copiii mei nu au asigurată o viață ușoară. Nu îmi cer bani, dar, dacă mi-ar cere, le-aș spune că sunt banii mei. Aș refuza, pentru că nu sunt banii lor. Lor nu le lipsește nimic, au șansa să facă tot ce vor.

Sunt banii mei, doar ai mei. Lor le creez o fundație pentru a-și câștiga propriii bani, dar banii ăștia sunt ai mei.

Eu le ofer uneltele pentru a-și strânge propriile averi, pentru a-și crea propriile povești, oportunitate pe care eu nu am avut-o”, a spus în urmă cu câteva zile Canelo Alvarez, conform .

Cine este Canelo Alvarez

Canelo Alvarez este fiul Anei María Barragán Fernández și a lui Santos Álvarez Barragán. A venit pe lume în San Agustín (Jalisco), Guadalajara, Mexic, într-o familie cu șase frați și o soră. La 5 ani s-a mutat cu cei dragi în Juanacatlán.

La 13 ani a început să practice box când a participat la debutul profesional al fratelui său mai mare, Rigoberto. Porecla care l-a consacrat i-a fost dată de managerul fratelui său, José Chepo Reynoso. Acesta i-a spus pentru prima oară Canelito când era tânăr și mai târziu, Canelo.

În anul 2004 a câștigat medalia de argint la Campionatul Național de Tineret desfășurat la Sinaloa. Un an mai târziu a primit medalia de aur la Olimpiada de tineret, care a avut loc Tuxtla Gutiérrez. Ca și amator a adunat 44 de victorii (12 KO) și două înfrângeri.

Ca și profesionist, Canelo Alvarez a debutat pe Chololo Larios Arena din Tonalá, Jalisco. Evenimentul s-a produs pe 29 octombrie 2005, la vârsta de 15 ani și 3 luni. La acea vreme s-a luptat cu Abraham Gonzalez și a câștigat prin KO în cea de-a patra rundă.

Victorii după ce a trecut la etapa profesionistă

Mai târziu, Canelo Alvarez a câștigat titlul welter al Fedecentro (Federația Americii Latine a Comisiilor de box profesioniste), recunoscut de Asociația Mondială de Box (WBA). Se întâmpla pe 2 august 2008 când l-a învins pe Carlos Adán Jerez.

Ulterior, pe 17 ianuarie 2009, la Forumul Scotiabank din Mexico City, l-a bătut prin knockout pe Tony „Mazatleco” Fitch. În felul acesta a devenit campionul Welterweight al Federatiei de Box din America de Nord (NABF).

Mai mult decât atât, sportivul mexican l-a învins pe Euri González în a 11-a rundă, pe 21 februarie 2009, la Zapopan, Jalisco. A câștigat titlul latin al World Boxing Organization (WBO), campionul mondial reușind să evolueze enorm în carieră.

Canelo Alvarez a debutat ca al Golden Boy Promotions, pe 1 mai 2010. S-a confruntat cu José Miguel Cotto în main card-ul care acoperă lupta lui Floyd Mayweather Jr. împotriva lui Shane Mosley din Las Vegas. A câștigat prin knockout tehnic în runda nouă.

Cu cine se iubește Canelo Alvarez

În planul sentimental Canelo Alvarez a avut o relație cu Marisol González, o jurnalistă din Coahuila. Frumoasa vedetă este celebră și pentru faptul că a participat la concursul Miss Mexico Universe, în anul 2003.

Ca urmare a victoriei sale, și-a reprezentat țara la concursul Miss Universe din același an. Cei doi parteneri de viață s-au logodit, însă povestea lor de dragoste nu a durat foarte mult și au decis să se despartă.

A avut o legătură amoroasă și cu actrița de origine mexicană, Kate del Castillo. Mai târziu, boxerul profesionist s-a iubit și cu fosta parteneră de viață a cântărețului, Marc Anthony, și anume Shannon de Lima.

În momentul de față, sportivul se iubește cu Fernanda Gomez, o creatoare de conținut cunoscută pe social media. Canelo Alvarez și frumoasa influenceriță au 2 copii, boxerul având alți 3 urmași din relațiile anterioare.