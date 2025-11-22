Sport

Cine e sportivul preferat? Ciprian Ciucu a răspuns fără ezitare: „Nu ai cum să nu-l iubești!”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Bucureștiului, a dezvăluit care este sportivul său preferat din toate timpurile. Ce români se află în topul primarului din Sectorul 6.
Iulian Stoica
22.11.2025 | 20:00
Cine e sportivul preferat Ciprian Ciucu a raspuns fara ezitare Nu ai cum sa nul iubesti
EXCLUSIV FANATIK
Care este sportivul preferat al lui Ciprian Ciucu? Primarul Sectorului 6 a răspuns fără ezitare.
Ciprian Ciucu a fost invitatul lui Horia Ivanovici de la „EXCLUSIV FANATIK”, ediția de vineri, 21 noiembrie. Pe lângă discuțiile despre politică, primarul Sectorului 6 a abordat și subiectul sportului românesc.

Cine e sportivul preferat al lui Ciprian Ciucu

În cadrul „EXCLUSIV FANATIK”, Ciprian Ciucu a mărturisit că Michael Jordan este sportivul său favorit din toate timpurile. Cât despre marii campioni români, primarul Sectorului 6 a transmis că îl iubește pe Gică Hagi, acesta crescând alături de „Generația de Aur”.

„(n.r. – Care e sportivul pe care îl admirați cel mai mult?) Sportivul meu preferat? Michael Jordan! Dintre cei care nu mai sunt activi, evident că e și Maradona.

Cât despre sportivii români, Hagi e de departe favoritul! Am crescut cu ‘Generația de Aur’ al lui Hagi. Nu ai cum să nu-l iubești pe Hagi! Îmi mai place de Marius Lăcătuș”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ce alți sportivi apreciază Ciprian Ciucu

În continuare, Ciprian Ciucu a enumerat mai mulți sportivi români de mare valoare, aici amintind de Virgil Stănescu, Cristina Neagu, Simona Halep și Ilie Năstase.

„La baschet e Virgil Stănescu, cu care mă și știu. E un tip foarte, foarte fain. Face foarte mult pentru sport după ce s-a retras din activitate. E foarte tare omul!

Evident, e și Cristina Neagu. Mai sunt și Simona Halep, respectiv Ilie Năstase, niște nume mari ale sportului nostru”, a declarat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
