Cine e sportivul preferat? Ciprian Ciucu a răspuns fără ezitare: „Nu ai cum să nu-l iubești!”

Ciprian Ciucu a fost invitatul lui Horia Ivanovici de la „EXCLUSIV FANATIK”, ediția de vineri, 21 noiembrie. Pe lângă discuțiile despre politică, primarul Sectorului 6 a abordat și subiectul sportului românesc.

Cine e sportivul preferat al lui Ciprian Ciucu

În cadrul „EXCLUSIV FANATIK”, Ciprian Ciucu a mărturisit că Michael Jordan este sportivul său favorit din toate timpurile. Cât despre marii campioni români, , acesta crescând alături de „Generația de Aur”.

„(n.r. – Care e sportivul pe care îl admirați cel mai mult?) Sportivul meu preferat? Michael Jordan! Dintre cei care nu mai sunt activi, evident că e și Maradona.

Cât despre sportivii români, Hagi e de departe favoritul! Am crescut cu ‘Generația de Aur’ al lui Hagi. Nu ai cum să nu-l iubești pe Hagi! Îmi mai place de Marius Lăcătuș”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ce alți sportivi apreciază Ciprian Ciucu

În continuare, , aici amintind de Virgil Stănescu, Cristina Neagu, Simona Halep și Ilie Năstase.

„La baschet e Virgil Stănescu, cu care mă și știu. E un tip foarte, foarte fain. Face foarte mult pentru sport după ce s-a retras din activitate. E foarte tare omul!

Evident, e și Cristina Neagu. Mai sunt și Simona Halep, respectiv Ilie Năstase, niște nume mari ale sportului nostru”, a declarat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

