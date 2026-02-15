Cine e sportivul român operat direct pe pârtie, după ce a suferit un accident grav la o competiție: ”Fața mea a fost pe post de frână”

ADVERTISEMENT

Puțini oameni știu cine este, de fapt, sportivul român ce a fost operat direct pe pârtie. Acesta a suferit un accident grav la o competiție, unde se afla pentru prima dată, după ce anterior practicase cu totul alt sport.

Suferința prin care a trecut boberul român

Dragoș Panaitescu are 81 de ani, dar nu va uita niciodată durerea pe care a simțit-o la Campionatul Mondial din 1970. Toată viața sa a alergat după adrenalină și sporturi extreme, dar nimic nu l-a pregătit pentru această experiență negativă.

După ce ani la rând a practicat ciclism a decis să facă o schimbare radicală. A hotărât să participe la o competiție de bob, neștiind pericolul la care se expune. a povestit prin ce a trecut la Saint Moritz.

Urma să concureze în proba de bob dublu, în echipajul România 2. Din păcate, ghinionul l-a lovit din plin, incidentul fiind pus pe baza materialelor din care era confecționată la momentul respectiv carena bobului.

Acesta era mai joasă, Dragoș Panaitescu amintindu-și că îi ieșea tot capul afară. Căștile erau semiacoperite și nu protejau fața care i-a fost tăiată de gheața dură la scurtă vreme după ce a luat un viraj.

Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă, în locul în care frânarii se foloseau de o grapă care zgâria gheața. Bobul s-a răsturnat, sportivul român subliniind că Nicolae Neagoe, colegul care se afla în spatele său, s-a ales doar cu un cucui.

Cum a descris sportivul drama ce i-a schimbat viața

„Pe mine însă m-a prins cu fața pe gheață cu bobul deasupra, până ne-am oprit. Ochelarii au zburat, fața mea a fost pe post de frână. A fost groaznic, gheața mi-a tăiat fața, durerea nu poate fi descrisă.

M-au sos de sub bob, aveam fața tăiată, eram inconștient. M-au dus cu o mașină, sus, în zona de plecare, unde erau ambulanțele.

Un medic a întrebat ce voiau să facă cu mine și i s-a spus că mă duc la cabinetul doctorului competiției, unul Auer, apoi la spitalul din San Meran. Dar acel medic le-a spus celor din jur că o să mă coasă el acolo prima dată.

Le-a zis să îi aducă o legitimație de-a mea, să vadă o poză de dinainte de accident, să vadă cum arătam, ca să știe cum să mă coasă, cum să-mi reconstruiască fața. Acolo am suferit prima intervenție.

Mai aveam momente când deschideam ochii, dar nu știam de mine”, a povestit Dragoș Panaitescu, pentru . A stat patru zile în comă, incidentul nefericit fiindu-i relatat mai târziu de către colegi.

Cine e medicul care a intervenit prompt

Ulterior, a aflat cine este medicul care l-a operat direct pe pârtie după . A descoperit că este vorba de un canadian pe numele său John Emery. Acesta este un cunoscut campion olimpic de bob, care a concurat multă vreme cu fratele său, Vik Emery.

Semnele evenimentului se observă și acum pe fața sportivului român născut la Budapesta, Ungaria. Doctorii au fost nevoiți să-i pună o proteză de plastic la nas pentru a-l reface, însă nu a suferit nicio lovitură la cap.

Această suferință nu l-a făcut să renunțe la pasiunea sa. Dragoș Panaitescu a participat la 13 Olimpiade, la 3 dintre acestea fiind în calitate de bober. După ce și-a încheiat cariera de sportiv a început să antreneze.

Totodată, a lucrat ca specialist al International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF). Are un fiu, Bogdan, care îi calcă pe urme. Acesta lucrează ca și controlor de materiale IBSF.

Cele mai bune rezultate ale lui Dragoș Panaitescu ca pilot de bob în 4 au fost locul opt la Jocurile Olimpice de iarnă de la Innsbruck (Australia) din 1976 și de la Lake Placid (SUA) din 1980.