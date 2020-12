Cine e Ștefan Vlădoiu, cel mai bun jucător al Craiovei în partida cu FCSB. „Va fi viitorul fundaș dreapta al naționalei”

Ștefan Vlădoiu a fost cel mai bun jucător al Universității Craiova în înfrângerea cu FCSB. Chiar dacă a fost greu să remarci pe cineva din trupa lui Papură, fundașul lateral s-a achitat bine de sarcini și l-a pus în mari dificultăți pe Florinel Coman.

Totuși, evoluția foarte bună a lui Vlădoiu nu i-a „molipsit” și pe colegii săi, astfel că oltenii au pierdut cu FCSB, scor 0-2 și au coborât pe locul 2 în campionat, la două puncte în spatele rivalei. Pentru Știința urmează jocul din deplasare cu CFR Cluj, de marți, 22 decembrie, ora 21:00.

În vârstă de 21 de ani, Vlădoiu este un produs al școlii de fotbal craiovene. La fel ca Screciu sau Mihăilă, fotbalistul de profil defensiv este o descoperire a lui Silviu Bogdan, fostul manager al Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova.

Evoluția Craiovei din derby-ul cu FCSB a lăsat de dorit, iar oltenii pot pierde și locul doi dacă au același joc și în „Gruia”, cu CFR Cluj. Dacă ar fi să găsim un lucru pozitiv la ceea ce s-a întâmplat pe „Ion Oblemenco”, acela este prestația lui Ștefan Vlădoiu, fundașul dreapta. Una dintre cele mai importante ocazii de gol ale Universității a provenit chiar după o centrare excelentă a lui Vlădoiu. Din nefericire pentru gazde, Cicâldău a ratat ținta cu o lovitură de cap.

Nici Florinel Coman nu a avut viață ușoară cu apărătorul Craiovei. Ștefan Vlădoiu a fost tot timpul pe urmele starului de la FCSB. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, l-a remarcat pe Vlădoiu și consideră că va fi un viitor produs de export al oltenilor: „Ştefan Vlădoiu va fi unul dintre cei mai buni fundaşi dreapta din această ţară. Se face de bani mulţi, pentru că are două calităţi ieşite din comun: are viteză, în primul rând, în al doilea rând are capacitate de efort.

Dar, dacă ar avea un mijlocaş de mare valoare pe partea lui, eu vă spun că face din el unul dintre cei mai buni fundaşi. Eu, dacă aş fi în locul lui Mutu, cu el aş juca fundaş dreapta la echipa naţională U21”, a spus Dumitru Dragomir la Digisport Matinal.

A debutat în Liga 1 la doar 17 ani, cu Gigi Mulțescu antrenor! Și-a făcut „rodajul” la Snagov și Călărași

Născut în comuna vâlceană Alunu, pe 28 decembrie 1998, Ștefan Vlădoiu a fost adus de Silviu Bogdan la școala sa de fotbal, „Casa Bogdan”. Ba, mai mult, a fost printre primii jucători înscriși la acest club. Evident, destinul l-a adus în pepiniera Științei, iar evoluțiile sale au fost apreciate de toți antrenorii.

A debutat la doar 17 ani în echipa mare a Craiovei, pe 6 august 2016, într-un meci cu campioana de la acea vreme, Astra Giurgiu, în deplasare. Vlădoiu l-a înlocuit pe Andrei Ivan, accidentat, în minutul 27. Chiar dacă a evoluat bine, era foarte greu pentru fundașul lateral să prindă minute la o echipă de primă ligă, astfel că acesta a evoluat pentru „satelitul” din Liga 3, iar oficialii echipei din Bănie au decis că este mai bine pentru viitorul său să plece împrumut la o echipă de Liga 2.

Astfel că începutul sezonului 2017-2018 l-a găsit la Sportul Snagov, echipă la care a prins 50 de meciuri, fiind om de bază. A jucat chiar și contra Universității Craiova, pe 25 septembrie 2018, în Cupa României. Atunci când împrumutul la Snagov a expirat, Ștefan Vlădoiu a fost trimis la Călărași, în Liga 1, acolo unde Dan Alexa i-a oferit încredere. În stagiunea 2018-2019, a prins doar șase partide la această formație, deoarece s-a accidentat și a fost chemat înapoi la Craiova, însă destinul a făcut ca Vlădoiu să primească minute în tricoul alb-albastru.

„Am început ca fundaș central, apoi, după o jumătatea de an, am evoluat fundaș stânga, iar după fundaș dreapta. Acolo m-am simțit cel mai bine și am rămas pe acest post. Am fost împrumutat la Snagov și apoi am petrecut o perioadă bună și la Călărași. Mi-a prins bine, pentru că aveam nevoie să joc, să prind cât mai multe minute.

Am jucat șase meciuri din șase la Călărași, devenisem om de bază, dar am avut ghinionul să mă accidentez. Apoi am revenit la Universitatea. Îmi place totul în Craiova. Sunt de la 10 ani aici și aici vreau să mă și stabilesc” declara Ștefan Vladoiu, în urmă cu câteva luni.

Victor Pițurcă a fost antrenorul care i-a dat încredere lui Vlădoiu la Universitatea Craiova. L-a preferat în locul lui Ivan Martic

Revenit în Bănie, Vlădoiu era văzut ca rezerva lui Ivan Martic, considerat cel mai bun fundaș dreapta din prima ligă a României. A fost titular pentru prima dată pentru Craiova într-un meci cu Hermannstadt, în etapa a patra a sezonului 2019-2020. Corneliu Papură a fost primul antrenor care l-a titularizat pe fotbalistul de profil defensiv.

Chiar dacă a stat puțin la Universitatea, Victor Pițurcă are meritul că i-a dat încredere lui Ștefan Vlădoiu. „Piți” l-a titularizat în cinci meciuri consecutive și, din acel moment, Vlădoiu a dovedit că poate fi o soluție pentru clară pentru banda dreaptă a apărării. Mai mult, „Ștefi” avea și are avantajul că este eligibil pentru regula U21. Odată cu plecarea lui croatului Martic, Vlădoiu a fost prima opțiune mereu.

Jucătorul Universității Craiova este convocat constant la naționala sub 21 de ani a României și are șanse mari să prindă un loc în echipa care va merge la Campionatul European de anul viitor, dar și la Jocurile Olimpice: „Vlădoiu este viitorul fundaș dreapta al naționalei, în opinia mea. A fost printre primii doi jucători pe care i-am legitimat la școala mea de fotbal.

A fost o decizie foarte bună că a fost împrumutat în liga a doua, la Snagov. A căpătat multă experiență și a jucat constant. Au fost și anumite probleme acolo, dar le-am rezolvat. După aceea a fost împrumutat la Călărași și nu a dezamăgit. E foarte bătăios, îmi place, are calitate,” era declarația lui Silviu Bogdan despre fostul său elev.