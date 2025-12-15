Cine e suveranista care a furat toate privirile în Parlamentul României, la moțiunea AUR. Povestea deputatei care a eclipsat discursul lui Ilie Bolojan

ADVERTISEMENT

Moțiunea AUR împotriva guvernului Bolojan a fost respinsă, însă în urma ei au rămas câteva imagini care vor rămâne de referință. George Simion a făcut din nou atmosferă, acum cu mingi de fotbal și fotografia brunetei din zborul Nordis. O prezență surpriză a fost a unei blonde care a atras atenția fotoreporterilor acreditați la parlament.

Suveranista a trădat-o pe Diana Șoșoacă pentru George Simion

Machiată ”de scenă”, proaspăt ieșită din coafor și cu unghii impecabile, tânăra din imagini a făcut mai multă vâlvă decât declarațiile politice în sine. Blonda din Parlamentul României s-a jucat cu una dintre mingile pe care scria ”Moțiune 2025” cu un marker roșu și a făcut ca tabăra suveraniștilor să pară mai prietenoasă decât e în realitate.

FANATIK a identificat-o pe tânăra din imaginea de mai sus drept Andra Claudia Constantinescu, în vârstă de 31 de ani, aflată la primul mandat în Camera Deputaților. A intrat în Parlament, reprezentând circumscripția nr 9 Brăila din partea SOS România. A ”trădat” partidul Dianei Șoșoacă în septembrie 2025, atunci când a trecut în grupul parlamentar AUR.

„Subsemnata Constantinescu Andra Claudia, deputat ales în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 9 Brăila, vă aduc la cunoştinţă faptul că începând cu data de 8 septembrie 2025 îmi anunţ retragerea din cadrul grupului parlamentar al Partidului S.O.S. România. Începând cu aceeaşi dată, îmi voi desfăşura activitatea parlamentară în calitate de deputat neafiliat”, a transmis Constantinescu într-o solicitare adresată Biroului permanent al Camerei Deputaților”, spunea deputata în septembrie 2025.

Parcursul suveranistei Andra Constantinescu. De la asistent-manager la deputat în doar opt ani

Andra Constantinescu a absolvit Liceul Tehnologic ”Mircea Vulcănescu” din București și, potrivit CV-ului său, are trei diplome de licență: jurnalism la Universitatea Spiru Haret (2016), Relații Economice Internaționale la Academia de Studii Economice (urmată de un master la aceeași facultate – 2016/2018) și Drept la Universitatea Titu Maiorescu (2024).

Și-a început activitatea ca asistent manager la SC Agnes SRL (companie de transporturi), în calitate de asistent manager, acolo unde a lucrat între 2012 și 2016. Ulterior ea a fost avansată ca director economic, după care a plecat la Reiffeisen Bank București pe funcția de ofițer de cont. Cinci luni activat aici, după care s-a întors la firma de transport, pe care a părăsit-o în februarie 2020 pentru un post la (consilier-persoane fizice).

Din noiembrie 2022, ea a ajuns inspector ANAF Sectorul 2, la serviciul Inspecție Fiscală București, iar în decembrie 2024 a fost aleasă deputat.

Câți bani are suveranista AUR care a furat toată atenția la discursul lui Ilie Bolojan din Parlamentul României

În calitate de parlamentar, ea a avut cinci luări de cuvânt, 14 declarații politice depuse în scris, 60 de propuneri legislative și un proiect de hotărâre inițiate. De asemenea, Andra Constantinescu are 47 de întrebări și interpelări și a votat la 8 moțiuni.

Anul trecut, tânăra deputată a avut venituri de 28.439 de la DGRFP București și 59.008 lei de la ANAF, precum și 2.700 de lei din activități parlamentare.

Andra Claudia Constantinescu deține un teren intravilan în suprafață de 2.641 mp, în București, dobândit în 2020 prin contract de vânzare cumpărare. De asemenea, are pe numele ei un apartament de 43 mp pe care l-a cumpărat în 2017. Imobilul a fost achiziționat prin credit, pe care-l va achita până în 2047. Deputata mai are de plătit 41.000 de euro din suma totală împrumutată.

În 2024, Constantinescu a împrumutat cu 34.500 de lei, în timpul campaniei electorale. Nu are alte conturi sau depozite bancare și, cel mai important, a lăsat necompletată rubrica despre soțul sau partenerul ei de viață.