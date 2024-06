Costel Gâlcă l-a vrut cu orice preț pe Takuto Oshima la Universitatea Craiova. Fotbalistul japonez și-a început aventura europeană în Liga 4 din Slovacia, a învățat să vorbească engleza de pe Youtube și a devenit un star local în mediul rurar slovac până să ajungă în Cetatea Băniei.

Cine e Takuto Oshima, primul japonez din istoria Universității Craiova! Poveste impresionantă

, fiind primul fotbalist japonez care va îmbrăca tricoul „alb-albastru”. Mijlocașul a venit liber de contract de la Cracovia și a fost prezentat oficial marți, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Fostul fotbalist din Polonia în Austria și i-a cunoscut pe colegii din Cetatea Băniei. FANATIK vă propune să aflați cine este Takuto Oshima, mijlocașul cu care Costel Gâlcă vrea să câștige titlul în SuperLiga.

Takuto Oshima are 26 de ani și joacă în Europa din 2020. Mijlocașul „alb-albaștrilor” a renunțat la studii pentru a pleca din Japonia, chiar dacă decizia nu a fost pe placul părinților. Ideea de a juca pe „Bătrânul Continent” a intrat definitiv în minte după ce a jucat împotriva Germaniei și Arabiei Saudite la Campionatul Mondial Studențesc.

„Au spus că sunt nebun. Le-am înțeles puțin pentru că aveam doar doi ani de studiu la Universitatea din Fukuoka. Părinții mei au cheltuit mulți bani pe educația mea. Am jucat în echipa universitară a Japoniei, cu care am zburat în Coreea pentru Campionatul Mondial Studențesc.

Am jucat acolo împotriva gazdelor, Germaniei, Arabiei Saudite. Am fost plin de energie în fiecare zi în timpul turneului. Cu toate acestea, Europa era încă în mintea mea. Când ne-am întors din campionat și am avut șansa să plecăm, i-am spus antrenorului că îmi termin studiile și am decis să fac acest pas”, spunea mijlocașul.

A plecat în Polonia, dar s-a trezit într-un sat din Slovacia: „M-am supărat foarte tare”

Takuto Oshima a plecat din Japonia cu gândul la Polonia, însă soarta nu i-a surâs japonezului. Mijlocașul a ajuns în Zupcany. Satul din Slovacia are în jur de 1.5000 de locuitori și se află la o distanță de 313 kilomtrei de Bratislava.

„Prietenul meu a spus: «Există o șansă să joci în Polonia. Va fi în prima ligă sau în al doilea nivel al competiției». Între timp, în Slovacia a trebuit să joc în Liga 4. Apoi m-am supărat foarte tare pe agentul meu. După primul antrenament, am avut gânduri de genul: «Ce este asta?! Sunt cu siguranță prea bun pentru a juca în liga a 4-a».

Oamenii de la club mi-au spus că 150 de suporteri urmăresc meciurile echipei noastre. M-am gândit: „Este un pic cam scăzut”. Dar 500 de oameni au venit la prima întâlnire la care am participat. Am fost surprins de asta, și cu atât mai surprins când am auzit că acești oameni au mers la stadion special pentru mine”, a declarat mijlocașul în 2023.

Takuto Oshima, star în Zupcany! Fotbal cu gulaș și bere în Liga 4 din Slovacia

Transferul lui Takuto Oshima în Zupcany i-a îndemnat pe locuitori să vină într-un număr mai mare pe stadion. Președintele clubului, Marek Salamun, povestea în SportNet ce impact a avut venirea mijlocașului japonez la micuța echipa din Liga 4.

„Este un lucru uimitor. Datorită lui, fanii au început să vină la meciurile noastre cu entuziasm”, spunea Marek Salamun.

Tot același Marek Salamun vorbea și despre procesul de adaptare al lui Takuto Oshima în Zupcany. Președintele din Slovacia spunea că japonezul s-a obișnuit repede să mănânce gulaș și cârnați, deși venea dintr-o cultură total diferită.

„Au urmărit ce a mâncat și ce a băut. A fost surprins, era evident că provin dintr-o cultură diferită. Dar s-au obișnuit repede cu timpul. Nu au avut nicio problemă să mănânce gulaș, cârnați și să bea bere”, spunea președintele clubului.

Takuto Oshima a povestit și el că a rămas surprins la rezistența slovacilor la alcool: „Oamenii beau alcool și în Japonia, dar prietenii mei se îmbătau de obicei după ce au băut o anumită cantitate.

În Slovacia a fost complet diferit. Oamenii au băut multă bere și s-au comportat normal. Nu erau beți deloc, poate uneori doar se arătau puțin. Nu-mi venea să cred cum ar putea cineva să fie atât de rezistent la alcool”.

A învățat engleza de pe Youtube: „Nu vorbeam deloc, știam doar trei fraze”

În Europa s-a lovit și de o barieră lingvistică, deoarece nu vorbea nici măcar engleză când s-a transferat în Slovacia. Takuto Oshima a mărturisit că a învățat limba de circulație internațională de pe Youtube

„Când am venit în Europa, nu vorbeam deloc engleza. La început știam trei fraze: «Ce mai faci? / Îmi pare bine să te cunosc. / Mi-e foame». Mi-a fost greu, nu mă puteam înțelege cu prietenii mei în timpul antrenamentului, așa că după ce m-am întors în apartamentul meu, m-am așezat imediat în fața computerului și am învățat engleza de pe YouTube.

Am inclus lecții speciale, dar s-a mai întâmplat ca atunci când eram extrem de frustrat pentru că nu puteam să transmit prietenilor mei ceva important, să încep exact cu frazele pe care voiam să le folosesc.

Ne antrenam doar de două ori pe săptămână, așa că am avut mult timp pentru asta. Pe lângă învățarea limbii, am încercat să mă mențin în formă. În zilele mele libere, am alergat 10 kilometri, am mers și pe teren și mi-am îmbunătățit tehnica jucându-mă cu mine”, spunea fotbalistul.

Cât câștiga Takuto Oshima în Slovacia! Și l-ar fi putut permite și echipele din România

Takuto Oshima s-a transferat la Zemplin Michalovce în 2021, fiind un pas important pentru cariera fotbalistului la acea vreme. În Slovacia a câștigat de la 500 până la 1.600 de euro, sume pe care și le-ar permite și un club din ligile inferioare din România.

Acum, fotbalistul care juca în Liga 4 din Slovacia în urmă cu patru ani a ajuns să fie cotat la 550.000 de euro, conform transfermarkt. Acesta are în plan să ajungă și la echipa națională de fotbal a Japoniei în viitorul apropiat.