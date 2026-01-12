Cine e tânăra care a produs ruptura din familia lui David Beckham. Nu mai este cale de împăcare

ADVERTISEMENT

David Beckham se află în prim-plan din cauza situației din sânul familiei sale. Se pare că nu mai este cale de împăcare, după ce s-a aflat cine este tânăra care a produs ruptura dintre frați. Are legătură cu fiul său cel mare.

Cum a avut loc disputa din familia lui David Beckham

A ajuns din nou pe prima pagină a tabloidelor. David Beckham e extrem de supărat de tot ce se întâmplă în viața personală. Băiatul lor cel mare, Brooklyn, a decis să nu mai comunice deloc cu membrii familiei sale. A făcut acest pas după căsătoria cu Nicola Peltz.

Tânărul de 26 de ani a anunțat că vrea să preia numele soției sale, de profesie actriță. Dezvăluirea vine la scurtă vreme după ce mama sa, de apropiații săi.

Acesta nu este singurul amănunt care a ieșit la iveală. S-a descoperit cine este, de fapt, tânăra care a dus la această ruptură definitivă. Potrivit ultimelor informații, este vorba de o femeie cu care fiul fostului jucător de fotbal a avut o relație amoroasă.

Supărarea a început să apară în momentul în care băiatul mijlociu al lui David Beckham a început să se vadă cu aceasta. Mai exact, este vorba de Romeo care a fost surprins alături de Kim Turnbull, lucru care nu a fost pe placul fratelui său mai mare.

Acesta a pus la îndoială sentimentele frumoasei șatene, lucru care a declanșat un adevărat ”război”. Acesta a fost momentul în care părinții, care , s-au poziționat de partea lui Romeo. Astfel, Brooklyn a fost deranjat de această situație.

Familia lui David Beckham, tot mai distantă

În prezent, familia lui David Beckham pare scindată în două. Băiatul cel mare al fostului sportiv britanic a decis să facă mai multe schimbări, care au dus la o relație tot mai distantă între ei. Așa se face că Brooklyn a renunțat la tatuajul dedicat mamei sale.

Opera de artă realizată pentru Victoria Beckham, care se afla în dreptul inimii, a fost acoperită. În locul acestui desen de pe piele a apărut un buchet de flori. Acesta face trimitere la cel avut de Nicola Peltz în ziua nunții.

De asemenea, fiul cel mare al cunoscutului fotbalist a făcut încă un pas major. Le-a trimis părinților o notificare prin care îi informează că de acum înainte vor putea lua legătura doar prin intermediul avocaților.

„Oamenii nu cunosc cu adevărat toate faptele acestei povești sfâșietoare și cred că Brooklyn a fost doar sfidător când și-a blocat părinții”, a declarat o sursă apropiată de cuplu David – Victoria Beckham, conform .

”Nu aveau altă modalitate de a ajunge la el”

„Adevărul este că le-a trimis o scrisoare la sfârșitul verii trecute, cerând ca orice comunicare să se facă exclusiv prin avocați și a vrut să încerce să repare relațiile în privat, nu public.

A simțit că părinții continuă să-i ignore dorințele și îl menționau constant online în loc să-l abordeze în privat. La rândul lor, David și Victoria încercau pur și simplu să-i transmită fiului lor cel mare iubit că ușa este mereu deschisă și că le pasă în continuare.

După acea scrisoare nu aveau altă modalitate de a ajunge la el, așa că ce altceva puteau face? Desigur, se simt complet confuzi și devastați de această evoluție a evenimentelor. Din partea lor nu există răutate, doar îngrijorare”, a mai spus aceeași sursă.