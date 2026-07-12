Cine e tânăra care i-a cucerit cu frumusețea sa pe toți în Cupa Mondială. Se iubește cu un fotbalist celebru

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Cupa Mondială este ocazia ideală pentru a urmări cei mai buni sportivi de pe glob, dar și pentru a apărea în lumina reflectoarelor. Iată cine este, de fapt, tânăra care i-a cucerit cu frumusețea sa. Cei prezenți pe stadion la cel mai important eveniment sportiv au remarcat-o instant.

Femeia care a ieșit în evidență în Campionatul Mondial

Iubitele și soțiile de fotbaliști reușesc să facă furori cu fiecare apariție pe care o au în tribune. Campionatul Mondial este văzut ca un loc ideal pentru a epata și pentru a etala cele mai frumoase ținute. La fiecare meci există cel puțin o tânără care face furori cu stilul vestimentar sau cu felul în care se prezintă.

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Una dintre cele care se află în prim-plan perioada aceasta are o relație cu un sportiv de renume. Concret, este vorba de iubita lui Sidny Cabral, golul său din partida dintre Argentina și Capul Verde, scor 3-2, lăsându-l mască chiar și pe comentatorul BBC. .

Fundașul lui Trabzonspor a fost surprins în timp ce aleargă spre o tânără imediat după victorie. Fotbalistul a refuzat să revină pe teren până când nu și-a dus la bun sfârșit misiunea pe care o avea în minte. Toată lumea a vrut să știe cine este persoana misterioasă. Ulterior, s-a aflat că este vorba de o femeie pe nume Jayley da Cruz.

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Potrivit , tânăra a studiat la The Hague University of Applied Sciences. Mai multe surse indică faptul că are pregătire în Managementul Resurselor Umane. În plus, alte site-uri menționează faptul că a studiat Communication and Human Resources, însă momentan nu are un loc de muncă stabil.

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Mesajul transmis de tânără după ce a devenit cunoscută

Jayley da Cruz a atras imediat atenția asupra sa prin gestul plin de afecțiune pe care sportivul l-a făcut în văzul lumii. Iubita lui Sidny Cabral a câștigat un număr destul de mare de fani pe social media. Comunitatea sa a trecut de 240.000 de persoane. Acesta este un semn că începe să fie o persoană populară după apariția de pe stadion.

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Având în vedere că superba șatenă a apărut în lumina reflectoarelor a ținut să transmită un mesaj. A folosit cuvinte mărețe pentru a i se adresa bărbatului cu care are o relație amoroasă. În plus, a punctat faptul că știe cât de mult a muncit sportivul pentru a ajunge unde este în momentul de față. El a avut o viață grea, aflându-se că și câștiga 1.000 de euro pe lună.

„Întotdeauna am știut de ce ești capabil. Să văd întreaga lume martoră la asta este ceva ce nu voi uita niciodată. Nu cred că fața mea ar putea ascunde cât de șocată am fost. Știu cât de mult te-ai sacrificat și cât de mult ai muncit ca să ajungi aici. De aceea, acest moment înseamnă mult mai mult decât un simplu gol.

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Sunt atât de mândră de omul care ești, atât pe teren, cât și în afara lui. Nimeni nu merită asta mai mult decât tine. Voi fi mereu cel mai mare fan al tău, în fiecare suiș și coborâș. Te iubesc”, a scris tânăra, pe contul oficial de .