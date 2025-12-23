Cine e tânărul gimnast de la Steaua care a dat Germania pe România. Sacrificiile pe care le face la doar 12 ani

ADVERTISEMENT

A descoperit pasiunea pentru sport când avea 5 ani. Iată cine este Darius Petre, tânărul gimnast legitimat la Steaua București, care a dat Germania pe România. Are doar 12 ani, însă este atent la alimentație pentru a reuși să atingă obiective majore.

Campionul de la Steaua, despre rutina pe care o are în gimnastica artistică

E una dintre cele mai promițătoare speranțe ale gimnasticii din țara noastră. Darius Petre a fost declarat campion absolut la Campionatul Național de gimnastică artistică masculină, competiție la care a luat parte în urmă cu câteva luni.

ADVERTISEMENT

A luat locul I și II la juniori, ceea ce înseamnă că a câștigat aurul. Are 12 ani, însă este un copil care știe că eforturile pe care le depune la antrenamente sunt extrem de importante. E originar din localitatea Strejnicu, județul Prahova.

Face zilnic sacrificii. Programul lui începe la 6:30 dimineața când se trezește pentru a merge la școală. După ore pleacă direct la antrenament, care se desfășoară în București. Zilnic face naveta cu mașina între Ploiești și Capitală. Prânzul îl ia în autoturism.

ADVERTISEMENT

Ajunge acasă în jurul orei 20:30, însă rutina sa nu se oprește aici. Își face temele pentru a doua zi și se pregătește pentru cursuri. Are un program extrem de încărcat, însă Darius Petre nu se plânge din acest punct de vedere.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, i s-a propus să reprezente Germania, dar . Acum, sportivul are o activitate care implică forță fizică, implicare și mai ales, echilibru. Rezistența nu este lăsată deoparte, de asemenea.

„Fac sacrificii. Pierd timp cu prietenii și cu joaca, dar câștig rezultate și progres în gimnastică. Am învățat că, pentru a ajunge sus, este nevoie de răbdare și efort și că sacrificiile fac parte din drumul spre visul meu.

ADVERTISEMENT

Este greu uneori și mi-e dor de prietenii mei de la școală și de timpul liber petrecut cu ei, dar fratele meu mai mic, care este și el alături de mine la gimnastică, îmi este cel mai bun prieten și ne încurajăm reciproc”, a spus Darius Petre, pentru .

De ce gimnastul nu a reprezentat Germania

Darius Petre a fost selecționat în lotul național al Germaniei la o vârstă fragedă. Sportivul a fost extrem de mândru pentru că a primit această oportunitate unică, subliniind că a fost vorba de o confirmare foarte bună.

Munca și eforturile i-au fost apreciate la nivel internațional, fiind fericit cu această atestare. Cu toate acestea, a ales România pentru că a simțit că aici este locul său. Și-a dat seama că poate crește atât ca om, cât și ca sportiv.

„Când port tricolorul, simt că trebuie să dau tot ce este mai bun. Reprezentarea țării mă motivează să muncesc constant și să fiu consecvent.

Cea mai importantă competiție a fost Berlin Open, după două săptămâni de pregătire în cantonament la Kienbaum, Berlin. Am concurat alături de copiii din lotul Germaniei și am obținut locul 1.

Atunci am simțit că munca și efortul meu chiar dau rezultate și că pot face față provocărilor mari”, a mai spus Darius Petre, mai arată sursa menționată anterior. Tânărul gimnast a transmis că exercițiile sale preferate sunt bara și calul cu mânere.