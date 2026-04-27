Cine e tatăl româncei aflate în sală în momentul atentatului asupra lui Donald Trump. Ce probleme are cu justiția

Românca Tamila Cristescu (27 de ani) s-a aflat printre cei peste 2.500 invitați care au participat sâmbătă seară, la Washington, la dineul corespondenților de la Casa Albă, și care au scăpat teferi în urma atacului armat al cărui autor a fost un bărbat de 31 de ani din California, Cole Allen. „Tentativa de asasinat asupra Președintelui Donald Trump se putea termina în mod tragic! Îi mulțumesc Domnului că totul s-a terminat cu bine!”, a postat Tamila Cristescu pe pagina ei de Facebook. Tamila Cristescu a devenit cunoscută după ce în presă s-a dezvăluit că, în 2022, deși avea doar 23 de ani, a fost numită ca agent consular la Consulatul României din New York, fără să aibă experiență relevantă în domeniu.

Tatăl Tamilei Cristescu a fost dat în judecată de primarul din Satu Mare

În 2025, Tamila Cristescu a fost rechemată și înlăturată din Ministerul Afacerilor Externe de ministrul Oana Țoiu, în cadrul unui proces de reformă care viza profesionalizarea numirilor în rețeaua diplomatică. Înainte să fie numită agent consular, Tamila Cristescu lucrase o lună, în 2022, în funcția de consilier la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ și Sport Sector 4. În prezent, Tamila se află în SUA, activând în cercuri apropiate de mediul politic și de afaceri al Administrației Donald Trump. Tamila este fiica lui Radu Cristescu (58 de ani), fost deputat PSD de Satu-Mare în mandatul 2020-2024, care a ocupat și funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei.

Numele lui Radu Cristescu figurează ca pârât într-un dosar al cărui obiect este „acțiune în răspundere delictuală” înregistrat pe 16 iulie 2025 la Tribunalul Satu Mare, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Reclamant este Gabor Kereskenyi, primarul UDMR din Satu Mare, care a solicitat instanței să-l oblige pe Radu Cristescu la plata sumei de 250.000 lei, cu titlu de despăgubiri morale pentru prejudiciul încercat de către titularul cererii de chemare în judecată ca urmare a publicării, în data de 22 august 2022, de către Radu Cristescu, pe pagina personală de Facebook și preluat de publicația „Jurnalul de Satu Mare”, a unui text/mesaj cu caracter denigrator la adresa lui Kereskenyi.

În motivarea acțiunii s-a arătat că în data de 20 august 2022 a fost publicat un articol cu titlul „Cine poate şti mai bine ce este un supozitor decât un hemoroid ca şi Kereskenyi?”, în cuprinsul căruia au fost utilizate o serie de cuvinte și expresii jignitoare la adresa reclamantului, iar prin susținerile denigratoare din cuprinsul respectivei postări şi prin modul insultător în care au fost concepute și realizate, a fost afectată demnitatea, onoarea și reputația sa, , constând în sentimente negative de stres și suferință, pentru compensarea cărora se impune acordarea de despăgubiri. S-a arătat, astfel, că în cadrul postării au fost utilizate mai multe formulări – preluate ulterior de mass media – la adresa reclamantului, care a fost numit de către Radu Cristescu „hemoroid sau un oxiur (vierme care trăiește în intestine)”, respectiv un „venetic”, membru al unui „grup infracțional organizat”, „grof maghiar”, expresii care în mod incontestabil sunt ofensatoare, având un caracter profund denigrator și jignitor.

În postare, Radu Cristescu a scris: „În primul rând vreau să subliniez obrăznicia de grof maghiar, asta este o chestie moștenită și am văzut la mulți lideri UDMR obrăznicie de aia superioară de grof maghiar, iar la Kereskenyi întrece orice măsură. Acuma, dacă lui Kereskenyi îi este drag cuvântul ăsta, supozitor, trebuie să îi spun că el știe cel mai bine ce este un supozitor. Doar un hemoroid cum îi Kereskenyi poate știi chestia asta. Dacă stăm să ne uităm la Kereskenyi , e pur și simplu un hemoroid sau un oxiur (vierme care trăiește în intestine). Mă deranjează că în țara noastră permitem asemenea derapaje a acestor venetici, să le zic așa, dar vom vedea la alegeri…Cei de la UDMR, care pentru mine reprezintă un grup infracțional organizat, au fost obișnuiți cu președinți marionetă la partidele românești, să le zicem așa, din Satu Mare”.

Instanța a considerat afirmațiile lui Radu Cristescu drept jignitoare şi insultătoare

Din cuprinsul postării publice menţionate şi expuse în cele ce preced, a cărei existenţă şi conţinut au fost probate, dar şi recunoscute şi asumate (implicit, prin necontestare) de către Radu Cristescu, instanţa a constatat că acestea au fost de natură să contureze în opinia publicului cititor o percepţie negativă asupra imaginii şi reputaţiei reclamantului, în sensul că, pe de o parte, acesta, în pofida funcţiei de demnitate publică pe care şi-o asumă şi o exercită în cadrul comunităţii locale pe care o reprezintă – aceea de primar – ar avea o atitudine nepotrivită, arogantă („obrăznicie de aia superioară de grof maghiar”), de natură să inducă ideea unei atitudini ostile faţă de cetăţenii de etnie română şi să instige la vrajbă şi la dezbinare interetnică între locuitorii municipiului Satu Mare şi că, din această perspectivă, eventuala câştigare de către acesta a alegerilor administraţiei publice locale pentru funcţia de primar al municipiului Satu Mare ar fi de natură să conducă la escaladarea unor asemenea manifestări şovine, xenofobe.

De asemenea, tot în privinţa reclamantului s-a mai afirmat şi s-a indus ideea că, profitând de calitatea acestuia de primar al municipiului Satu Mare şi de poziţia sa din cadrul organizaţiei locale a UDMR, precum şi de influenţa pe care o presupune un asemenea statut, s-ar fi asociat cu alţi lideri politici, atât din cadrul UDMR, cât şi din cadrul PNL şi s-ar fi constituit într-un „grup infracţional organizat”, în care „oamenii sunt mânaţi de foloase materiale”, iar „cel puţin la UDMR, totul se cuantifică în bani, în mită”. În privinţa acestor doua categorii de afirmaţii, expuse în cele ce preced, instanţa a apreciat că ele îmbracă forma unor „afirmaţii factuale”, astfel încât ele depăşesc limitele unor „judecăţi de valoare” şi, implicit, pe cele conferite de protecţia juridică specifică respectării şi garantării dreptului la liberă exprimare. În egală măsură, instanţa a mai reţinut că utilizarea unor expresii precum „hemoroid sau un oxiur (vierme care trăiește în intestine)”, „venetic”, membru al unui „grup infracțional organizat” sau „grof maghiar” se prezintă a fi jignitoare şi insultătoare.

S-a arătat că atributele folosite de Radu Cristescu nu reprezintă calificări sau judecăţi de valoare, admisibile în cadrul unei dispute publice, ci preponderent expresii injurioase, care nu erau necesare pentru a exprima o opinie, fie ea şi negativă. Folosirea unor asemenea cuvinte pentru a caracteriza o anumită persoană sau activitatea ei depăşeşte, prin natura acestor cuvinte, limitele unei polemici publice, justificate de scopul – eventual legitim – al unei dezbateri legate de un anumit subiect, chiar interesant pentru publicul larg. Aceste expresii jignitoare sunt de natură să afecteze reputaţia, onoarea, imaginea publică şi demnitatea persoanei vizate, fără să aducă publicului căruia îi sunt comunicate, prin ele însele, vreo informaţie sau comunicare necesară şi utilă cu privire la subiectul discutat, fiind făcute cu scopul unic de a o umili pe reclamantul în cauză.

Ce daune morale a fost obligat să plătească tatăl Tamilei Cristescu

Instanţa a mai reţinut că prin aceşti termeni nu se redau opinii sau aprecieri relevante în contextul subiectului abordat, ci doar se aduc insulte şi injurii. În consecinţă, astfel de afirmaţii depăşesc limitele exerciţiului firesc al dreptului de liberă exprimare, consacrat ca drept fundamental, ele reprezentând în ultimă analiză un exerciţiu abuziv, ilicit, al acestui drept de liberă exprimare. În privinţa conduitei astfel exprimate şi exteriorizate de către pârât, instanţa a apreciat-o în primul rând ca inadecvată unui om politic, (aceasta fiind postura pe care şi-a asumat-o cu ocazia postării în discuţie. Totodată, în ce priveşte expresiile defăimătoare utilizate de Radu Cristescu (instanţa reţinând în privinţa acestuia că, neavând calitatea de jurnalist, largheţea discursului realizat în exercitarea dreptului la liberă exprimare – dar în acelaşi timp în virtutea unei calităţi oficiale – comportă anumite limitări de limbaj), se evidenţiază mai presus de orice tăgadă, caracterul peiorativ al acestor expresii (iar nicidecum unul neutru, ori cel puţin factual, care să aibă în vedere strict relatarea împrejurărilor a căror aducere la cunoştinţa publică s-a dorit de către pârâtul în cauză).

Instanţa a constatat că Radu Cristescu, prin conduita exteriorizată în cadrul libertăţii sale de exprimare, i-a imputat reclamantului anumite fapte, care nu au fost dovedite (constituirea într-un „grup infracţional organizat”, în care „oamenii sunt mânaţi de foloase materiale”, profitând de calitatea acestuia de primar al municipiului Satu Mare şi de poziţia sa din cadrul organizaţiei locale a UDMR, unde „totul se cuantifică în bani, în mită”, precum şi de influenţa pe care o presupune un asemenea statut; discriminarea pe criterii etnice: atitudinjea arogantă faţă de cetăţeni – „obrăznicie de aia superioară de grof maghiar”), dar totodată au utilizat şi expresii jignitoare, de natură a-l discredita pe reclamant, atingerea adusă onoarei acestuia urmând a fi apreciată ca atare de către instanţă, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Prin urmare, instanţa a constatat că nu a existat un just echilibru între dreptul la informare şi libertatea de expresie, şi respectiv dreptul la reputaţie, motiv pentru care Radu Cristescu, prin publicarea articolelor şi a comentariilor aferente s-a situat în afara limitelor protecţiei oferite de art. 10 în discuţie. Instanţa a concluzionat că temeiurile vizând vinovăţia (în planul răspunderii civile delictuale) a pârâtului subzistă, raportat la comentariile vulgare, ofensatoare şi violente postate pe pagina sa personală de Facebook (expuse anterior). Concluzionând, instanţa a apreciat că, în privinţa autorului postării publice în litigiu, în speţă Radu Cristescu, condiţia vinovăţiei ca element al răspunderii civile este dovedită în cauză. Examinând prejudiciul de imagine suferit de către reclamant şi afirmat de către acesta în cuprinsul cererii de chemare în judecată, instanţa constată că postarea publică în discuţie a produs un impact negativ în privinţa percepţiei publice asupra reclamantului sub un dublu aspect.

Instanţa a apreciat ca întemeiată şi solicitarea titularului cererii de chemare în judecată în ce priveşte obligarea lui Radu Cristescu la plata unor daune morale, reţinând, în această materie, întinderea reparaţiei de ordin patrimonial la care este îndreptăţit reclamantul, ecoul pe care l-au produs afirmaţiile în litigiu ale pârâtului în rândul comunităţii locale, precum şi limitele destul de largi ale criteriilor de apreciere asupra prejudiciului de imagine în asemenea situaţii, astfel încât va aprecia, în echitate, că stabilirea unui nivel al daunelor morale de 50.000 lei, coroborat cu publicarea de scuze, precum şi a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea sa definitivă, în modalitatea arătată anterior (însă cu respectarea prevederilor cuprinse în legislaţia specială privitoare la protecţia datelor cu caracter personal), îi asigură reclamantului o reparaţie juridică într-o măsura suficientă. Aceste decizii au fost luate de Tribunalul Satu Mare pe 16 ianuarie 2026. Radu Cristescu nu a formulat apel, astfel că a pierdut definitiv procesul cu Gabor Kereskenyi.