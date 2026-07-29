Sport

El este antrenorul care a transformat-o pe Levski Sofia! Filipe Coelho are o misiune infernală

Antrenorul care o conduce pe Levski Sofia are poveste profesională greu de anticipat în fotbalul modern, în care performanța ține cont și de experiența de jucător
Catalin Oprea
29.07.2026 | 10:39
El este antrenorul care a transformato pe Levski Sofia Filipe Coelho are o misiune infernala
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Julio Velazquez este antrenorul lui Levski Sofia FOTO facebook
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Universitatea Craiova pleacă de la 0-1 în disputa cu Levski Sofia, în returul programat miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Miza este calificării în turul al treilea preliminar din Liga Campionilor.

Velazquez a readus titlul la Levski după 18 ani

Oltenii au pierdut în capitala Bulgariei, iar dacă vor trece de „dubla” cu Levski Sofia, vor întâlni mai departe câștigătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan). În tur, ciprioții s-au impus la limită, 1-0.

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Principalul atu al bulgarilor pare a fi antrenorul spaniol, Julio Velazquez, care îi conduce de anul trecut. Venirea lui la Levski a fost socotită o mișcare neașteptată, dar care a avut o rezultat uluitor. Și prin care Nașko Sirakov, fostul mare internațional bulgar, acum președinte al clubului, a dat lovitura.

În 2026, după 14 titluri consecutive câștigate de Ludogorets Razgrad, Levski a detronat echipa la care lucrează Cosmin Moți și a readus titlul la Sofia. Levski este a doua cea mai galonată echipă a Bulgariei, cu 27 de titluri în palmares (CSKA are 31) dar nu mai câștigase campionatul din 2008.

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Spaniolul a devenit antrenor la 15 ani

Julio Velazquez Santiago (45 de ani) are o poveste inedită, chiar și pentru țara a cărei națională este campioană europeană, olimpică și mondială. El este născut la Salamanca și nu a jucat niciodată fotbal la seniori. Nici nu prea avea cum, deoarece a început să antreneze la vârsta de 16 ani.

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Până la 23 de ani, Velazquez a pregătit doar echipe de juniori: San Nicolas (1997-2000), Sur (2000-2002), Betis Valladolid (2002-2003), Laguna (2003-2004). Ulterior, la 30 de ani, pe banca celor de la Villareal B, a devenit cel mai tânăr antrenor din istoria Segunda Division, a doua divizie spaniolă. Velazquez este un adevărat globe-trotter și are în CV, până în acest moment, 25 de formații pe care le-a pregătit.

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A pregătit 25 de echipe din 5 țări

De-a lungul carierei, el a lucrat pentru Pena Respuela (2004-2005), Arandina CF (2006-2007), Atletico Villacarlos (2007-2008), Poli Ejido (2008-2009 / juniori), Real Valladolid (2009-2010 / juniori), Real Valladolid B (2010), Poli Ejido (2010-2011), Villarreal C (2011), Villarreal B (2011-2012), Villarreal C (2012-2013), Real Murcia (2013-2014), Betis Sevilla (2014), Belenenses (2015-2016), Alcorcon (2016-2018), Udinese (2018), Vitoria Setubal (2019-2020), Maritimo Funchal (2021), Alaves (2022), Fortuna Sittard (2022-2023), Real Zaragoza (2023-2024) și Levski Sofia (2025-prezent).

Velazquez a devenit eroul bulgarilor, a cincea țară în care antrenează, după Spania, Portugalia, Italia și Olanda. Amprenta spaniolului la Levski s-a văzut și în cupele europene. Anul trecut, „albaștrii” au trecut de Hapoel Beer Sheva (0-0, 1-1, 3-1 d.l.d. / turul 1) și au fost eliminați greu de Sporting Braga (0-0, 0-1 / turul 2), în preliminariile Europa League. Apoi au eliminat pe Sabah FK (1-0, 2-0 / turul 3) și a pierdut cu AZ Alkmaar (0-2, 1-4 / play-off) în Conference League.

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Echipa care va pierde dubla Universitatea Craiova – Levski Sofia va merge în turul 3 preliminar din UEFA Europa League. Acolo va întâlni învinsa dintre KuPS Kuopio (Finlanda) și Sabah (Azerbaijan). În tur a fost 1-0 pentru azeri.

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