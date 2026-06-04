Cine e „toanta” care a ajuns în semifinale la Roland Garros! S-a luptat cu depresia și n-a strâns nici măcar un milion de dolari din tenis

ADVERTISEMENT

Poloneza Maja Chwalinska, aflată pe locul 114 mondial, este marea surpriză a turneului, din acest an, de la Roland Garros. Ea învins-o în sferturi pe Anna Kalinskaya, scor 7-6 (3), 6-3 și și-a asigurat prezența în prima semifinală de Grand Slam din carieră.

Maja Chwalinska a plecat din calificări la Roland Garros

Performanța ei este mai mult decât remarcabilă ținând cont că Maja a ajuns în prima semifinală din circuitul WTA, plecând din calificări. Acolo le-a eliminat pe Alice Rame, Carole Monnet și Suzan Lamens, iar pe tabloul principal a trecut succesiv de Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry și Anna Kalinskaya.

ADVERTISEMENT

Parcursul său a fost aproape impecabil, deoarece poloneza a cedatun singur set la acest turneu de Grand Slam. În semifinale, poloneza o va întâlni pe

Maja Chwalinska are 24 de ani și a fost colegă la junioare cu Iga Swiatek. Cele două au câștigat mai multe trofee împreună, între care și Fed Cup Juniors. Parcursul lor s-a separat după majorat, când Iga a luat drumul celebrității, iar Maja a stagnat. Sportiva de numai 1,64 metri n-a câștigat nici măcar un milion de euro în toată cariera ei, în vreme ce Swiatek se apropie de 50 de milioane.

ADVERTISEMENT

Poloneza va intra în Top 50 WTA

Semifinalista de la Roland Garros este doar a șasea jucătoare venită din calificări care ajunge în semifinalele unui turneu de Grand Slam în Era Open. Și abia a doua reprezentantă a Poloniei care atinge semifinalele probei de simplu la Roland Garros în Era Open, după prietena ei Iga Swiatek.

ADVERTISEMENT

Până la actuala ediție a Roland Garros, Chwalinska nu reușise niciodată să învingă o adversară din Top 50 mondial. La Paris însă ea a obținut trei victorii consecutive împotriva unor jucătoare aflate în această categorie și și-a asigurat, în premieră, un loc în Top 50 WTA după încheierea competiției.

ADVERTISEMENT

A jucat la Iași și la Cluj Napoca

Pe lângă cele opt victorii surprinzătoare de la Paris, Chwalinska a câștigat meciul de debut de la Iași în sezonul trecut și două meciuri la Cluj-Napoca în februarie, ambele în România. În circuitul WTA 125, a avut rezultate bune, câștigând titluri la Montreux, în Elveția, în septembrie, și, cel mai recent, la Oeiras, în Portugalia, în aprilie.

„Știu că joc un tenis diferit față de majoritatea fetelor din circuit”, a spus Chwalinska. „Nu am condițiile fizice necesare pentru a juca puternic, așa că a trebuit să-mi dezvolt altfel de arme. Cu siguranță joc diferit și cred că asta mă ajută foarte mult împotriva acestor jucătoare”, a dezvăluit ea.

ADVERTISEMENT

Chwalinska nu a jucat încă un an întreg în circuitul WTA, dar dintre numeroasele locuri pe care le-a vizitat, două se remarcă ca fiind preferatele ei. Primul este Portugalia, unde a spus că se simte minunat. Cât despre alegerea ei de top? „Iubesc Roma. Cred că este orașul meu preferat din lume.”

În afara tenisului, Chwalinska are hobby-urile tradiționale de a petrece timp cu prietenii, de a merge la cumpărături și de a se răsfăța cu o cafea sau un ceai. Sportul rămâne însă principala ei pasiune.

Se consideră “cam toantă”

Când a fost întrebată ce nu știu fanii despre ea, Chwalinska a descris versiunea ei pe care o poți găsi în afara terenului. „Cred că sunt cam toantă, dar simt că ei știu deja asta”, a mărturisit râzând Chwalinska. „Îmi place să mă distrez. Îmi plac și oamenii, așa că cred că sunt și prietenoasă”, a mai menționat poloneza.

Acum cinci ani, când Chwalinska avea 19 ani, după o înfrângere în primul tur al calificărilor la Wimbledon, ea a luat o pauză de tenis, pe termen nedeterminat, dezvăluind că se lupta cu depresia încă din 2019.

Atunci, nu era sigură dacă va mai lua racheta în mână, deoarece asocia sportul cu „presiune, stres și lacrimi”. După ce s-a întors să locuiască la casa părintească, fiind înconjurată de prietenii apropiați și consultând un specialist, Chwalinska a început să se vindece. O parte esențială a acestei vindecări a fost simplul fapt de a-și face publică lupta cu depresia, iar ea a început să înțeleagă imensul sprijin de care se bucura în cercul său apropiat.

O depresie a îndepărtat-o de tenis

În cele din urmă, după ce a încercat alergarea și boxul ca forme de exercițiu pentru a-și îmbunătăți sănătatea mentală, Chwalinska și-a găsit drumul înapoi în tenis, de data aceasta ajutată de tehnici solide de sănătate mentală care să o ajute să continue.

La un an după înfrângerea de la Wimbledon din 2021, ea a trecut de calificări la ediția din 2022, ajungând pentru prima dată în tabloul principal al unui turneu de Grand Slam. Acum e în , unde a furnizat una dintre cele mai mari surprize din ultimii ani.

Programul semifinalelor feminine de la Roland Garros (4 iunie):

Marta Kostyuk – Mirra Andreeva

Maja Chwalinska – Daiane Shnaider