Cine e Unirea Alba Iulia, minunea Cupei României Betano. Cristi Bălgrădean și Cătălin Golofca, starurile echipei de Liga 3, i-au pus gând rău lui Gică Hagi: „Avem condiții de 5 stele”

și visează cu ochii deschiși după ce a reușit să se califice în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Cristi Bălgrădean a vorbit pentru FANATIK înainte de duelul cu „marinarii”, precum și team-managerul echipei, Bogdan Petric.

Unirea Alba Iulia, salarii și prime uriașe pentru o echipă de Liga 3

FANATIK a dezvăluit că jucătorii cu experiență de la Alba Iulia încaseasă până la 4,000 de euro! La această sumă se adaugă și prime de joc și alte bonusuri pentru promovarea în Liga 2, unde ardelenii au șanse mari să evolueze în sezonul viitor. Echipa își propune apoi promovarea în prima ligă, unde Alba Iulia a fost ultima oară în urmă cu 15 ani.

Jucătorii lui Alexandru Pelici au primă și la meciul cu Farul, iar salariile pe luna ianuarie au fost încasate în avans, încă din luna decembrie! Pentru calificarea în sferturile de finală, Unirea Alba Iulia a încasat de la FRF 25,000 de euro, iar suma se va dubla dacă vor accede în semifinalele competiției.

Team-managerul lui CSM Unirea Alba Iulia: „Titularii au încasat peste 1.000 euro pentru victoriile din Cupa României. Va fi primă şi pentru semifinale”

Bogdan Petric, team manager-ul CSM Unirea Alba Iulia, a oferit de asemenea mai multe declarații pentru FANATIK: „Noi suntem cu treburi serioase aici. Legat de primă, îl așteptăm pe domnul președinte să vină să ne spună. Încă nu e stabilit, dar va fi ceva, în funcţie şi de banii pe care i-am obţine de la FRF pentru o eventuală calificare. Noi vrem să fim Unirea Alba Iulia și nu vrem să copiem pe Corvinul sau pe altcineva.

E un proiect construit foarte frumos și unic prin ceea ce am reușit. Încercăm să punem cărămidă cu cărămidă la tot ceea ce am făcut. Noi gândim tot timpul pe termen lung, nu doar pentru Cupă, dar noi o luăm pas cu pas și fiecare meci e important pentru noi.

Băieții cred că se pot califica și până acum un titular a încasat peste 1,000 de euro pentru parcursul ăsta. Am avut un play-off de calificare greu, cu FC U Craiova și apoi cu Șelimbăr. Nu am avut prime pe fiecare meci în parte”.

4,000 de euro câștigă jucătorii experimentați de la Unirea Alba Iulia

50,000 de euro va încasa Unirea Alba Iulia dacă va reuși să se califice în semifinalele Cupei României Betano

Cristi Bălgrădean: “Obiectivul Unirii Alba Iulia a fost atins deja. Ce obţinem peste, e un bonus”

în această iarnă cu Alba Iulia și a fost plăcut surprins de ceea ce a găsit la echipă: „La Alba Iulia e foarte bine. Condițiile sunt foarte bune pentru Liga 3, de cinci stele. Mergem la Constanța să ne jucăm șansa noastră, chiar dacă ei pleacă favoriți noi suntem încrezători”.

La liderul din Liga 3 evoluează fotbaliști cu ștate vechi la nivelul primei ligi: „Zilele trecute a semnat și fundașul central Florin Ilie, îi mai avem pe Cătălin Golofca, Alexandru Giurgiu, Blănaru care a fost la Mioveni, Gabriel Lazăr, fostul căpitan al Unirii Slobozia, Balaur, fostul fundaș central de la Voluntari, Mioveni și Vaslui. Avem mulți jucători cu experiență și cu multe meciuri la nivel de prima ligă”.

Portarul în vârstă de 37 de ani e de părere că echipa sa poate produce din nou surpriza: „Noi ne-am îndeplinit obiectivul încă de când am acces în grupele Cupei României și nu avem nicio presiune. Tot ce facem de-acum încolo e bonus.

Avem salarii foarte bune, de liga a treia. E foarte greu ce a reușit Corvinul, dar suntem un mix de jucători cu experiență și tineri, care au o șansă să se afirme, mai ales acum cu Farul pentru că Gică Hagi urmărește tinerii”.

Meciul cu Farul e tratat extrem de serios, iar asta se vede și la nivel de organizare a deplasării: „Nu am primit niciun gol anul ăsta și clar obiectivul principal e promovarea în Liga 2. Dacă reușim să trecem și de Farul e bonus. Suntem la București deja de duminică (n.r.30 martie) și luni a fost plecarea la Constanța”.

La Alba Iulia nu sunt deloc probleme cu banii ca în alte părți: „Echipa e susținută de Primăria și Consiliul Local. Avem prime și în campionat. Cu unele echipe contracandidate avem bani suplimentari. La Bistrița am avut un meci extrem de disputat pentru că ambele echipe își doresc să promoveze. A fost 0-0, un cartonaș roșu”.

Pe cine vede favorită la titlu: „Astea 3 cred că vor duce lupta”

Fostul portar al „câinilor” și al FCSB s-a lămurit după derby-ul de pe Arena Națională: „Cu victoria împotriva lui Dinamo eu cred că FCSB e principala candidată la titlu. Au avut însă și puțin noroc la ocazia aia mare când putea Perica să facă 2-1. A încercat acolo să dribleze Târnovanu”.

: „Trebuia să joace simplu, dar așa a gândit-o băiatul. Bine pentru el că nu a luat gol și s-a terminat cu bine pentru ei. O să se uite într-o zi. Trei puncte și la revedere. CFR-ul e acolo și Craiova. Astea cred că vor duce lupta la titlu.

Cristi Bălgrădean nu are de gând să se lase și vrea să joace în prima ligă cu Unirea Alba Iulia: „Îmi doresc să mai joc”

(n.r. Joci cu Alba Iulia în prima ligă?) Să te audă Dumnezeu! Eu mai am contract un an și jumătate. Eu vreau să joc cât mă mai țin picioarele. Îmi doresc să mai joc fotbal pentru că ăsta a fost și motivul pentru care am venit, să pun umărul la promovarea echipei”, a mai spus veteranul ardelenilor în exclusivitate pentru site-ul nostru.