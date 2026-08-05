Cine e vedeta care a provocat un scandal după ce s-a măritat cu un sportiv de 61 de ani. Bărbatul este la a treia căsnicie

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Toată lumea a luat foc când a văzut cine este vedeta care s-a măritat cu un sportiv de 61 de ani. Cuplul a provocat un adevărat scandal la scurtă vreme ce au fost publicate primele imagini de la ceremonia grandioasă.

Modelul croat ce i-a jurat credință veșnică unui sportiv de 61 de ani

Kenny Smith (61 de ani), dublu campion NBA și analist TV, se află sub lumina reflectoarelor în planul sentimental. Fostul a stârnit o mare vâlvă pe rețelele de socializare după ce a anunțat că s-a însurat pentru a treia oară. A ajuns la altar cu o influenceriță celebră din Croația, care cochetează și cu moda.

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Superba brunetă Tia Jurcic (42 de ani) a produs multă rumoare când a apărut în rochie de mireasă. Ceremonia de nuntă a cuplului a fost una fabuloasă, evenimentul desfășurându-se în resortul exclusivist Pelican Hill din Newport, California, Statele Unite ale Americii. Ținuta purtată de vedetă a făcut furori, trena fiind una impresionantă și cu flori supradimensionate.

„Mr. și Mrs. Smith”, este anunțul prin care vedeta dezvăluie că a făcut pasul cel mare. Vestea a fost făcută publică alături de un emoticon sub formă de inimă, pe contul oficial de Instagram, unde au fost încărcate numeroase fotografii de la nuntă. Unii s-au scandalizat din cauza diferenței de vârstă dintre cei doi, care este de 19 ani.

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Alții sunt de părere că mariajul nu va avea o durată prea lungă. În acest sens au apărut câteva remarci negative, conform . „Sper că au semnat un contract prenupțial solid” sau „Divorțul se apropie”, au scris internauții. „E gata să-i ia toți banii” sau „Peste câțiva ani, o să fie Kenny `Falit` Smith”, au completat alte persoane.

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”Acest nou capitol să fie cel mai fericit pentru tine”

Cu toate acestea, au fost și vedete care le-au urat toate cele bune lui Kenny Smith și actualei partenere de viață, Tia Jurcic. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu, Monica Gabor, s-a remarcat cu un mesaj impresionant, ceea ce înseamnă că cele două nu sunt străine una de alta. Fostul model a felicitat-o pe influenceriță pentru noul capitol din viața sa.

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„Felicitări, frumoasa mea Tia! Îți doresc ție și soțului tău o viață plină de iubire nesfârșită, râsete, aventură și amintiri de neuitat. Fie ca acest nou capitol să fie cel mai fericit pentru tine de până acum”, a notat Monica Gabor, pe social media, în dreptul unor imagini de la nunta cuplului.

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Fostul sportiv, două căsnicii eșuate la activ

Kenny Smith, supranumit ”The Jet” în perioada în care evolua în NBA, este în culmea fericirii. Fostul sportiv este pregătit pentru această nouă etapă, cu toate că eșuate la activ. Prima oară s-a însurat în anii `90, mariajul său fiind cu regizoarea Dawn Reavis. Fostul cuplu are doi copii, Kayla (cântăreață R&B) și KJ (jucător de baschet).

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A doua oară a ajuns la altar cu modelul și actrița Gwendolyn Osborne. S-au căsătorit în septembrie 2006, pe parcursul relației amoroase venind pe lume un fiu, Malloy, și o fiică, London. Povestea de dragoste s-a destrămat în 2018 când au fost depuse actele de divorț. Desfacerea mariajului s-a încheiat trei ani mai târziu.

La rândul său, Tia Jurcic are două căsnicii în spate. În anul 2010 i-a jurat credință jucătorului de baschet american Chris Warren, alături de care a devenit mama unui băiat pe nume Domenico. Au fost împreună 5 ani. Al doilea mariaj a început în 2017 alături de Mario Mamic, cu care a trăit șase ani. Relația a fost una intens mediatizată.

Cei doi au fost în centrul atenției din cauza proceselor de fraudă care au fost deschise împotriva bărbatului și a tatălui său. În anul 2018 croatul a fugit în Bosnia și Herțegovina, în ajunul condamnării în dosarul în care era anchetat. După soluționarea cazului modelul croat a decis să părăsească țara natală. S-a stabilit în SUA.