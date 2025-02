Cine e vedeta care susține că are un copil secret cu Elon Musk. A născut acum cinci luni

O influenceriță celebră din SUA spune că are un copil secret cu Elon Musk, patronul Tesla și mâna dreaptă a președintelui american Donald Trump.

Cine e vedeta care spune că are un copil secret cu Elon Musk

Ashley St. Clair, una dintre personalitățile cu succes din mediul online, o susținătoare ferventă a politicilor conservatoare ale liderului de la Casa Albă, a făcut un anunț șoc pe rețeaua lui Musk, X, vineri, 14 februarie.

Se pare că Elon Musk ar fi devenit tată pentru a 13-a oară, după cum relatează proaspăta mămică în social media. Anunțul a fost făcut de vedetă în seara , luând pe toată lumea prin surprindere.

Ashley susține că l-a adus pe lume pe copilul făcut cu Musk în urmă cu cinci luni. A explicat și de ce a tăcut până acum, întrebată de internauți ce urmărește, de fapt, cu această dezvăluire.

Ashley Clair, o susținătoare înfocată a lui Trump: „Nu am dezvăluit anterior acest lucru pentru a păstra confidențialitatea și siguranța copilului nostru”

Tânăra în vârstă de 26 de ani a spus, cu subiect și predicat, pe X (fostul Twitter) că Elon Musk este tatăl copilului pe care l-a adus pe lume recent. „Acum cinci luni, am adus pe lume un copil. Elon Musk este tatăl. Nu am dezvăluit anterior acest lucru. Nu am făcut-o pentru a păstra confidențialitatea și siguranța copilului nostru. În ultimele zile, a devenit clar că mass-media tabloide intenționează să facă acest lucru, indiferent de răul pe care îl vor provoca.

Intenționez să cresc copilul nostru într-un mediu normal și sigur. Din acest motiv, cer mass-media să onoreze intimitatea copilului nostru. Rog să se abțină de la raportări invazive”, a scris Ashley St. Clair pe X.

La postarea influenceriței MAGA (comunitatea lui : Make America Great Again), Musk a reacționat criptat. A pus niște emoticoane în care râdea.

St. Clair s-a mutat în urmă cu aproximativ un an într-un apartament de lux din Manhattan. Chiria acestuia costă între 12.000 și 15.000 de dolari pe lună. De asemenea, Ashley ar fi primit un Tesla Cybertruck de la tatăl copilului ei.