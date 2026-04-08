Cine e vedeta din România apărută în tribune la Real – Bayern. Cum a reacționat când a văzut arena: ”Wow! Un copil fericit!”

Peste 77.000 de spectatori au asistat, marți seara, la meciul vedetă din sferturile de finală ale UEFA Champions League dintre Real Madrid și Bayern Munchen. Pe Santiago Bernabeu și-a făcut apariția și o vedetă cunoscută din România. Despre cine este vorba și cum a reacționat artista în momentul în care a ajuns pe arena de 5 stele din capitala Spaniei.

Un meci ca o finală a avut loc, marți, 7 aprilie 2026, la Madrid. Gazdele, care au 15 trofee ale Ligii Campionilor în vitrină, au primit vizita unei alte echipe de top a continentului, Bayern Munchen. A fost un meci deschis, cu 17 șuturi la poartă, care s-a încheiat cu victoria nemților, scor 2-1. Diferența nu este însă una decisivă, iar peste o săptămână, pe 15 aprilie, ”galacticii” vor da totul pentru o ”remontada”.

La acest meci extrem de spectaculos dintre cele două forțe ale Europei, care au împreună peste 20 de trofee Champions League, a asistat și o cunoscută vedetă din România. . Aceasta din urmă a imortalizat pe momentul în care și-a făcut apariția pe spectaculosul Santiago Bernabeu.

”Am venit la meci la Real, să văd pentru ce suferă bărbatu-miu. Wow, un copil fericit, doi copii fericiți, trei copii fericiți. Eu am venit cu vaca. Mamă, ți se face rău aici”, a spus cântăreața, într-un video de câteva secunde pe care l-a făcut în zona de stadion de unde a urmărit meciul de Liga Campionilor jucat marți seara.

Cu cine a ținut Theo Rose în meciul din sferturile Ligii dintre Real și Bayern

În prima ei apariție pe celebrul stadion Santiago Bernabeu, Theo Rose nu putea să susțină altă echipă decât pe Real Madrid. Se pare că prezența ei a fost cu ghinion. ”Nu a fost să fie, deși, după cum se vede (n.r. și-a arătat un tricoul cu sigla madrilenilor). Îmi pare foarte rău”, a spus cântăreața, după încheierea partidei.

Tot pe contul său de socializare, Theo Rose a mai urcat și filmulețe din timpul partidei Real Madrid – Bayern Munchen. Acestea arată trăirile pe care le-a avut soțul ei și cei prezenți în acea parte a stadionului madrilen. La un moment dat, a fost surprins și momentul în care tribuna se bucură la golul gazdelor marcat de Kylian Mbappe în minutul 74.

Care este echipa favorită a lui Theo Rose

În urmă cu câteva săptămâni, . E vorba de Petrolul Ploiești. Chiar artista a dezvăluit acest lucru în ianuarie 2026, într-un clip video postat pe Facebook. Aceasta a răspuns atunci la un comentariu care o critica pentru că numea Ploieștiul ”acasă”, deși e originară din Izvoarele (județul Prahova).

Theo a replicat ferm: ”Doamnă, țin cu Petrolul Ploiești? Da! La revedere!”. Cu o mișcare de marketing de apreciat, clubul Petrolul a preluat clipul și i-a mulțumit public vedetei de la ProTV: ”Acasă e acolo unde joacă echipa preferată! Apreciem susținerea artistei Theo Rose, dar și munca depusă de tatăl său pentru dezvoltarea fotbalului prahovean!”, au spus ”lupii”.