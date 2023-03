Cine e Vlad Iacob, tânărul conducător al lui Dinamo școlit la Ajax și Barcelona: „Sunt dinamovist pursânge!”. Video Exclusiv

Dinamo a reuşit , deşi la începutul sezonului puţini credeau că se poate realiza această performanţă. “Câinii” visează să revină după un an pe prima scenă, dar vor avea un munte de urcat pentru a intra în SuperLiga.

Cine e Vlad Iacob, tânărul conducător al lui Dinamo școlit la Ajax și Barcelona: “A fost un program de master atipic, extrem de intensiv”

este unul dintre cele mai importante nume de la Dinamo. Venit înainte de startul sezonului din liga secundă pe post de administrator special, Vlad Iacob a fost prezent la emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, unde a vorbit despre pasiunea pentru Dinamo:

“Vlad Iacob este un tânăr foarte pasionat de fotbal şi zona de business şi management, din spatele fotbalului. Asta m-a determinat să urmez acel master al Institutului Johan Cruyff, în parteneriat cu FC Barcelona.

Cursurile au durat 1 an de zile. Nu am locuit acolo, dar a fost un program de master atipic, extrem de intensiv. Am fost prezent două săptămâni pe lună acolo. Au fost foarte multe schimburi de experienţă, foarte multe întâlniri cu oameni direct implicaţi în fenomen.

Nu am avut profesori cu o carieră strict pedagogică, mai mult am învăţat de la oameni implicaţi în fotbal, care lucrau la cele mai mari cluburi europene şi FC Barcelona”, este caracterizarea făcută de administratorul special.

“Nu aş spune că suntem familie de miliţieni. Pasiunea pentru Dinamo a fost transmisă din tată-n fiu”

Vlad Iacob a povestit că primul meci văzut pe viu a fost un Dinamo – Steaua 3-2, disputat pe 22 aprilie 2000, când avea doar 12 ani. Când s-a mutat la Bucureşti, unul dintre primele lucruri a fost să îşi ia abonament în peluză:

“Sunt dinamovist pur-sânge. Am moştenit asta de la tatăl meu (n.r. Dorin Iacob), care a absolvit Academia de Poliţie şi era de mic dinamovist. Nu aş spune că suntem familie de miliţieni. Pasiunea pentru Dinamo a fost transmisă din tată-n fiu.

Prima partidă la care am asistat a fost victoria după 9 ani a lui Dinamo în faţa Stelei, în “Ştefan cel Mare”, cu acel autogol al lui Tiberiu Lung. A fost prima partidă pe care am văzut-o live. Aveam 12 ani.

“Eram un fan foarte pasionat dintotdeauna, dar nu am fost un ultras”

A fost o mare presiune pe Dinamo. Steaua a condus cu 2-1 prin golurile lui Ciocoiu şi Dănciulescu. Dar a întors Dinamo. Ulterior, m-am mutat din judeţul Alba în Bucureşti, la 17 ani. Unul dintre primele lucruri a fost să îmi iau abonament în Peluza “Cătălin Hîldan”.

Eram un fan foarte pasionat dintotdeauna, dar nu am fost un ultras. Nu am făcut parte dintr-o brigadă, dar eram prezent la fiecare meci. Au fost partide în condiţii meteo în condiţii nefavorabile, am încercat să ajung în deplasări, în special în jurul Bucureştiului”, a spus Iacob la FANATIK SUPERLIGA.

