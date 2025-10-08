Cine e Zizou din tenis, jucătorul care i-a pus gând rău lui Novak Djokovic! Sportivul poartă în acte porecla fostului marelui Zinedine Zidane

Zizou Bergs este sportivul care a stârnit admirație în tenisul actual. El a ajuns printre ultimii opt jucători în competiție la Shanghai Masters, belgianul sfidând ultimele pronosticuri și înregistrând performanțe fără precedent în aceste două săptămâni.

Părinții lui Zizou se așteptau ca el să fie fată

Salvând două puncte de meci într-o partidă captivantă, Bergs l-a învins pe Gabriel Diallo, cap de serie numărul 31, cu 3-6, 7-5, 7-6(8). Apoi s-a prăbușit pe teren, de bucurie, după ce a ajuns în primul sfert de finală ATP Masters 1000 din cariera sa în plină ascensiune.

Acum, Bergs are șansa să se dovedească ce poate împotriva lui Novak Djokovic, belgianul urmând să îl înfrunte joi pe deținătorul a 24 de titluri de Grand Slam. Numele său din acte, Zizou,

„Evident, este datorită uimitorului Zinedine Zidane”, a dezvăluit Bergs. Mai multe detalii a oferit tatăl lui Bergs, Koen, care călătorește adesea cu fiul său. „Aveam un fiu mai mare, pe nume Maxim, așa că soția mea era convinsă că va fi fetiță”, a dezvăluit Bergs senior.

Tenismenul avea pregătit prenumele Amelie

„Alesesem mai multe nume de fete, dar ne oprisem la Amelie. Și apoi, brusc, am aflat că este băiat. Atunci ne-am gândit: ‘Bine, ce nume să-i punem?’ Nu ne gândisem la niciun nume. În acea perioadă, eu jucam fotbal la un club din cartierul meu. Era în timpul Campionatului Mondial din 1998 și toți primisem porecle.

Mie mi se spunea Zizou… Așa că i-am zis soției mele: De ce să nu-i spunem Zizou? E un nume special. Plus că sună bine, Maxim și Zizou. Așa că acum, pentru cei doi fii ai mei, este o combinație foarte bună”, a povestit tatăl tenismenului.

Bergs (26 ani), câștigătorul a opt titluri Challenger Tour, este unul dintre jucătorii care au înregistrat cea mai mare ascensiune în clasamentul ATP. După ce a încheiat anul 2023 pe locul 129 mondial, Bergs a urcat pe locul 71 mondial, la sfârșitul anului 2024, și, înaintea turneului de la Shanghai, se afla pe locul 44 mondial, cel mai bun clasament din cariera sa.

Zizou Bergs, pentru prima data în sferturi la un Masters 1000

Belgianul a ajuns pentru prima dată în turul trei al unui turneu de Grand Slam la Roland Garros 2024, repetând această performanță la US Open 2025. De asemenea, a prins primele sale două finale la nivel de ATP Tour în 2025. A pierdut însă la Monfils, la Auckland Open, și la Diallo, la Libema Open, în iunie.

Mastersul de la Shanghai este cea mai mare performanță din cariera belgianului, Zizou ajungând pentru prima dată în sferturile de finală ale unui turneu Masters 1000.

El a început turneul cu o victorie impresionantă asupra lui Sebastian Korda și conducea cu 4-1 în setul decisiv când Casper Ruud, cap de serie numărul 11, s-a retras din cauza unei accidentări, în turul al doilea.

Îl va întâlni pe Novak Djokovic

Bergs l-a eliminat apoi pe Francisco Cerundolo, cap de serie numărul 19, cu 7-6(1), 6-3, ajungând pentru prima dată în runda a patra a unui turneu Masters 1000. Apoi a obținut victoria memorabilă împotriva lui Diallo, învingându-l pe capul de serie numărul 31 într-un meci care a durat aproape trei ore.

Victoria lui Bergs l-a propulsat provizoriu cu șase locuri în clasamentul ATP Live Rankings, până pe locul 38 mondial.