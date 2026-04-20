Cine era, de fapt, Alex, motociclistul de 17 ani ucis după ce a fost lovit în plin de o șoferiță. Mărturii din colegiul unde învăța: „Era unicul copil la părinți. E un șoc pentru noi”

Confesiuni sfâșietoare despre Alex, adolescentul de 17 ani care a murit în urma unui accident rutier petrecut în județul Suceava, după ce a fost lovit în plin de o șoferiță care nu i-a acordat prioritate. Managera colegiului unde învăța a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre impactul puternic resimțit în rândul colegilor și despre eforturile de a-i liniști pe elevi, profund afectați de pierderea acestuia.

Durere în colegiul unde învăța motociclistul de 17 ani. Manager colegiu: „Îmi este foarte greu să îmi liniștesc elevii”

Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier petrecut duminică, pe DN17, în comuna Vama, județul Suceava. Alexandru Macovei, aflat pe motocicletă alături de un grup de prieteni, a fost lovit în plin de un autoturism condus de o șoferiță care nu i-ar fi acordat prioritate într-o intersecție. Impactul a fost extrem de violent, iar tânărul a fost transportat de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decedat câteva ore mai târziu.

Potrivit anchetatorilor, tânăra aflată la volanul unui BMW ar fi virat la stânga pentru a intra pe un drum secundar fără să acorde prioritate motocicletei care circula din sens opus. În urma coliziunii, . Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor.

Mărturii sfâșietoare despre Alex, tânărul decedat în accidentul de motor

În acest caz dramatic, FANATIK a discutat cu managerul liceului unde învăța Alexandru Macovei, cunoscut de colegi și profesori drept „Alex”, pentru a afla mai multe despre tânărul de 17 ani. Alina Cuciurean, directorul unității de învățământ, a vorbit cu emoție despre elevul său, descriindu-l ca pe un adolescent deosebit de cuminte, implicat și respectuos, apreciat atât de profesori, cât și de colegi. „Un copil extrem de cuminte, dintr-o clasă foarte bună a noastră, Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc. Pot spune că era unul dintre cei mai disciplinați motocicliști pe care i-am cunoscut. Accidentul nu a fost vina lui. Nici măcar nu avea o motocicletă foarte performantă.

Clasa fiind una foarte bună, participa constant la competiții și activități. La profilul nostru tehnologic nu sunt foarte multe olimpiade, dar el era implicat în tot felul de activități extrașcolare și de voluntariat. Îmi este greu chiar și acum să îmi amintesc toate reușitele lui. Era genul de elev pe care orice profesor și l-ar dori în bancă și orice părinte și l-ar dori acasă”, sunt declarații emoționante mărturisite de managerul instituției de învățământ, Alina Cuciurean.

Durere în colegiul din Suceava. Povestea unui elev iubit și respectat de colegi și profesori

Aceasta a completat portretul lui Alex cu detalii despre familia din care provenea, subliniind că era unicul copil și că venea dintr-un mediu unit și echilibrat. În același timp, , Elena, dar și despre impactul puternic pe care tragedia l-a avut asupra colegilor, care au primit cu mare dificultate vestea. „Era unicul copil la părinți, dintr-o familie deosebit de frumoasă, iar el era un copil mereu zâmbitor, implicat în toate proiectele, un coleg excepțional. Elena era iubita lui. Erau colegi la același liceu și se iubeau foarte mult, aveau grijă unul de celălalt.

Este un șoc pentru noi. Îmi este foarte greu să îmi liniștesc elevii, pentru că era un copil diferit, parcă nu din zilele noastre — cu foarte mult bun simț, mereu dispus să ajute, un copil credincios. Familia lui este una foarte frumoasă, oameni modești, pe care îi cunoaștem de mult. L-au crescut cu principii solide, cu respect, corectitudine și cinste”, sunt cuvintele spuse cu greutatea de conducerea Colegiului Silvic Bucovina.