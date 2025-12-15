Cine era, de fapt, „copilul” lui Mircea Lucescu. L-a adus de la Hunedoara și l-a titularizat și în națională

ADVERTISEMENT

Un fost sportiv a oferit informații prețioase despre copilul lui Mircea Lucescu. Cine era, de fapt, acesta și ce face în prezent. Renumitul antrenor român l-a adus de la Hunedoara în urmă cu foarte multă vreme. L-a titularizat și în națională.

Copilul de suflet al lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai buni antrenori la ora actuală. Selecționerul României a antrenat numeroși sportivi, la un moment dat vehiculându-se că ar fi avut persoane pe care le-a favorizat pe terenul de fotbal.

O vreme s-a spus că ar fi vorba de Mircea Rednic, însă adevărul este cu totul altul. Copilul său de suflet a fost dezvăluit de președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România. Gino Iorgulescu, care , a rupt tăcerea legat de acest aspect.

A transmis că preferatul acestuia a fost Nicolae Negrilă. Acesta este un fost fundaș dreapta care a fost antrenat de tehnician în primul său mandat în această poziție. S-a întâmplat între anii 1981-1986. L-a adus de la Hunedoara.

Ulterior, Mircea Lucescu l-a făcut titular la echipa națională. Nicolae Negrilă, ajuns la vârsta de 71 de ani, are 27 de selecții și un gol pentru națională. În urmă cu ceva vreme a avut un discurs dur la adresa fostului său antrenor.

„Rednic a fost un jucător bun. E adevărat că Lucescu i-a adus la lot pe toți ai lui de la Hunedoara pentru că a devenit antrenor cu ei. Acum… dacă stau să mă gândesc că Negrilă era mai bun la un moment dat, e altceva.

Mircea l-a băgat pentru că era «copilul lui», dar era și fotbalist bun!”, a menționat Gino Iorgulescu, într-un interviu pe care l-a acordat revistei . Negrilă a evoluat la echipa națională în perioada 1980-1987.

Contribuțiile pe care le-a avut copilul lui Mircea Lucescu

Nicolae Negrilă, considerat a fi „copilul de suflet” al lui , este un fotbalist foarte bun. A avut contribuții notabile de-a lungul carierei sale de sportiv. A debutat la echipa mare a Științei în 1974, la 20 de ani.

A calificat Știința în semifinalele Cupei UEFA din 1983, prin golul marcat în timpul meciului cu Kaiserslautern. De asemenea, este singurul sportiv care a contribuit la toate cele 4 titluri câştigate de Universitatea Craiova.

În plus, în campionatele cucerite în 1980 şi 1981 a fost jucător de bază. În 1991, alături de Fane Cioacă, Nicolae Negrilă a fost secund al lui Sorin Cârţu la echipa care a cucerit eventul. În prezent, este scouter la Universitatea Craiova.