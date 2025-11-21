Cine era, de fapt, omul care conducea Steaua. Valentin Ceaușescu a făcut dezvăluirea

ADVERTISEMENT

Fiul fostului dictator a dezvăluit însă că nu el era cel care conducea echipa, ci era un simplu spectator, în acea perioadă.

Ce spune Valentin Ceaușescu despre implicare sa la Steaua. Cine lua, de fapt, deciziile importante

spune că, de exemplu, transferul lui Ladislau Boloni la Steaua, din 1984, nu a fost realizat cu implicarea sa, iar cel care decidea tot în acea vreme la echipa din Ghencea era de fapt Ion Alecsandrescu.

”El a venit convins de cel care conducea Clubul Sportiv, adică partea de fotbal, Ion Alecsandrescu. Eu am aflat că a venit, eu nu aveam nicio implicare la momentul ăla, decât ca spectator. Era un jucător foarte echilibrat și știa foarte bine să vadă jocul de acolo, de la mijlocul terenului.

Din păcate, avea doar un picior stâng, dar avea niște pase extraordinare. Vreau să spun că, în perioada în care am urmărit, el și Tudorel Stoica au format un cuplu cum cred că puțini au fost în lume”, a spus Valentin Ceaușescu în documentarul dedicat lui Ladislau Boloni.

Ion Alecsandrescu a fost unul dintre cei mai emblematici jucători ai Stelei București, cunoscut pentru instinctul său de golgheter și contribuția decisivă la dominarea echipei în fotbalul românesc al anilor ’50 și ’60. După retragerea din activitatea de jucător, Ion Alecsandrescu, poreclit Sfinxul, a continuat să influențeze destinul Stelei București ca lider și conducător al clubului.

Ladislau Boloni și-a lansat documentarul

” oferă un portret complex al vieții și carierei lui Ladislau Boloni, fost jucător de top, atât la Steaua, cât și la naționala României, și antrenor cu renume internațional. Producția, realizată pe parcursul a mai mult de trei ani, s-a filmat în 12 țări și acoperă nu doar succesele sale sportive, ci și traseul personal al unui om care a depășit bariere istorice și culturale.

Valentin Ceaușescu a fost prezent la premiera filmului de la București, acolo unde alte nume mari din istoria Stelei au fost alături de Boloni. Marius Lăcătuș, Tudorel Stoica, Adrian Bumbescu sau Victor Pițurcă nu au lipsit și au fost invitați speciali de către omul cu care au câștigat Cupa Campionilor în 1986.

Cariera lui Ladislau Boloni

Ladislau Boloni este unul dintre cei mai respectați fotbaliști și antrenori români, cu o carieră impresionantă atât pe plan național, cât și internațional. Născut în 1953 la Târgu Mureș, acesta a devenit rapid un lider pe teren, evoluând pentru ASA Târgu Mureș și apoi pentru Steaua București, cu care a cucerit multiple titluri de campion și a fost component al echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Cu un stil elegant de joc și o viziune remarcabilă, Boloni a fost unul dintre cei mai influenți mijlocași din generația sa.

Ca antrenor, acesta a reușit performanțe notabile în străinătate, câștigând titlul cu Sporting Lisabona, acolo unde l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo, considerat de mulți a fi cel mai bun jucător din istoria fotbalului. A mai pregătit alte formații de top precum Rennes, Antwerp, PAOK, Monaco sau Lens.