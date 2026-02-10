Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi

ADVERTISEMENT

Viața unei familii s-a frânt într-o clipă. Soția însărcinată a milionarului Sorin Iacob și-a pierdut viața într-un accident rutier devastator, lăsând în urmă durerea copleșitoare a familiei și a celor care o cunoșteau și o respectau. Destinul ei s-a încheiat tragic, iar golul lăsat în urmă este imposibil de umplut.

Cine era nevasta însărcinată a milionarului din Vaslui, decedată în tragicul accident

O triplă tragedie a zguduit România astăzi, 10 februarie, după un accident rutier devastator produs pe DN 24, în localitatea Ciortești. Autoturismul condus de Sorin Iacob, cunoscut om de afaceri din Vaslui, a derapat într-o curbă din cauza poleiului și a pătruns pe sensul opus, lovind frontal un alt vehicul. Impactul a fost fatal, bărbatul, în vârstă de aproximativ 45 de ani, a murit pe loc, rănile fiind incompatibile cu viața.

Pe scaunul din dreapta‑față se afla soția sa, Diana Iacob, însărcinată în opt luni. După impact, femeia a fost descarcerată cu greu și transportată cu un elicopter SMURD la spitalul din Iași, unde medicii au intervenit imediat încercând să salveze viața fătului printr-o operație de cezariană de urgență.

Din păcate, nici mama, nici copilul nu au supraviețuit rănilor extrem de grave. Diana a fost găsită în stop cardio‑respirator după descarcerare, iar bebelușul, care urma să vină pe lume în doar câteva săptămâni, nu a rezistat în ciuda eforturilor disperate ale medicilor.

Jandarmeria Vaslui își ia rămas bun de la căpitanul Diana Iacob

Potrivit presei locale, , era căpitan în cadrul Jandarmeriei Vaslui, o femeie respectată și apreciată atât de colegi, cât și de comunitate. Era cunoscută pentru dedicația față de meserie, curajul său și implicarea activă în viața comunității, calități care îi făceau prezența remarcabilă și inspirațională pentru cei din jur.

În urma tragicului accident rutier în care și-a pierdut viața, Jandarmeria Vaslui a transmis un mesaj oficial de condoleanțe, subliniind impactul profund resimțit de colegi și pierderea imensă pentru întreaga instituție.

„Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a colegei noastre, căpitan Iacob Diana. Astăzi nu am pierdut doar o colegă, ci un om deosebit, un camarad de nădejde, iar plecarea ei lasă un gol greu de cuprins în cuvinte și o durere profundă în sufletele noastre”, au transmis oficialii Jandarmeriei Vaslui.

Un ultim omagiu pentru un camarad de nădejde

Reprezentanții Jandarmeriei mărturisesc că Diana Iacob a fost un profesionist dedicat, implicat și responsabil, care și-a îndeplinit atribuțiile cu seriozitate și demnitate. Instituția notează că s-a remarcat prin spirit colegial, disponibilitate și implicare constantă în activitățile unității, fiind apreciată pentru calmul și echilibrul cu care contribuia la fiecare misiune a echipei.

La finalul mesajului, colegii au dorit să transmită un ultim omagiu și gânduri de compasiune familiei îndurerate, exprimându-și astfel durerea și respectul: „În aceste clipe de grea încercare, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei îndurerate să îi ofere alinare, putere și mângâiere. Drum lin printre îngeri, Diana! Nu te vom uita niciodată”.

Sora afaceristului Sorin Iacob, o nouă suferința sfâșietoare după decesul mamei

Familia omului de afaceri când și-a pierdut mama. Pe pagina sa de socializare se poate citi durerea adâncă resimțită de atunci. Și sora lui, Andreea Iacob, este profund afectată, multe dintre mesajele sale de pe Facebook sunt sfâșietoare.

Impactul emoțional asupra familiei este covârșitor, iar în urmă cu puțin timp, ea a împărtășit public suferința nemărginită provocată de acest nou dezastru: „În urma unui blestemat de accident, astăzi mi-am pierdut FRATELE, CUMNATA și NEPOȚICA! Doamne, de ce ai permis asemenea necaz, știind că în urmă cu câteva luni ne-ai luat și mama! Trec prin cele mai grele momente din viața mea, iar durerea este de nesuportat!”, sunt gândurile încărcate de durere pe care le-a scris Andreea Iacob, sora bărbatului decedat.