Cine era Maria Cristina, tânăra de 18 ani decedată în urma accidentului din Ploiești. Cum s-a produs coliziunea violentă

ADVERTISEMENT

Ultimul drum al Mariei Cristina avea să fie și cel care i-a frânt destinul. La doar 18 ani, viața ei s-a oprit brusc, lăsând în urmă durere și o mulțime de întrebări fără răspuns. Ce s-a întâmplat în acele clipe care au schimbat totul.

Cine era tânăra de 18 ani decedată în accidentul de la Ploiești

FANATIK a aflat în exclusivitate cine era tânăra de 18 ani care și-a pierdut viața în tragic accidentul de marți, 3 martie, pe strada Buda din Ploiești, pe Drumul Județean 101I. Victima conducea un Audi A4 și, potrivit primelor informații obținute de redacția noastră, s-ar fi aflat în depășire când a intrat în coliziune cu o Dacia, condusă de o femeie de 37 de ani.

ADVERTISEMENT

Impactul a fost extrem de violent. Audi-ul tinerei a fost proiectat într-o semiremorcă parcată, iar șoferița a rămas captivă între fiarele contorsionate. Medicii ajunși la fața locului au intervenit rapid, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au constatat decesul.

Surse oficiale au oferit reporterului FANATIK detalii despre circumstanțele producerii evenimentului, arătând că tânăra, pe numele ei Maria Cristina, avea permis de conducere de doar câteva luni. Totodată, pe raza județului Dâmbovița și că nu este încă clar dacă se afla la muncă în Ploiești sau era în tranzit.

ADVERTISEMENT

„Din iunie 2025 avea luat permisul de conducere. La momentul producerii accidentului nu avea nici un an de când îl deținea. Maria Cristina, tânăra de 18 ani, care a decedat în urma impactului se afla într-o mașină înmatriculată pe raza județului Dâmbovița.

ADVERTISEMENT

Momentan nu știm unde locuia, dacă era la muncă în Ploiești sau în tranzit. Au venit la fața locului mai mulți prieteni”, sunt datele descoperite de FANATIK.

Ce s-a întâmplat înainte de coliziunea celor două autoturisme care aveau acceași direcție de mers

De asemenea, noi elemente ies la iveală cu privire la modul în care s-ar fi petrecut nefericitul eveniment. Maria Cristina, care se afla singură la volan, , în timp ce mașina din fața ei a efectuat o manevră de schimbare a sensului de mers.

ADVERTISEMENT

„Aceasta se deplasa din direcția DN1 către intrarea în Ploiești. Persoana decedată a încercat o manevră de depășire, în timp pe mașina din față a făcut o manevră de schimbare a sensului de mers. Ambele aflându-se pe același sens de mers. Cercetările sunt în curs pentru a vedea care sunt circumstanțele exact. Tânăra de 18 ani se afla singură în mașină, motiv pentru care nu avem mai multe detalii cu privire la acțiunile ei.

În ceea ce privește persoana din Dacia, aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportată la spital. Din informațiile de la fața locului femeia de 37 de ani ar fi fost testată cu etilotestul. Ceea ce înseamnă că era într-o stare stabilă care i-a permis să sufle în aparat”, a mai precizat sursa FANATIK.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar ancheta continuă pentru a stabili exact cum s-a produs impactul.