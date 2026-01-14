News

Cine era Nicoleta Drăgușin, jurnalista Kanal D care s-a stins din viață. Era căsătorită cu un coleg de breaslă

Nicoleta Drăgușin, jurnalist de televiziune și vedetă a postului Kanal D, s-a stins din viață la 46 de ani.
Daniel Coltuc
14.01.2026 | 12:20
Cine era Nicoleta Dragusin jurnalista Kanal D care sa stins din viata Era casatorita cu un coleg de breasla
Nicoleta Drăgușin, jurnalist de televiziune și vedetă Kanal D, s-a stins din viață la 46 de ani / Foto: Facebook Nicoleta Drăgușin
Tragedie în lumea televiziunii. Nicoleta Drăgușin, una dintre vedetele postului Kanal D, a încetat din viață. În vârstă de 46 de ani, ea și-a petrecut aproape două decenii în echipa știrilor postului turcesc. Era căsătorită cu Ionuț Mihalcea, și el jurnalist la Kanal D.

Nicoleta Drăgușin și-a început cariera în presă în ziua atacurilor teroriste de la World Trade Center

Nicoleta Drăgușin s-a stins din viață după o luptă cu o boală incurabilă, care a avut o evoluție rapidă și neașteptată. Experimentată jurnalistă TV, Nicoleta avea în spate o carieră de peste 25 de ani în calitate de corespondent internațional.

Născută în Roșiorii de Vede, județul Teleorman, Nicoleta Drăgușin a absolvit Facultatea de Științe Politice, specialitatea Relații Internaționale, în anul 2022. Încă din timpul studiilor, a început să lucreze în presă. Prima zi în ”câmpul muncii” a fost chiar pe 11 septembrie 2001, data atacului terorist de la World Trade Center.

În 2004, Nicoleta Drăgușin a absolvit cursul CNN International Professional Program, iar un an mai târziu a urmat US State Department International Visitors Program, potrivit StirileKanalD.ro.

De asemenea, Nicoleta a deținut poziția de World View Contributor pentru CNN, urmând stagii de pregătire în cadrul postului american, la sediul din Atlanta, SUA. Ulterior a devenit primul corespondent CNN în România, iar din 2011 a lucrat tot în calitate de corespondent, la France 24 International.

Prima corespondentă CNN în România

Cariera a mai purtat-o pe cunoscuta jurnalistă la OTV și Realitatea TV, unde a lucrat ca director al departamentului de știri internaționale. Nicoleta Drăgușin a coordonat transmisiile din timpul războiului din Irak pentru Realitatea TV iar în 2003 a transmis de la fața locului imagini cu dezastrul umanitar din Sudan.

Drăgușin a fost prezentă și în Kiev, Ucraina, în timpul Revoluției Portocalii din 2005. De asemenea, a fost singurul jurnalist român care a transmis din New Orleans, în timpul uraganului Katrina.

Războiul din Libia (2006) este un alt punct de reper din activitatea profesională a regretatei jurnaliste. Ea a transmis live din Beirut, în timpul conflictului armat.

Petru CNN, Nicoleta Drăgușin a acoperit subiecte de interes internațional, cum ar fi criza jurnaliștilor răpiți în Irak (2005), epidemia de gripă aviară sau inundațiile din 2006.

Nicoleta Drăgușin, la un pas de tragedie în timpul atacului de la Nisa

Din 2008, Nicoleta Drăgușin s-a mutat la Kanal D, unde a pus la punct o colaborare între departamentul de știri și CNN International, sub titulatura CNN World Report. La postul turcesc, ea a lucrat inițial ca News Editor, devenind ulterior Executive News Manager.

Potrivit sursei citate, jurnalista se afla la Nisa în timpul atacului terorist, în urma căruia au murit 86 de oameni, în 2016. Atunci, ea a evitat ca prin minune o tragedie.

”Îmi tremură și acum sufletul după ceea ce s-a întâmplat aseară. Sunt pe Coasta de Azur și urma să mergem la acest eveniment, unul dintre cele mai mari organizate de Ziua Republicii… Aseară erau zeci de victime întinse pe asfalt, camionul a fost condus 2 km prin mulțime, zona aia e cercetată acum de anchetatori și criminaliști”, spunea Nicoleta Drăgușin pentru Șitirile Kanal D, la o zi după tragedie.

Cu ocazia morții Papei Francisc, în aprilie 2024, Nicoleta a transmis de la Vatican informații de la ceremoniile funerare, întrunirea Conclavului și alegerea noului Papă Leon al XIV-lea.

