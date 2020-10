Cine este Abdoulaye Ba, noul fundaş de la Dinamo: „Am stofă de lider şi nu pierd nopţile în oraş“

Dinamo a reuşit a afacere importantă în ultima zi a ferestrei de transferuri, aducându-l pe Abdoulaye Ba, un fundaş central senegalez de 29 de ani şi 1,97 metri sigur pe el: „Am stofă de lider și-mi place s-o demonstrez, nu doar s-o spun“.

Apărătorul s-a format la academia lui FC Porto, reuşind să facă pasul spre prima echipă, alături de care a câştigat campionatul Portugaliei, după ce luase şi Cupa, împrumutat fiind la Coimbra.

De-a lungul carierei, a evoluat în Portugalia, Spania, Germania sau Turcia, în Champions League şi Europa League, dar şi pentru naţionala ţării sale, pentru care a strâns 7 selecţii.

Abdoulaye Ba, coleg cu Falcao şi adversar pentru Messi şi Ronaldo

Dinamo este al treilea club care îi proprietatea căruia se află Abdoulaye Ba, după FC Porto, care l-a format, şi Rayo Vallecano, care îl transfera liber de contract în 2017.

Dar senegalezul a evoluat sub formă de împrumut la mai multe echipe din Europa. Alături de Coimbra a reuşit să câştige Cupa Portugaliei, dar a jucat şi pentru Vitoria Guimaraes. Primul contact cu Rayo l-a avut în sezonul 2014-2015, în La Liga, împrumut. Apoi a petrecut doi ani în Turcia, primul la Fenebahce şi al doilea la Alanyaspor, urmând să treacă, tot sub formă de împrumut pe la 1860 Munchen.

În 2017, a ajuns definitiv la Rayo, pentru care a jucat până în martie 2020. Perioada pandemiei, martie-iulie 2020, a petrecut-o la Deportivo La Coruna, împrumutat.

A jucat alături de fotbalişti importanţi şi s-a luptat cu cei mai mari. „Am jucat cu Porto contra lui United și Chelsea. A fost o perioadă frumoasă din viața mea. Am avut ocazia să joc alături de Falcao, Jackson Martinez, Quaresma, Varela și alții, a fost ceva deosebit. Sunt format de Porto și am acea mentalitate de campion“, îşi amintea senegalezul.

În La Liga, cu Rayo, i-a avut adversari pe Messi şi pe Cristiano Ronaldo, cei mai buni fotbalişti ai planetei. Poate de aceea este şi încrezător în forţele proprii. „Abordez fiecare antrenament ca și cum ar fi ultimul meci din viața mea. Am stofă de lider și-mi place s-o demonstrez, nu doar s-o spun. Nu pierd nopțile, nu ies în oraș. Și în timpul liber îmi place să mă uit la fotbal, pentru că iubesc acest sport și trebuie să învăț mereu“, mărturisea fundaşul.

E uriaş, dar nu marchează şi greşeşte decisiv

La cei 1,97 metri ai săi, Abdelaye Ba ar trebui să fie un coşmar pentru defensivele adverse la fazele fixe. Cu toate acestea, el a marcat puţin, doar 20 de goluri, mai mult de jumătate dintre ele în ligi inferioare. Cel mai bun sezon a fost la Covilha, în a doua divzie portugheză, 9 goluri în 24 de meciuri, în urmă cu 10 ani.

În rest, are cifre modeste, 2 goluri în 26 de jocuri pentru Coimbra, 2 pentru Porto, o reuşită pentru Vitoria Guimaraes (într-un meci de Europa League), două goluri în prima ligă din Turcia, câte unul pentru Fenerbahce şi Alanyaspor, 3 reuşite pentru 1860 Munchen în liga germană secundă şi un singur gol pentru Rayo, reuşit într-un meci de La Liga.

După multe sezoane în Spania, Ba nu mai este un secret pentru jurnaştii locali care i-au subliniat calităţile, dar şi defectele: e un fundaş central puternic şi rapid, capabil să facă meciuri bune, dar poate face erori care să coste puncte. E un fotbalist de moral, fiind foarte bun când are încredere. Defensiv, e foarte bun la fazele fixe, dar în atac nu aduce vreun plus major.

Borja Valle l-a recomandat

Scurtul împrumut la Deportivo La Coruna i-a prilejuit lui Ba întâlnirea cu Borja Valle, noul decar al lui Dinamo. Spaniolul i l-ar fi recomandat pe senegalez lui Cosmin Contra. „Mister, omul e forță! Ocazional, poate juca și mijlocaș defensiv, nu doar stoper. Te poți baza pe el și dacă mergi la război“, i-a spus Valle antrenorului lui Dinamo, confrom GSP.