”Cine este adevăratul Cristi Chivu?”. Italienii au observat schimbarea din discursul antrenorului lui Inter și l-au comparat cu un nume uriaș

Deși Inter are 10 puncte avans în clasamentul din Serie A, italienii au început să-l critice pe Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Jurnaliștii din Peninsulă au observat și o schimbare în comportamentul tehnicianului.

Schimbarea care au văzut-o italienii la Cristi Chivu

În prima parte a sezonului, Cristi Chivu a surprins plăcut în Italia cu discursul său calm și așezat, însă în ultima vreme a apărut din ce în ce mai tensionat în fața presei. Schimbarea a fost remarcată imediat, iar antrenorul Interului a fost imediat comparat cu Jose Mourinho.

”Mulți au observat o schimbare bruscă a stilului lui Cristi Chivu în ultimele luni, începând de la meciul extrem de controversat dintre Inter și Juventus. Deși tonul antrenorului român fusese până atunci unul de seninătate, relaxare totală și acceptare chiar și a celor mai nefavorabile situații, totul s-a schimbat după al doilea cartonaș galben primit de Kalulu.

De atunci, parcă un nou Chivu stă pe banca Interului. Chiar și în dialog. Parcă spiritul lui Mourinho, care, nu întâmplător, a fost antrenorul său în anul istoric în care a câștigat tripla cu ‘nerazzurrii’, a început să-l cuprindă pe Chivu.

Și întrebarea care se pune în mod firesc în acest moment este: ’cine este adevăratul Chivu?’. Cel pașnic de la începutul sezonului sau războinicul nemilos de astăzi?”, a scris jurnalistul Dimitri Conti, pe site-ul .

Presa din Italia, tot mai critică la adresa lui Chivu

Eliminarea surprinzătoare încă din play-off-ul optimilor de finală ale Champions League în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt a fost momentul în care presa din Italia a început să ridice semne de întrebare în ceea ce-l privește pe Chivu.

Iar remiza albă de pe terenul lui Como, din prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei, în care ambele formații au oferit un non-combat în ultimele minute ale meciului, .

, după ce acesta a spus că s-a obișnuit ca echipa sa să fie mai tot timpul pusă la zid. ”Chivu, spune-ne cine critică Inter! Cine îi critică? Eu nu.

Dacă a critica înseamnă a analiza rezultatele obținute de o echipă într-un sezon, atunci nu este critică, ci o analiză a ceea ce se întâmplă. Cred că mai este ceva în spate, pentru că Chivu repetă mereu acest refren. Cine critică Inter?

Există mereu această mentalitate voalată de victimă, dar trebuie să iasă la iveală de la cei care vin, altfel nu o vom înțelege niciodată! Spune că Inter a fost mereu criticată în ultimii ani. Meciul cu Bodo? Ei bine, după meciul cu Bodo, ce faceți? Nu criticați Inter?”, a declarat ziaristul Mino Taveri.

Șefii lui Inter i-au decis viitorul lui Chivu

Chiar dacă Inter a părăsit prematur Champions League, iar o parte a presei a dat ca sigură veniră din vară a lui Diego Simeone pe banca tehnică, .

”În ciuda eliminării premature din Champions League de către Bodo/Glimt, cei de la Inter sunt satisfăcuți de primul sezon al lui Cristian Chivu pe banca echipei. Inter navighează rapid spre Scudetto și încă poate câștiga Cupa Italiei.

Din acest motiv, intenția președintelui Giuseppe Marotta este de a reînnoi contractul antrenorului până în 2028, cu o opțiune până în 2029 și o mărire de salariu corespunzătoare”, a notat publicația Il Giornale.