Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte companii de stat. De unde lua, de fapt, cei mai mulți bani

Cine este administratorul special de la ROMAERO demis de ministrul economiei, Radu Miruță? Butunoi încasa venituri substanțiale și de la alte companii!
Dan Suta
11.09.2025 | 21:00
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruta Lista veniturilor incasate de la alte companii de stat De unde lua de fapt cei mai multi bani
Administrator de la ROMAERO (foto dreapta), demis de ministrul economiei (foto stânga). Foto-montaj: FANATIK

Radu Miruță, ministrul economiei, a început curățenia prin companiile de stat și, conform propriului său anunț, a dat afară 21 de administratori speciali care încasau bani frumoși, pe motiv că luau sumele degeaba. Printre cei demiși se află și Ionel-Daniel Butunoi de la ROMAERO, companie strategică aflată în insolvență din luna ianuarie 2024.

Cine e administratorul de la ROMAERO dat afară de ministrul economiei, Radu Miruță. De unde mai lua bani

Într-o intervenție în forță pe care a avut-o marți, 9 septembrie, la Antena 3 CNN, Miruță a prezentat o listă a celor care luau bani fără să își facă treaba, de care a scăpat printr-o simplă iscălitură, lăudându-se cu bani în plus la bugetul de stat prin demiterea lor.

„Oamenii ăștia și-au bătut joc în mod agresiv, umilind statul român. Am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de companii de stat. Aveau salarii și de 300 de milioane de lei vechi și am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea”, a declarat Radu Miruță, la postul de televiziune menționat.

În cazul ROMAERO, Miruță a precizat că Butunoi va fi înlocuit de Cătălin Prunariu, nimeni altul decât fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, care va prelua atribuțiile într-o companie aflată de ani buni în dificultate financiară.

Butunoi, încasări de la Fabrica de Arme Cugir, ANRE și… Ministerul Economiei

Fiul primului român care a zburat în spațiul cosmic îl va înlocui, așadar, pe Butunoi, despre care aflăm că nu lua bani doar pentru funcția sa de la ROMAERO. Potrivit declarației de avere completate anul acesta, fostul administrator special era ”abonat” la mai multe companii importante.

Butunoi nu era doar administrator la ROMAERO, ci încasa venituri de la mai multe instituții. Fostul senator PSD lua numai de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, într-un singur an, 249.647 de lei, adică undeva la 20.000 de lei pe lună.

Pe lângă această sumă consistentă, Butunoi a figurat cu venituri anuale de 37.232 de lei și de la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), iar de la ROMARM, filiala Fabrica de Arme Cugir, a primit 62.049 de lei. Apoi, de la Uzina Mecanică Cugir a încasat, în 2024, 76.940 de lei. Pe listă există și o sursă ceva mai modestă: 535 de lei de la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Ploiești.

În total, veniturile declarate de Ionel-Daniel Butunoi depășesc 431.000 de lei anual, adică undeva la 7.000 de euro pe lună, atenție, separat de banii primiți pentru funcția de la ROMAERO.

Economie de un milion de euro în urma celor 21 de demiteri. De la ce companii au mai zburat oameni

ROMAERO este unul dintre cei mai importanți jucători din industria aeronautică românească, dar de ani buni se confruntă cu pierderi uriașe și contracte ratate. Deși companie e în insolvență, fostul administrator se bucura de un venit net de 18.000 de lei pe lună. Contrastul dintre situația financiară dezastruoasă a companiei și salariul uriaș al administratorului a atras critici dure. Miruță a spus răspicat că nu va mai accepta astfel de „risipe de bani publici”, mai ales în lipsa unor rapoarte de activitate. ROMAERO nu este singura companie unde administratorii erau plătiți regește. În lista anunțată de Miruță apar mai multe societăți aflate în insolvență sau în prag de faliment. Acestea sunt, printre altele:

  • Carfil SA Brașov (salariu administrator: 15.600 lei/ lună);
  • Fabrica de Pulberi Făgăraș (salariu administrator: 14.543 lei);
  • IOR SA București (salariu administrator: 18.154 lei);
  • Societatea Băița SA (salariu administrator: 14.753 lei).

Potrivit ministrului economiei, simpla demitere a acestor administratori speciali aduce economii de un milion de euro anual pentru bugetul statului. Demiterile vin pe fondul unei campanii mai ample prin care Ministerul Economiei își propune restructurarea companiilor de stat aflate în colaps și eliminarea sinecurilor politice.

