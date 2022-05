Cine este Adrian Olariu, cel mai nou concurent de la Casa Iubirii. Care sunt fetele care i-au atras atenția

Adrian este cel mai nou concurent de la Casa Iubirii de la Kanal D. De profesie inginer IT, acesta a vrut să facă o schimbare totală în viața lui, nu numai în plan sentimental, ci și în cel profesional.

Cine este Adrian, cel mai nou concurent de la Casa Iubirii

Adrian Olariu are 28 de ani și este din Galați. Acesta locuiește în București de mai mulți ani, iar acum vrea să își găsească un nou drum în viață, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care a vrut să vină în .

A renunțat la jobul din corporație pentru a-și urma marea pasiune, chitara și scrisul. Deocamdată nu face bani din ele, dar speră să ajungă să o facă.

„Am 28 de ani, mă numesc Adrian. De profesie sunt inginer IT, dar în același timp, după ce am lucrat în corporații o perioadă destul de lungă am realizat că nu e pentru mine și încerc să îmi dezvolt partea artistică.

Încerc să scriu o carte, cânt la chitară, cânt versuri. Mereu am avut partea rațională și emoțională. E un hobby, aș vrea să le duc duce la nivelul în care le pot monetiza”, a spus concurentul în fața fetelor.

Aflat în fața fetelor, Adrian a povestit și despre ultima relație serioasă din viața lui, care a fost și cea mai lungă.

„Cea mai lungă relație a mea a fost patru ani jumătate. S-a terminat trei ani. Am mai avut relații”, a spus cel mai nou concurent de la Casa Iubirii.

Cine sunt fetele pe care a pus ochii noul concurent

Andreea Mantea l-a provocat pe să aleagă niște fete cu care să danseze pentru a le cunoaște mai bine. Cele alese au fost Ștefania, Natalia și Kinga.

Adrian și-a deschis sufletul în fața fetelor și a mărturisit că ultima sa relație s-a terminat din cauza faptului că a fost înșelat.

„M-a înșelat tipa respectivă. Da, am înșelat. Tocmai despre asta e ce scriu. Nu e ceva ce pot să zic… depinde cât de mult iubești persoana.

Cumva iubirea dă și gradul de acceptabilitate al lucrurilor”, a spus el.