Cine este Adrian Ursea, antrenorul român care va debuta în Ligue 1! A fost la un pas să ajungă la Borussia Dormund

Adrian Ursea este antrenorul surpriză al echipei din Ligue 1, Nice, după demitarea lui Patrick Viera, iar românul va rămâne interimar până la finalul sezonului din Franța. Debutul va avea loc duminică, la meciul cu Reims.

Astfel, devine singurul antrenor român din Ligue 1, deși în România este foarte puțin cunoscut. Așa că FANATIK îţi prezintă povestea antrenorului român care scrie istorie în unul dintre cele mai importante cinci campionate din lume.

Antrenorul lui Nice are 53 de ani și s-a născut la Slobozia și a debutat în fotbalul profesionist la Petrolul în 1986, unde a jucat până în 1991, după care și-a continuat cariera la FC Locarno, apoi la mai multe echipe din ligile inferioare elvețiene, de unde a fost împrumutat pentru un sezon la Rapid în 1994, încheindu-și cariera în 2001 la echipa Vevey United.

Cine este Adrian Ursea, antrenorul român din Ligue 1 care va debuta pe banca lui Nice

Adrian Ursea a jucat 180 de meciuri pentru Petrolul Ploiești, iar în 1991 a prins cel mai important transfer din carieră la FC Locarno, echipă din prima ligă elvețiană. A renunțat la facultate, unde urma să obțină o diplomă de inginer petrolier și a plecat în Elveția, de unde se întoarce pentru scurt timp sub formă de împrumut la rivala „lupilor galbeni”, Rapid București, dar la care a jucat extrem de puțin.

A jucat în Elveția mai bine de zece ani, timp în care a trecut pe la nu mai puțin de șapte echipe: FC Locarno, CS Chênois, Etoile Carouge FC, FC Bulle, FC Stade Nyonnais, FC Fribourg și FC Vevey United.

După retragere, și-a continuat cariera tot în Elveția, începând cu 2003, când a devenit manager interimar la Servette Geneva și apoi secund până în iunie 2005, când a devenit antrenor principal la Meyrin FC, în liga a patra elvețiană. În vara lui 2007, devine directorul tehnic al lui Neuchâtel Xamax FCS timp de trei ani, după care va conduce academia de fotbal a clubului până în 2016. A fost chiar scouter și instructor la Federația Elvețiană de Fotbal și are dublă cetățenie: română și elvețiană.

Ce plan are Adrian Ursea la Nice

Începând cu 2016, Adrian Ursea a fost antrenorul secund al lui OGC Nice, pe care însă o părăsește trei ani mai târziu pentru a deveni managerul echipei U21 a lui Servette Geneva. După doar 13 meciuri, se întoarce pe 6 noiembrie ca antrenor secund la Nice, iar după demiterea lui Patrick Vieira, a fost desemnat antrenorul principal al echipei: „În fotbal, eu nu cunosc decât limbajul mingii, al jocului. Sper să le pot oferi acest lucru băieților, succesul obținut prin joc”, a declarat singurul antrenor român din Ligue 1 la numirea în funcție.

Adrian Ursea va debuta duminică în Ligue 1 cu Reims, iar experiența ca principal la echipa de seniori a lui Servette Geneva, unde a devenit cel mai tânăr antrenor din Elveția, la doar 38 de ani, cu siguranță îi va fi de mare ajutor: „Am condus-o de două ori pe Servette în misiuni încă și mai dificile. Era ceva enorm, din punct de vedere al presiunii. Am fost în două perioade ‘principal’, prima oară la 38 de ani. Eram cel mai tânăr tehnician din Elveția. Apoi, am revenit la juniori, pentru că, la acel moment, consideram că îmi lipsește ceva în formarea mea. Am învățat totul despre meseria de antrenor”, a spus cu sinceritate noul antrenor al lui Nice.

Principalul obiectiv al lui Adrian Ursea este să schimbe atitudinea jucătorilor, care nu trec prin cele mai bune momente, Nice fiind pe locul al unsprezecelea, golaveraj 16-15 și doar 16 puncte după 11 etape, iar mâine va întâlni în deplasare o echipă care are nevoie de puncte, Reims, locul 17 în clasament: „Când am venit aici, știam care este filosofia clubului, iar jucătorii care sunt aici au fost aleși tocmai pentru a respecta această filosofie. Ce este important? Să fim coerenți în decizii, să continuăm să construim și să redăm încrederea jucătorilor, foarte afectați de întreaga situație. În fotbal, eu nu cunosc decât limbajul mingii, al jocului. Sper să le pot oferi acest lucru băieților, succesul obținut prin joc”, a spus Adrian Ursea .

Adrian Ursea va debuta în cupele europene cu OGC Nice și a fost la un pas să ajungă la Borussia Dortmund

Deși francezii nu mai au șanse la calificare după înfrângerea cu 3-2 în fața lui Bayer Leverkusen, Adrian Ursea va bifa debutul în cupele europene în partida din Israel cu Hapoel Beer Sheva. Francezii sunt pe locul trei în grupă cu trei puncte, la egalitate cu evreii și cu nouă mai puțin decât liderul grupei Slavia Praga, respectiv Bayer Leverkusen: „Nu mă gândeam că voi fi principal. Conducerea a venit și m-a întrebat. Mă simt capabil să fac asta, dar nu am cerut eu nimic. Este o provocare imensă, dar sunt pregătit. Este important să mergem împreună spre direcția dorită de club. Vom avea meciuri și perioade de recuperare. Știu ce înseamnă să joci atât în Europa, cât și în campionat, mai ales în această perioadă a anului. Trebuie să rămânem constanți”, a declarat antrenorul român.

Ba mai mult, a fost dorit de Lucien Favre, cu care a lucrat la OGC Nice și care l-a ofertat să vină în Germania la Borussia Dortmund, însă Adrian Ursea a preferat să rămână în Elveția, unde e stabilit de aproape 30 de ani, lucrând chiar și la departamentul video al clubului, un fel de „omul bun la toate”.

Președintele lui Nice, Jean-Pierre Rivere a declarat potrivit RMC Sport că Nice nu caută antrenor până la finalul acestui campionat: „Adrian Ursea va fi antrenorul lui OGC Nice. Nu căutăm pe nimeni altcineva. El va pregăti echipa în acest sezon, iar ulterior vom vedea. E o persoană din cadrul clubului, iar Adrian nu ia locul nimănui. Este o persoană remarcabilă. Chiar și după ce plecase de la club pentru un an, am discutat constant. Adrian este un om excelent și iubește fotbalul, pentru mine este evident”.

Cifrele carieriei lui Adrian Ursea