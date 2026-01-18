Sport

Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadioane. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri

Ea este Agustina, cea mai frumoasă arbitră care face furori în rândul pasionaților de fotbal. Tânăra este admirată mereu la partidele la care ia parte.
Alexa Serdan
18.01.2026 | 16:30
Ea este una dintre cele mai frumoase arbitre. Sursa foto: Instagram.com
Arbitrajul feminin începe să se dezvolte în toate colțurile lumii. Iată cine este Agustina, femeia care face ravagii pe stadione. Toți o iau razna atunci când o văd la meciuri, având o siluetă impecabilă, trasă prin inel.

Agustina, arbitra care face furori în rândul suporterilor

E prima femeie care a scris istorie în fotbalul din țara lui Maradona, după ce a arbitrat o finală în liga regională Tres Lomas. În Argentina este o tânără ambițioasă cu o carieră inedită, dedicată în general bărbaților.

Face furori în rândul pasionaților de fotbal datorită prezenței sale și pentru felul în care arată. Agustina Loos Matrella este admirată mereu la partidele la care ia parte atât prestației sale, cât și formelor de invidiat.

Are o siluetă impecabilă, concentrându-se constant pe mișcare și pe exerciții fizice. Fotografiile pe care le realizează în afara stadionului unde este delegată sunt atrăgătoare și foarte apreciate. În plus, imaginile au dus la creșterea numărului de admiratori.

De asemenea, spectatorii sunt mai mulți atunci când apare Agustina pe terenul de fotbal. Cea mai frumoasă arbitră a ajuns pe lista Federației Argentiniene acum doi ani și jumătate, iar de atunci primește numeroase laude din partea celor care o urmăresc.

„Cel mai frumos arbitru”, „Felicitări… visele devin realitate, când sacrificiul este făcut se trage în față… ține-o tot asa”, „Foarte frumoasă”, „Felicitări pentru alegerile făcute”, „Tu ești aleasa!”,

„Întotdeauna înainte, indiferent de obstacole sau adversități, mergi înainte!” sau „Un pas uriaș în carieră ca urmare a efortului și consecvenței”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de arbitra din Argentina, pe social media.

Reușita de care a avut parte Agustina la început de 2026

Agustina este extrem de încântată de felul în care decurge parcursul profesional. A luat o decizie radicală  și la început de 2026 a bifat o reușită remarcabilă, arbitra reușind să se focuseze enorm pe carieră. În planul personal, are o relație pe care nu o ascunde deloc.

„Prima mea divizie, finală. Recunoscătoare pentru oportunitate și mai ales sunt foarte fericită că am jucat un joc minunat alături de echipa mea. E multă muncă în spatele celor 90 de minute.

Este într-adevăr foarte satisfăcător să fi dovedit, încă o dată, că te-ai ridicat la înălțime.
Astăzi nu pot decât să privesc înapoi și să îmbrățișez acea adolescentă Agustina care, printre atât de mult haos în viața ei, a ales sportul.

Acum și-a găsit locul fericit. Salut 2026, urmează mai multe”, a notat Agustina Loos Matrella, pe pagina de Instagram.

