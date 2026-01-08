Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și bugetul clubului

ADVERTISEMENT

și va fi noul jucător al celor de la Al-Ain, formație ce este pe primul loc în campionat și speră ca la finalul stagiunii să se poată bucura de câștigarea trofeului.

Cine este Al-Ain, formația la care Adrian Șut se transferă

este cel mai de succes club de fotbal din Emiratele Arabe Unite, fondat în 1968 în orașul Al Ain, Emiratul Abu Dhabi. Clubul evoluează în UAE Pro League și are ca obiectiv să câștige trofee an de an. Formația la care Șut se transferă a câștigat cele mai multe titluri interne din istoria fotbalului din Emirate, inclusiv 14 titluri de campion în Pro League, numeroase Cupe ale Președintelui, Supercupe și alte competiții locale.

Pe plan internațional, clubul a scris istorie devenind prima și singura echipă din Emiratele Arabe Unite care a câștigat de două ori AFC Champions League (în 2003 și 2024), performanță care a adus o creștere în popularitate a echipei, care este considerată a fi una dintre cele mai iubite din țară.

Adrian Șut va fi antrenat de un sârb care a fost la PAOK. Care sunt cei mai cunoscuți coechipieri

Vladimir Ivic este antrenorul lui Al-Ain și se află la cârma formației din luna februarie a anului trecut. Acesta a mai fost în trecut pe banca lui PAOK, Maccabi Tel-Aviv, Watford și Krasnodar, iar până acum a reușit să câștige 4 trofee, 3 dintre acestea fiind în Israel.

În actualul lot al lui Al-Ain se află mai mulți jucători, unii cu dublă cetățenie care evoluează și pentru naționala Emiratelor Arabe Unite. Extrema Soufiane Rahimi are cea mai bună cotă de piață, în acest moment fiind evaluat la 6 milioane de euro. Decarul echipei este un jucător din Paraguay, internațional, pe numele său Kaku. Până în vara trecută, la formația arabă a jucat și Rui Patricio, portarul care a fost campion european cu Portugalia în 2016.

Care este bugetul de salarii pe care Al-Ain îl are. Suma generoasă pe care arabii o cheltuie

Fotbalul din zona arabă este recunoscut pentru că există investiții mari, fie că vorbim de sumele de transferuri, fie că vorbim de salarii. Adrian Șut urmează să-i coste pe cei de la Al-Ain 2 milioane de euro, iar venitul românului va fi de 1 milion de euro anual.

Per total, cei de la Al-Ain cheltuie pe sezon aproximativ 20 de milioane de euro pe salarii, însă mai există și bonusuri pe care jucătorii le au în contracte și acestea pot să fie și ele, cumulate, la nivelul milioanelor de euro.