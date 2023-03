Cine este Alex, tânărul de 20 de ani care a murit în accidentul grav de pe “Drumul morții”. “Toată lumea te iubește, scumpul nostru! Drum liniștit și lin către noua ta casa”

E 85 este cunoscută ca fiind cea mai periculoasă șosea din România. La momentul producerii accidentului drumul era învăluit de ceață, iar viteza neadaptată condițiilor de trafic și un moment de neatenție au dus la producerea tragediei.

Cine este tânărul care a murit în accidentul de pe “drumul morții”

Alex Homoc urma să împlinească 21 de ani în luna august. Tânărul era absolvent al Liceului de Artă “Margareta Sterian” din Buzău. Sora lui a postat un mesaj sfâșietor pe o rețea de socializare.

”Poza nu trebuia sa fie alb-negru, trebuia să fie viu colorată cum erai tu și sufletul. Iubitul meu frățior, de ce trebuie să trecem prin asta? De ce ai plecat și ne-ai lăsat pe toți?

Erai raza de lumină din viața noastră, erai sufletul nostru bun și frumos… Te iubesc mult și regret din suflet că nu am petrecut și mai mult timp cu tine și poate uneori am fost enervantă… Dar ce rost mai are acum, când ai prins aripi și stai deasupra noastră.

Rămâi îngerul nostru păzitor, frumos si strălucitor. Toata lumea te iubește, scumpul nostru! Drum liniștit și lin către noua ta casă! Rămâi in inimile noastre veșnic!”, a scris tânăra.

Cea mai periculoasă șosea din România

au fost implicate două TIR-uri, două autoturisme și o cisternă. Alte două , una dintre ele fiind tatăl lui Alex Homoc, care se afla cu el în mașină.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, un taxi condus de un bărbat de 62 de ani, trebuia să vireze la stânga spre un drum secundar. La un moment dat, un alt autoturism condus de tânărul de 20 de ani, nu a observat taxiul și l-a lovit puternic în spate. Cele două autoturisme au ajuns pe contrasens și s-au lovit de o cisternă înmatriculată în Ucraina. În carambol au fost implicate apoi două TIR-uri.

”A văzut târziu că face stânga, nu a mai avut timp, cică ar fi încercat să intre între mine și taxi, nu a reușit, l-a lovit și de acolo a ricoșat într-un camion, care venea de pe contrasens, l-a învârtit și ne-a lovit pe amândoi. Viteza prea mare presupun, mai mult ca sigur a fost de vină, ceață, nu trebuia mers cu viteză foarte mare”, spune Mircea Lungu, șofer martor la accident, citat de .

Salvatorii i-au descarcerat pe tânăr și pe tatăl său din autoturismul distrus și i-au transportat la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde, din nefericire, tânărul nu a mai putut fi salvat. Taximetristul a ajuns, și el, la spital pentru îngrijiri.