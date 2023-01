Cine este Alexandra Porkolab de la Survivor România 2023. Războinica a lăsat acasă o fetiță: „Nu m-am simțit pregătită”

Alexandra Porkolab de la Survivor România 2023 este mama unei fetițe și se dedică pasiunii sale. Războinica este originară din Brașov, iar drumețiile montane pe care le face adesea ar putea ajuta-o în jungla dominicană.

Cine este Alexandra Porkolab. Războinica de la Survivor România 2023 este mama unei fetițe

Alexandra Porkolab se află printre cei . Tânăra este originară din Brașov, iar printre pasiunile sale se numără handbalul și drumețiile montane. Are părul creț și blond, ochi albaștri și din 2018 este mama unei fetițe.

Chiar dacă cea mai mare parte din timp este dedicată fiicei sale, Alexandra a reușit să se ocupe și de carieră. În mediul online este foarte activă și, prin intermediul prietenilor săi, a publicat un mesaj pe Instagram chiar

„Salut dragilor! Alexandra începe anul în forță, urmează să înceapă aventura în echipa Războinicilor în noul sezon Survivor România, începând cu data de 9 Ianuarie.

Ea nu va avea acces la telefon, așa că are nevoie de noi să îi transmitem toate gândurile pozitive! Haideți să îi ținem pumnii! Va fi un an plin de provocări!”, au transmis apropiații pe contul Războinicei.

Cu ce se ocupă Alexandra Porkolab de la Survivor România 2023

Alexandra Porklab lucrează ca Manager Marketing și Vânzări, dar și ca Director Asociat pentru un laborator de analize medicale din Brașov.

„In a world where you can be anything, be kind! (Într-o lume în care poți fi orice, fii un om bun)” și „Orice îmi propun, fie îmi iese, fie mă lupt până îmi iese!”, sunt motto-urile după care se ghidează și care o vor ajuta la Survivor România 2023, după cum notează

Despre decizia de a fi părinte, Războinica a vorbit în 2019, într-o postare publicată în mediul online. Alexandra Porkolab afirma atunci că a avut nevoie de mult curaj pentru a face asta, dar că nimic nu se compară cu momentul în care și-a strâns copilul la piept.

„Să fac un copil, a fost alegerea mea. Nu m-am simțit pregătită și știam că analizând lucrurile in amănunt, nu mă voi simți niciodată pregătită dar m-am simțit capabilă. Capabilă să înfrunt sau să accept situații, sentimente, dezamăgiri, frustrări, opinii.

Capabilă să parcurg o parte din drumul meu cu un copil lângă mine, lăsându-l să guste din viață și intervenind atunci când pericolele sunt prea mari pentru puterile lui.

Am avut curaj sa pun pauză vieții mele, pentru a da naștere unei alte vieți si nu regret asta. Noua formă de iubire, ce se naște odată cu copilul tău, nu o poți explica in vreun fel cum de altfel nu o poți nici compara. Să pui pauză vieții tale, nu inseamnă că te transformi din zână in slugă”, a susținut concurenta show-ului de la Pro TV.

Rolul de mamă a ajutat-o pe Alexandra Porkolab de la Survivor România 2023

Chiar dacă un copil vine la pachet cu o mulțime de responsabilități, care au făcut-o pe Alexandra Porkolab să-și pună viața profesională pe locul doi, concurenta din echipa Războinicilor este de părere că totul a fost benefic pentru ea.

„Este o perioadă în care iți lași ego’ul să se odihnească. Și ce frumos este când vine timpul să îți reîncepi proiectele, știind că acasă te așteaptă un univers plin de veselie și iubire.

Sunt înconjurată de atât de multe femei frumoase și de succes dar fără curaj și intoxicate de opiniile proaspetelor mămici, care nu coboară din top 3 mondial la categoria ‘vai, ce greu e!’”, a mai spus Alexandra Porkolab.