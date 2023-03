Cine este Alexandru Kansou, noul director al Societății Naționale de Radiocomunicații. Compania strategică, pe mâna unui apropiat al Gabrielei Firea

Alexandru-Hazem Kansou a devenit faimos când, în timpul campaniei electorale din 2020, alături de viceprimarul Aurelian Bădulescu a deturnat o conferință de presă a lui Nicușor Dan bruscându-l pe acesta din urmă.

Alexandru Kansou, cumul de funcții bănoase la stat

La începutul acestui an Alexandru-Hazem Kansou a fost numit director general al Societății Naționale de Radiocomunicații, companie strategică a statului și unul dintre principalii furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice din România. operează pe piaţă sub numele comercial RADIOCOM SA, iar în anul 2021 a avut o cifră de afaceri de 271 de milioane de lei, reușind să obțină un profit de 19 milioane. Compania are datorii de aproape 150 de milioane de lei, însă capitalul companiei depășește suma de 700 de milioane lei. SNR are peste 1.200 de angajați.

ADVERTISEMENT

Cu un salariu lunar de peste 13.000 de lei pentru această funcție, Alexandru Kansou va putea adăuga această nouă funcție publică la cele pe care le ocupă deja. În prezent acesta este și consilier județean la Ilfov, de unde încasează 78.000 de lei pe an, director executiv la Serviciul de Transport Voluntari, unde primește un salariu de 102.000 lei.

Acesta mai este și directorul executiv al companiei Publivol Creativ SA, companie în domeniul publicitar din Voluntari, înființată în anul 2019 și care în 2021 avea o cifră de afaceri de aproape 10 milioane de lei și pierderi de 3,8 milioane, plus datorii cumulate în trei ani de 8,8 milioane de lei. Principalul acționar al companiei este Consiliul Local Voluntari, .

ADVERTISEMENT

La finalul lunii februarie Alexandru Kansou a fost numit și în Consiliul de Administrație al Romaero, însă aici indemnizația lunară este de doar 4.260 de lei. Acestea însă nu sunt toate funcțiile publice pe care le ocupă politicianul. Anul trecut, după ce Guvernul a aprobat trecerea companiei de turism pentru tineret BTT SA în subordinea Ministerului Familiei, Alexandru Kansou a fost numit președintele consiliului de administrație. BTT SA are în portofoliu hotelul Forum din Costinești, teatrul de vară și alte câteva zeci de spații și terenuri din „stațiunea tineretului”.

La finalul anului 2021, atunci când se formează coaliția PNL-PSD, numele lui Alexandru Kansou este vehiculat ca posibil prefect al Capitalei.

ADVERTISEMENT

Soția acestuia este director al companiei SC Totul Verde, companie aflată în subordinea Primăriei Sectorului 4, condusă de PSD-istul Daniel Băluță. De anul trecut aceasta lucrează și în cadrul Ministerului Familiei, ocupând funcția de secretar general.

Omul de încredere al Gabrielei Firea

Dacă momentul de maximă notorietate publică al lui Alexandru Kansou a fost atins atunci când, alături de Aurelian Bădulescu, venind cu un dulap pe care l-au așezat alături de contra-candidatul Gabrielei Firea, momentul crucial în cariera politică a acestuia a fost apropierea de PSD.

ADVERTISEMENT

În anul 2013, Kansou era șeful TDL, fiind un apropiat al Elenei Udrea, însă 2016 avea să fie ales în Consiliul General al Capitalei pe listele PNL. În februarie 2020, după ce a votat bugetul propus de primarul Gabriela Firea, avea să fie exclus din PNL.

ADVERTISEMENT

La două luni de la votul din Consiliul General avea să fie numit director general al Societății de Transport București, iar peste alte câteva luni avea să ajungă și în Consiliul de Administrație al STB. Astăzi este secretarul general al organizației PSD București și finul cuplului Gabriela Firea-Florentin Pandele.

Înainte de a ajunge în fruntea STB, companie cu un buget de 1,5 miliarde de lei, Alexandru Kansou era în 2019 auditor de calitate la Compania Apă Canal Ilfov, iar anterior, între 2013 și 2016, a fost director adjunct la compania Agrosim Trade Services, companie ce activează în domeniul administrării imobilelor și care în 2016 avea o cifră de afaceri de 42.000 de lei, și pierderi de 7.400 lei.

De altfel, cariera politică a lui Alexandru Kansou începe imediat după ce-și ia licența în economie de la Universitatea Româno-Americană în 2006, când se angajează expert parlamentar, iar apoi în 2007 consilier parlamentar. Această ultimă funcție îi aduce și o funcție în administrația locală, fiind angajat inspector la Administrația Piețelor din Sectorul 6. Doi ani mai târziu ajunge șeful Serviciului Administrare Piețe din sector însă renunță la această funcție după doar un an și se îndreaptă spre mediul privat, acolo unde este directorul unei tipografii.

În anul 2012, după doar doi ani, se întoarce la lumea politică, fiind numit consilier personal al ministrului comunicațiilor, poziție în care nu rezistă decât trei luni. Cu un an înainte acesta își completase studiile cu un curs în relații internaționale la Institutul Diplomatic Român. Din acest an va conduce Societatea Naţională de Radicomunicaţii alături de Ciprian Paraschiv, președintele consiliului de administrație și consilier al ministrului Sebastian Burduja.