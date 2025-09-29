Cine este Alexandru Stoian, fotbalistul FCSB care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: “Dau lovitura cu el!”

FCSB a rupt seria rezultatelor negative în SuperLiga cu victoria împotriva Oțelului, iar unul dintre remarcații lui Gigi Becali a fost atacantul Alexandru Stoian, jucător adus la începutul anului de la Farul.

Gigi Becali l-a analizat pe Stoian: “E fotbalist!”

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , patronul campioanei României a vorbit la superlativ despre puștiul care încă nu a împlinit 18 ani și crede că acesta poate fi adevărata ”perlă” din lotul FCSB-ului.

”După un meci trebuie să tragi concluzii. L-am văzut pe Stoian, care e fotbalist. Să nu înceapă acum jurnaliștii, dar cu ăsta cred că pot să dau lovitura. Are 18 ani, îl văd că are tupeu mare și are fizic de atacant.

Îi trebuie puțin mai mult curaj, e copil, dar la tupeul lui… să dea mingea pe lângă portar. E adevărat că nu mi-a convenit, dar într-un fel mi-a convenit. Nu mi-a convenit că am ratat, dar mi-a convenit tupeul.

Tu să ai 18 ani și să dai mingea pe lângă portar, îți dai seama ce i-a venit lui în cap într-o fracțiune de secundă? Înseamnă că el vede. Ia uită-te la prima ocazie cum se uită, are capul ridicat, uită-te cum trece de fundaș dintr-o mișcare. Să te miști așa la înălțimea lui și la frăgezimea lui de copil să scapi de fundaș…”, a declarat Becali.

De ce nu va fi Stoian titular la FCSB

În ciuda faptului că s-a arătat încântat de calitățile lui Stoian și de modul cum acesta a intrat în partida cu Oțelul, Gigi Becali a explicat de ce nu îl poate titulariza în acest moment al sezonului.

”Faptul că el , adică bunul simț. Mie mai mult îmi plăcea de el cu părul lung, mai fotbalist apari, dar e vorba de bun simț. Și se vede pe fața lui că nu e vagabond.

Se debarasează foarte ușor de adversar. O face în stânga și se debarasează de el, rămâne fără adversar. Eu o să-l bag, problema e că îl băgam dacă aveam puncte. Acum abia aștept să vine Cercel să pot să joc cu David Miculescu în dreapta și cu Cisotti în stânga. Și cu Olaru în centru număr 10 și cu Bîrligea ca să pot să spulber tot ce întâlnesc în cale”, a spus Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Alexandru Stoian, cum a ajuns la FCSB

Alexandru Stoian s-a născut la Madrid pe 15 decembrie 2007 și a început fotbalul la Academia din București a celor de la Benfica, înainte de a trece la Academica Clinceni. Acolo a fost remarcat de Gică Hagi, care l-a adus la Academia sa.

El a debutat în SuperLiga cu Farul la o întâlnire cu FC U Craiova din 28 octombrie 2022. Stoian avea la acel moment 14 ani, 10 luni și 13 zile și a devenit al doilea cel mai tânăr din istoria primei ligi din România, după legendarul Nicolae Dobrin. În același sezon, a câștigat titlul de campion cu ”marinarii” și a fost inclus în topul celor mai promițători 60 de tineri fotbaliști din lume de către The Guardian.

La începutul anului a fost transferat la FCSB, patronul Gigi Becali anunțând în exclusivitate la FANATIK că . Însă, suma ar putea crește cu încă pe atât în urma bonusurilor din contract.

Ce cotă de piață are Stoian conform Transfermarkt

În ciuda faptului că Alexandru Stoian avea o cotă de piață de doar de 150.000 de euro la momentul când l-a luat de la Farul, Gigi Becali a acceptat să plătească o sumă mai mare fiind încântat de faptul că atacantul este foarte tânăr.

În doar câteva luni după sosirea sa la FCSB, Stoian și-a trecut în palmares încă un titlu de campion în SuperLiga, plus Supercupa României, iar cota sa pe Transfermarkt a ajuns acum la 500.000 de euro.

Însă, Gigi Becali are planuri mari cu Alexandru Stoian și vrea să dea o adevărată lovitură pe piața transferurilor. De aceea, patronul ”roș-albaștrilor i-a și pus o clauză de reziliere extrem de mare, de aproximativ 50 de milioane de euro.