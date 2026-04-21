Cine este Alin Stoica, antrenorul rămas la FCSB în locul lui Mirel Rădoi

FCSB a rămas fără antrenor după ce Mirel Rădoi a hotărât să dea curs propunerii pe care a primit-o din partea celor de la Gaziantep, din prima ligă a Turciei.
Mihai Alecu
21.04.2026 | 17:30
Alin Stoica va fi antrenor la FCSB după plecarea lui Rădoi. Foto: Fanatik
Campioana României este în acest moment în căutare de antrenor, iar până la numirea unui înlocuitor, formația bucureșteană va fi pregătită de tandemul format din Lucian Filip și Alin Stoica.

Alin Stoica și Lucian Filip vor conduce FCSB până la aducerea unui nou antrenor

Dacă Lucian Filip este cunoscut pentru cariera de jucător, el fiind parte din stafful celor de la FCSB după retragere, Alin Stoica e un tehnician care nu a fost în ochii publicului larg până acum. Acesta poate fi confundat cu fiul lui Tudorel Stoica, cel care a evoluat pentru Steaua și Anderlecht în trecut, însă nu există vreo legătură între cei doi.

Alin Stoica este parte din clubul FCSB de mai mulți ani, el fiind inclusiv secund al lui Elias Charalambous în mandatul cipriotului pe banca formației bucureștene, cât și asistent pentru Mirel Rădoi în scurta sa revenire la formația patronată de Gigi Becali. Stoica a fost și pe banca echipei de Youth League a bucureștenilor, în acest sezon, întrecere destinată formațiilor de tineret care au câștigat competiția U19 în țara lor. FCSB U19 a fost eliminată de reprezentativa Ungariei, Academia Pușkaș, după o dublă palpitantă, încheiată la loviturile de departajare.

Mihai Stoica a anunțat plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

În emisiunea MM la FANATIK, oficialul de la gruparea bucureșteană a confirmat că Mirel Rădoi a fost acasă la Gigi Becali, în Pipera, și că i-a comunicat acestuia faptul că merge în Turcia. Mihai Stoica a anunțat că o ofertă a fost făcută pentru Elias Charalambous, cel care la finalul sezonului regulat și-a dat demisia de la FCSB, însă până atunci antrenamentele urmează să fie conduse de Lucian Filip și Alin Stoica.

„Lucian Filip şi Alin Stoica vor conduce antrenamentul de mâine, alături de Horea Codorean, preparatorul fizic. Marius Popa, antrenorul de portari. Am avut inspiraţie mare că i-am ţinut. Da, i-am făcut o propunere lui Elias Charalambous să vină să ne ajute. Rămâne de văzut ce răspuns ne va da. E o provocare pentru mine situația aceasta”, a dezvăluit Mihai Stoica despre oamenii care vor rămâne în locul lui Mirel Rădoi la FCSB.

