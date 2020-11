Cine este Alina Bârgăoanu. Ea va coordona campania de comunicare pentru vaccinare

Profesorul Alexandru Rafila, expertul PSD în plină pandemie, a dezvăluit că s-a convenit în cadrul unor ședințe la Cotroceni ca viitoarea campanie de comunicare pe subiectul vaccinării să fie asumată de către o singură persoană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel, mesajul ar fi mult mai ușor de înțeles și reținut, fără a crea confuzie în mințile oamenilor care și așa sunt sceptici când vine vorba de vaccinare.

Persoana respectivă va fi Alina Bârgăoanu, decanul Facultății de Comunicare și Științe Politice din cadrul SNSPA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alina Bârgăoanu va coordona campania de comunicare pentru vaccinare

Conform stiripesurse, Alina Bârgăoanu este profesor universitar doctor, decan al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice;

De asemenea, Bârgoanu a fost în vizită de lucru la Harvard University și este expert în cadrul grupului la nivel înalt pentru combaterea ştirilor false (Comisia Europeană) Totodată, Bârgăoanu e Președinte al Consiliului de Administrație al Institutului European din România;

A scris mai multe cărți, sau a fost coautor, printre care: #FAKENEWS – noua cursă a înarmării; Why Europe? Narratives and Counter-narratives of European Integration (2017, coeditor); United by or Against Euroscepticism. An Assessment of Public Attitudes towards Europe in the Context of the Crisis (2105, coeditor), Comunicarea în Uniunea Europeană.

ADVERTISEMENT

Modele teoretice şi aspecte practice (2011, coeditor), Examenul Schengen. În căutarea sferei publice europene (2011, autor), Fondurile europene. Strategii de promovare şi utilizare (2009, autor);

Istoria comunicării (2007, coautor); Tirania actualităţii. O introducere în istoria şi teoria ştirilor ( 2006, autor); Mass media şi societatea (2003, coautor), Geopolitica (2001, coautor), fondator al Center for EU Communication Studies, SNSPA și al revistei online Convorbiri Europene (www.convorbirieuropene.ro); bursier Fulbright (2001- 2002).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

România ar trebui să primească aproximativ 10 milioane de doze de vaccin anti-Covid, însă românii conduc un top european al neîncrederii în acest vaccin. De la teorii ale conspirației care susțin că Bill Gates vrea să cipeze omenirea, la refuzul de a crede că un vaccin poate fi dezvoltat atât de rapid, românii nu par convinși să se vaccineze.